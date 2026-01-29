Vědci obelstili buňky, aby účinněji hojily jizvy


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, Cell, Stanford

Vědci ze Stanfordu zjistili, že dokážou upravit desítky milionů let starý proces hojení ran. Díky němu mohou – zatím na zvířatech – dosáhnout hojení ran po úrazu nebo operaci tak, že nevznikají jizvy. Pokud výsledky studie provedené na myších dokážou přenést na člověka, bude možné zabránit tvorbě jizev kdekoli na těle nebo v těle, nebo dokonce odstranit ty staré. Vědci využili trik, který je zodpovědný za přirozeně důkladnější hojení jizev v obličeji.

Může to sice vypadat, že jizvy jsou hlavně estetický problém, ale nic by nemohlo být dál od pravdy. Zjizvení totiž narušuje normální funkci tkání a způsobuje spoustu dalších problémů: dlouhodobou bolest, řadu onemocnění, a dokonce i smrt. Některé odhady říkají, že možná až 45 procent úmrtí v moderním světě nějak souvisí s takzvanou fibrózou neboli zjizvením životně důležitých vnitřních orgánů, jako jsou plíce, játra nebo srdce.

Největší problém představují jizvy uvnitř těla, ale to neznamená, že ty na povrchu nenesou žádná rizika. Například se v takové tkáni už netvoří potní žlázy ani vlasy nebo chloupky, což může být problém pro adaptaci třeba na horko. Jen jeden druh tkáně takové problémy nemá – obličej.

Není jizva jako jizva

Samozřejmě že i na něm jizvy vznikají, ale jsou mnohem menší, nenápadnější a hojí se mnohem lépe než kdekoliv jinde. Má to evoluční příčinu mnohem starší než člověk – u zvířat se na tváři shromáždily základní orgány nutné pro interakci se světem: oči, uši a nos. A tvář má také u řady druhů včetně člověka klíčovou roli v námluvách, které jsou cestou, jak předat své geny dál. Organismus si nemůže zkrátka dovolit, aby něco tak klíčového bylo poškozené.

„Obličej je nejcennější částí těla,“ shrnuje stanfordský profesor chirurgie Michael Longaker. „Potřebujeme vidět, slyšet, dýchat a jíst. Naopak poranění na těle se musí hojit rychle. Výsledná jizva nemusí vypadat ani fungovat jako normální tkáň, ale pravděpodobně přežijete, abyste se mohli rozmnožovat.“

Dlouhý covid po sobě zanechává jizvy. Projevuje se to v řadě orgánů, ukázal výzkum
Kolorovaný snímek viru SARS-CoV-2 (červeně) napadajícího buňky (modře)

Chirurgové již desítky let vědí, že rány na obličeji se hojí sice pomaleji, ale s menším zjizvením než zranění na jiných částech těla. Rychlé hojení ran na těle zabraňuje smrti v důsledku ztráty krve, infekce nebo omezené pohyblivosti, ale hojení obličeje vyžaduje, aby kůže zachovala svou schopnost dobře fungovat.

V těle tedy existují přinejmenším dvě cesty, jak si s jizvami poradit, ale stále není úplně jasné, jak tyto rozdíly vznikly a v čem vlastně spočívají.

Co ukázaly pokusy

Obličej a pokožka hlavy jsou z hlediska vývoje jedinečné, tkáň se začíná odlišovat už od raně embryonální fáze vývoje. Vědci v nové studii rozpoznali mechanismy v buňkách tvořících jizvy, nazývaných fibroblasty, které podporují účinnější typ hojení. Dopady podle nich mohou být obrovské, jen to nebude hned. Přenést výzkum ze zvířat na lidi může trvat celé roky.

Vědci dokázali u myší aktivovat mechanismy fungující u kůže na obličeji také u fibroblastů kolem malých ran na břiše nebo zádech. Výsledek byl, že ranky se hojily s mnohem menšími jizvami, podobně jako neléčené rány na obličeji nebo pokožce hlavy.

Genetické nůžky CRISPR jsou účinné i proti covidu. Hledá se cesta k léku
CRISPR–Cas9

Autoři studie to dokázali tak, že geneticky upravily fibroblasty v těchto oblastech, aby získaly vlastnosti těch obličejových, což nebyla příliš náročná změna. Navíc stačilo takto proměnit jen některé buňky.

„Když jsme injekčně aplikovali fibroblasty, které jsme geneticky upravili tak, aby se více podobaly fibroblastům v obličeji, zjistili jsme, že jizvy na zádech se hojily velmi podobně jako jizvy v obličeji, i když transplantované fibroblasty tvořily jenom deset až patnáct procent z celkového počtu okolních fibroblastů. Změna pouze několika buněk může spustit řadu událostí, které mohou způsobit velké změny v hojení,“ popsali ve studii.

A co je zcela zásadní – tyto výsledky jsou zřejmě platné i pro vnitřní zjizvení zodpovědné za výše popsaná zdravotní rizika. Právě to je cílem dalšího výzkumu stejného týmu.

