Vědci se domnívají, že našli prastarého předchůdce písma

První písmo podle učebnic dějepisu vzniklo na Blízkém východě, někdy kolem roku 3400 před naším letopočtem. Němečtí vědci ze Saarlandské univerzity teď ale tvrdí, že našli důkazy o tom, že historie písma je mnohem, mnohem starší. Možná dokonce o desítky tisíc let.
Mohou to být jenom obrázky – alespoň tak je až doposud antropologové vykládali. Řeč je o třech tisícovkách znaků v podobě opakujících se čárek, teček a křížků, které se našly na 260 předmětech z doby před čtyřiceti tisíci lety. Pocházejí hlavně z jeskyní na území dnešního Německa, typickým zástupcem je malá figurka mamuta z jeskyně Vogelherd, jež je těmito znaky doslova posetá.
Za výzkumem stojí spolupráce lingvisty Christiana Bentze a archeoložky Ewy Dutkiewiczové. Ti pravěké obrázky studovali pomocí výpočetní analýzy, která odhalila, že značky zřejmě mají nějaký systém. Výsledky jsou pro autory i recenzenty studie dobře vyargumentované a současně překvapivé: tak hluboko v propasti času se prapůvod písma nečekal.
„Švábská Jura je jednou z oblastí, kde se předměty s tímto typem znaků nacházejí nejčastěji, ale existují samozřejmě i jiné důležité oblasti. Nesčetné nástroje a sochy z paleolitu neboli starší doby kamenné nesou záměrné sekvence znaků,“ vysvětluje Dutkiewiczová. „Na pravěkých artefaktech se nachází spousta znakových sekvencí. Zatím v poznání jen kloužeme po povrchu,“ doplňuje.
Na tomto místě je nutné upozornit, že studie je stále ještě velmi spekulativní. Jde o velmi zajímavou interpretaci výsledků, ale není ani zdaleka jediná a pro její přijetí chybí více důkazů. Je ale možné, že například díky možnostem, jež přinášejí modely umělých inteligencí, se podaří ve znacích najít nějaké zákonitosti, které potřebné důkazy přinesou.
Artefakty s „písmem“
Artefakty pocházejí z doby mezi 45 a 35 tisíci lety před naším letopočtem. Tehdy se lidé druhu Homo sapiens, tedy předkové moderních lidí, dostali po dlouhé cestě z Afriky do Evropy. Tam se usadili, setkali se tam s neandertálci a s tímto druhem pak různými způsoby interagovali. A začali si také budovat svébytnou kulturu, z níž se nakonec vyvinula ta naše.
„Naše analýzy ukazují, že tyto sekvence znaků nemají nic společného se současnými písemnými systémy, které reprezentují mluvené jazyky a vyznačují se vysokou informační hustotou. Naproti tomu znaky na archeologických předmětech se často opakují – křížek, křížek, křížek, čára, čára, čára. Tento typ opakování není v mluveném jazyce běžný,“ říká archeolog.
Podle výzkumu je z datové analýzy jasné, že paleolitičtí lovci a sběrači si vyvinuli systém symbolů, jehož informační hustota je statisticky srovnatelná s nejstaršími proto-klínovými tabulkami ze starověké Mezopotámie, které vznikly až o čtyřicet tisíc let později.
A to není všechno, podobnost je i v dalších faktorech: i v nejstarším mezopotámském písmu se série znaků často opakují, a to dokonce v podobné frekvenci jako ty z mamutích artefaktů. „Z hlediska složitosti jsou obě sekvence znaků srovnatelné,“ konstatuje Bentz.
Vědce nejvíc překvapilo, jak se znakové systémy vyrovnaly proto-klínovému písmu. „Vycházeli jsme z hypotézy, že rané proto-klínové písmo bude podobnější dnešním systémům písma, hlavně kvůli jejich relativní časové blízkosti. Čím víc jsme je ale studovali, tím jasnější bylo, že rané proto-klínové písmo je velmi podobné mnohem starším paleolitickým znakovým sekvencím.“
To také podle něj znamená, že mezi starší dobou kamennou a vznikem prvních prototypů klínového písma se toho moc nezměnilo. Změna nastala asi před pěti tisíci lety, kdy se objevil nový systém, který lépe odpovídal potřebám stále složitější lidské společnosti – a umožnil jí předávat si obrovské množství informací napříč generacemi a vydláždil tak cestu pro moderní svět.