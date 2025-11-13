V Americe rychle ubývají tučňáci. Vědci jejich úbytek neumí zastavit


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, Reuters, ČTK
2 minuty
Vědci varují, že ohroženým chilským tučňákům Humboldtovým hrozí další úbytek populace
Zdroj: Reuters

Populace ohrožených tučňáků Humboldtových v Chile bude i v dalších letech dále klesat, varovali vědci. V této jihoamerické zemi žije osmdesát procent světové populace tohoto druhu.

Chilští vědci varovali před rizikem úbytku populace volně žijících tučňáků Humboldtových, kteří jsou ohroženi vyhynutím. Výzkumníci z chilské univerzity Universidad de Concepción odhadují, že jejich počet klesl z přibližně 45 tisíc na konci 90. let dvacátého století na méně než polovinu. V současné době jich žije už jen asi dvacet tisíc. A jejich populace se i nadále zmenšuje.

„Řada hrozeb, kterým dnes tučňáci čelí, se nezmenšila, což má dopad na jejich populace. Dochází k poklesu počtu jedinců a k poklesu jejich reprodukce během období rozmnožování. Co to dnes znamená být ohrožený? Pokud tyto hrozby budou přetrvávat, je velmi pravděpodobné, že se tento druh dostane z kategorie ohrožený do kategorie kriticky ohrožený. A odtud je už jen krůček k definitivnímu vyhynutí druhu,“ uvedl pro agenturu Reuters zoolog Guillermo Cubillo.

Ochranáři našli na pobřeží Austrálie bílého tučňáka. Trpí genetickou mutací
Ilustrační foto

Přestože se experti snaží o záchranu tučňáků, daří se jim jen zpomalit jejich úbytek. „Hrozby na souši už máme většinou pod kontrolou, ale vidíme, že populace stále klesají,“ vysvětluje veterinářka Paulina Arceová, která se angažuje v programech na záchranu těchto tvorů.

„Musíme se zaměřit i na mořské hrozby. Náhodnou úmrtnost tučňáků v rybářských sítích a soutěž o mořské zdroje. Všichni vědci, kteří se zabývají mořskými ptáky a tučňáky Humboldtovými, by měli vyzvat úřady, aby přijaly právní předpisy pro udržitelnější rybolov, a to jak řemeslný, tak průmyslový, abychom mohli koexistovat s přírodou a neviděli ji pouze jako zdroj surovin.“

Tučňáci mimo Antarktidu

Na chilském pobřeží Tichého oceánu žije osmdesát procent zbývajících tučňáků Humboldtových na světě. Lidé mají tučňáky nejčastěji spojené s Antarktidou, sněhem a ledem, ve skutečnosti žijí i na pobřeží jižní Afriky a také v Jižní Americe.

Tučňák Humboldtův je jeden z mála druhů, který prosperuje také na skalnatých pobřežích v mírných podnebných oblastech.

Tučňák Humboldtův (Spheniscus humboldti) se vyskytuje jen v Jižní Americe na pobřežích Peru a Chile, poblíž chladného Humboldtova proudu, který je bohatý na ryby. Jeho nejbližšími příbuznými jsou tučňáci brýloví, tučňáci magellanští a tučňáci galapážští. Tučňák Humboldtův je jedním z nejčastěji chovaných druhů tučňáků v zajetí.

Afričtí tučňáci mohou do pár let vyhynout. Vědci nastínili, jak je zachránit
Tučňák brýlový

Výběr redakce

Po zásahu v ŘSD padla obvinění, zadržení jsou na svobodě

Po zásahu v ŘSD padla obvinění, zadržení jsou na svobodě

08:01Aktualizovánopřed 20 mminutami
Školám chybí peníze na platy do konce kalendářního roku

Školám chybí peníze na platy do konce kalendářního roku

před 4 hhodinami
Trump podepsal obnovení financování vlády

Trump podepsal obnovení financování vlády

01:04Aktualizovánopřed 5 hhodinami
O dobytí Pokrovsku a obklíčení ukrajinských sil nemůže být řeč, tvrdí Syrskyj

