V Americe rychle ubývají tučňáci. Vědci jejich úbytek neumí zastavit

Populace ohrožených tučňáků Humboldtových v Chile bude i v dalších letech dále klesat, varovali vědci. V této jihoamerické zemi žije osmdesát procent světové populace tohoto druhu.
Chilští vědci varovali před rizikem úbytku populace volně žijících tučňáků Humboldtových, kteří jsou ohroženi vyhynutím. Výzkumníci z chilské univerzity Universidad de Concepción odhadují, že jejich počet klesl z přibližně 45 tisíc na konci 90. let dvacátého století na méně než polovinu. V současné době jich žije už jen asi dvacet tisíc. A jejich populace se i nadále zmenšuje.
„Řada hrozeb, kterým dnes tučňáci čelí, se nezmenšila, což má dopad na jejich populace. Dochází k poklesu počtu jedinců a k poklesu jejich reprodukce během období rozmnožování. Co to dnes znamená být ohrožený? Pokud tyto hrozby budou přetrvávat, je velmi pravděpodobné, že se tento druh dostane z kategorie ohrožený do kategorie kriticky ohrožený. A odtud je už jen krůček k definitivnímu vyhynutí druhu,“ uvedl pro agenturu Reuters zoolog Guillermo Cubillo.
Přestože se experti snaží o záchranu tučňáků, daří se jim jen zpomalit jejich úbytek. „Hrozby na souši už máme většinou pod kontrolou, ale vidíme, že populace stále klesají,“ vysvětluje veterinářka Paulina Arceová, která se angažuje v programech na záchranu těchto tvorů.
„Musíme se zaměřit i na mořské hrozby. Náhodnou úmrtnost tučňáků v rybářských sítích a soutěž o mořské zdroje. Všichni vědci, kteří se zabývají mořskými ptáky a tučňáky Humboldtovými, by měli vyzvat úřady, aby přijaly právní předpisy pro udržitelnější rybolov, a to jak řemeslný, tak průmyslový, abychom mohli koexistovat s přírodou a neviděli ji pouze jako zdroj surovin.“
Tučňáci mimo Antarktidu
Na chilském pobřeží Tichého oceánu žije osmdesát procent zbývajících tučňáků Humboldtových na světě. Lidé mají tučňáky nejčastěji spojené s Antarktidou, sněhem a ledem, ve skutečnosti žijí i na pobřeží jižní Afriky a také v Jižní Americe.
Tučňák Humboldtův je jeden z mála druhů, který prosperuje také na skalnatých pobřežích v mírných podnebných oblastech.
Tučňák Humboldtův (Spheniscus humboldti) se vyskytuje jen v Jižní Americe na pobřežích Peru a Chile, poblíž chladného Humboldtova proudu, který je bohatý na ryby. Jeho nejbližšími příbuznými jsou tučňáci brýloví, tučňáci magellanští a tučňáci galapážští. Tučňák Humboldtův je jedním z nejčastěji chovaných druhů tučňáků v zajetí.