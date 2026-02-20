Vědci poprvé změřili znečištění vracející se rakety

Vědcům se poprvé podařilo změřit znečistění, které tvoří rakety a jiná obdobná tělesa při sestupu do atmosféry. Popsali to experti z Leibnizova ústavu fyziky atmosféry v odborném časopise Communications Earth & Environment. Vědci díky laserovému zařízení LiDAR zaznamenali lithiový oblak ve výšce 96 kilometrů nad zemským povrchem, který podle nich vznikl návratem části rakety Falcon 9 společnosti SpaceX.
Když se mluví o znečištění, které mohou způsobovat kosmické rakety, nejčastěji se zmiňuje start. Nové měření německých vědců ale naznačují, že mohou existovat i obavy z toho, co vzniká při návratu raket z kosmu.
Sestup Falconu 9 bylo loni v únoru možné ve střední Evropě dobře pozorovat. Některé úlomky rakety pak dokonce dopadly na polské území. Vědcům to poskytlo příležitost detailně prostudovat, co se vlastně při tomto procesu děje.
Vědci z Leibnizova ústavu v souvislosti s tím se svým zařízením LiDAR několik hodin po sestupu rakety provedli měření a ve výšce zhruba 96 kilometrů nad zemských povrchem naměřili koncentraci lithia, která byla desetkrát vyšší než obvyklé hodnoty. Podle vědců nemohla vzniknout přirozenou cestou a vzhledem k trajektorii sestupu a dalším datům ji přisuzují právě raketě Falcon 9.
Lithiový mrak
„Oblak s vysokou hustotou lithia ve výšce 96 kilometrů nad Kühlungsbornem (sídlo ústavu) představuje první měření znečištění po návratu kosmického odpadu do atmosféry s rozlišením podle času a výšky,“ stojí ve studii.
Vědci se zajímají, jaké znečištění vytváří sestup raket či satelitů do atmosféry ve výšce od padesáti do sta kilometrů. Jedná se stále o ve velké míře neprobádané téma, které ale nabírá na důležitosti vzhledem k plánům na vypuštění velkého počtu satelitů a raket, které mají státy i soukromé firmy.
„I když jsou tyto části atmosféry od nás vzdálené, mohly by mít významný vliv na život na Zemi, pokud by se znečištění dotklo klimatu či by vedlo k oslabení ozonové vrstvy,“ řekla agentuře AFP vědkyně Eloïse Maraisová z University College London v Británii. Podle ní v současnosti neexistuje žádná legislativa ani regulace, která by vyšší část atmosféry chránila před takovým znečištěním.