Odkaz na studii
Xixao

Výběr redakce

Sněmovna má řešit revizi služebního zákona a svůj jednací řád

ŽivěSněmovna má řešit revizi služebního zákona a svůj jednací řád

před 7 mminutami
Dokud Rusko útočí, není důvod zmírňovat sankce, řekl Macinka

Dokud Rusko útočí, není důvod zmírňovat sankce, řekl Macinka

04:36Aktualizovánopřed 34 mminutami
Bylo to prostě hloupé, řekl Rakušan ke zprávám Macinky

Bylo to prostě hloupé, řekl Rakušan ke zprávám Macinky

před 1 hhodinou
Staromódní, ale efektivní. Bundeswehr cvičí komunikaci s civilisty pomocí letáků

Staromódní, ale efektivní. Bundeswehr cvičí komunikaci s civilisty pomocí letáků

před 2 hhodinami
Při zásahu na pracovišti černošického úřadu policie zadržela šestnáct lidí

Při zásahu na pracovišti černošického úřadu policie zadržela šestnáct lidí

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Poslanci opět nezvolili Rakušana místopředsedou sněmovny

Poslanci opět nezvolili Rakušana místopředsedou sněmovny

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Sněmovna bude kvůli Macinkovi jednat o nedůvěře vládě

Sněmovna bude kvůli Macinkovi jednat o nedůvěře vládě

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Zimní bouře v USA má nejméně 62 obětí, o víkendu zemi zasáhne další

Zimní bouře v USA má nejméně 62 obětí, o víkendu zemi zasáhne další

před 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Vědci obelstili buňky, aby účinněji hojily jizvy

Vědci ze Stanfordu zjistili, že dokážou upravit desítky milionů let starý proces hojení ran. Díky němu mohou – zatím na zvířatech – dosáhnout hojení ran po úrazu nebo operaci tak, že nevznikají jizvy. Pokud výsledky studie provedené na myších dokážou přenést na člověka, bude možné zabránit tvorbě jizev kdekoli na těle nebo v těle, nebo dokonce odstranit ty staré. Vědci využili trik, který je zodpovědný za přirozeně důkladnější hojení jizev v obličeji.
před 1 hhodinou

Šéf přední AI firmy varuje před enormními riziky AI

Apokalyptických úvah o riziku umělé inteligence (AI) je dvanáct do tuctu, ale jen málokdy s nimi přicházejí šéfové vlivných firem, které jsou za explozivně rychlý rozvoj této přelomové technologie zodpovědné. Teď Dario Amodei, zakladatel společnosti Anthropic, jež stojí za chatbotem Claudem, v rozsáhlé eseji upozornil na obrovský potenciál hrozeb, které AI přináší do současného světa.
před 15 hhodinami

Běžný let se změnil v peklo. Před 40 lety vybuchl Challenger

Od nehody raketoplánu Challenger uplynulo čtyřicet let. Měl to být rutinní let zavedeného programu NASA, po necelých 74 sekundách ale nastalo ohnivé peklo. Zahynulo všech sedm astronautů na palubě. „Předpokládá se, že někteří přežili prvotní explozi a zemřeli až při pádu kabiny do Atlantského oceánu, protože později se našly použité kyslíkové přístroje,“ uvedl Martin Lulák z vědecké redakce ČT24. Katastrofa znamenala téměř tříletou přestávku ve startech amerických raketoplánů. Jako náhrada za Challenger byl postaven raketoplán Endeavour.
před 18 hhodinami

Alzheimer se do Zeměplochy zřejmě propsal dekádu před Pratchettovou diagnózou

Vědci prozkoumali rozsáhlé literární dílo britského spisovatele Terryho Pratchetta, aby v něm odhalili první stopy po Alzheimerově chorobě, které nakonec roku 2015 podlehl. Podle nové studie je našli už v knize Poslední kontinent z roku 1998 – tedy o devět let dříve, než mu byla tato nemoc diagnostikována. Pratchett se stal po oznámení diagnózy velkým propagátorem informací o této nemoci.
před 20 hhodinami

Střední Evropa se musí připravit na častější lesní požáry, upozorňují odborníci

Lesní požáry, které byly ve střední Evropě po desetiletí spíše výjimečné a málo intenzivní, se mohou v budoucnu stávat častějšími a silnějšími. Podle německého odborníka Matthiase Forkela z Technické univerzity v Drážďanech se region musí připravit na podmínky, jaké dnes panují spíše v jižní Evropě.
před 22 hhodinami

Mobil děti dostávají na prvním stupni a on-line jsou hodiny denně

Český statistický úřad (ČSÚ) představil výsledky Minisčítání. V tomto projektu děti pomocí sociologických metod zkoumají své vrstevníky. Zaznělo 26 otázek na děti ve věku devíti až patnácti let. Výsledkem je jedinečný, byť ne dokonalý pohled nejmladší generace na ni samotnou.
před 22 hhodinami

Vědce zajímá, co s tělem dělá opera

Vědci z Masarykovy univerzity v Brně zkoumají, co se s lidským tělem i emocemi děje během živého operního představení. Sledují srdeční tep, dech i mozkovou aktivitu a propojují data s tím, co diváci sami popisují.
27. 1. 2026

Počet lidí žijících v extrémním horku se do roku 2050 může zásadně zvýšit, varuje studie

Nová studie Oxfordské univerzity zjistila, že lidí, kteří budou čelit extrémním teplotám, bude do roku 2050 už 41 procent, pokud globální oteplení dosáhne dvou stupňů. A to je scénář, který klimatologové považují za stále pravděpodobnější.
27. 1. 2026
Načítání...