O dobytí Pokrovsku a obklíčení ukrajinských sil nemůže být řeč, tvrdí Syrskyj

před 9 hhodinami
CNN: Londýn přestal sdílet zpravodajské informace s USA kvůli útokům na lodě

CNN: Londýn přestal sdílet zpravodajské informace s USA kvůli útokům na lodě

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Alžírsko propustilo vězněného spisovatele Boualema Sansala, je v Berlíně

Alžírsko propustilo vězněného spisovatele Boualema Sansala, je v Berlíně

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Irský mediální regulátor vyšetřuje Muskovu sociální síť X

Irský mediální regulátor vyšetřuje Muskovu sociální síť X

před 12 hhodinami
Demokraté zveřejnili e-maily Epsteina, podle médií v nich zmiňoval Trumpa

Demokraté zveřejnili e-maily Epsteina, podle médií v nich zmiňoval Trumpa

před 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

V Americe rychle ubývají tučňáci. Vědci jejich úbytek neumí zastavit

Populace ohrožených tučňáků Humboldtových v Chile bude i v dalších letech dále klesat, varovali vědci. V této jihoamerické zemi žije osmdesát procent světové populace tohoto druhu.
před 1 hhodinou

Norské elektrobusy může jejich čínský výrobce vypnout na dálku, ukázal pokus

Přední norský provozovatel veřejné dopravy oznámil, že zavede přísnější bezpečnostní požadavky a posílí opatření proti hackerství poté, co test nových elektrických autobusů ukázal, že čínský výrobce je může na dálku vypnout. Problém se netýká jen čínských strojů, ale obecně moderních elektrobusů.
před 16 hhodinami

Česko je jednou z nejvíce energeticky náročných ekonomik, říká evropská zpráva

Evropská agentura pro životní prostředí vydala velkou zprávu, která hodnotí, jak se vyvíjí životní prostředí členských zemí Unie. Co říká o stavu Česka?
před 20 hhodinami

V Česku byla vidět polární záře, šanci slibuje i další noc

Na mnoha místech nad Českem byla v noci na středu vidět poměrně výrazná polární záře. Dobrou viditelnost způsobila kombinace sluneční aktivity a dobrých meteorologických podmínek.
včera v 09:24

Ambiciózní saúdskoarabské město budoucnosti je v problémech

Město NEOM se mělo stát pýchou Saudské Arábie. Ale na místě, kde měly vyrůstat supermoderní domy, jsou stále jen písek a kameny. Podle novinářů je projekt v ohrožení.
včera v 08:00

Křižáci si tkají své makety z pavučin a zvířecích mrtvolek

Drobné druhy pavouků v tropických pralesích si vyvinuly zajímavou evoluční strategii: místo, aby se členovci před nepřáteli skrývali, vytvářejí falešné cíle vypadající jako jejich tělíčka.
včera v 06:30

Ptačí chřipka je v Česku. Odpovědi na deset základních otázek

Do Česka se vrátila ptačí chřipka, podle Státní veterinární správy se vyskytla na Třebíčsku. Proč se šíří právě na podzim, může se přenést na člověka a proč se v Evropě proti ní neočkuje? Přečtěte si základní informace o této nakažlivé nemoci.
11. 11. 2025

Sicílie bojuje proti ohnivým mravencům. Jejich bodnutí může zabít i člověka

Smrtící mravenec ohnivý dorazil k evropským břehům už před několika lety a jeho vpád se zatím nepodařilo zastavit. Ohniví mravenci druhu Solenopsis invicta jsou jedním z nejinvaznějších druhů a kontrolovat jejich populaci je velmi nákladné. V Evropě byl jejich výskyt potvrzen zatím na Sicílii a italské úřady se rozhodly jednat. Příliš mnoho možností ale nemají.
11. 11. 2025
Načítání...