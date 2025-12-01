Úřad v USA spojuje smrt dětí s vakcínami proti covidu. Bez důkazů, tvrdí kritici


Šéf amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) Marty Makary uvedl na stanici Fox News, že deset dětí zemřelo v důsledku očkování proti covidu-19. Svědčí o tom podle něj data shromážděná za vlády předchozího prezidenta Joea Bidena. Podle deníku The New York Times (NYT) chtějí experti na veřejné zdraví data prověřit.

Podle New York Times měla vnitřní zpráva FDA dojít k závěru, že úmrtí těchto dětí v důsledku vakcíny proti covidu-19 byla spojena s myokarditidou, tedy zánětem srdečního svalu. Zpráva, kterou má sice NYT k dispozici, ale která nebyla zveřejněna, neobsahovala důležité podrobnosti, jako například věk dětí či jestli měly nějaké další zdravotní problémy. Zejména v ní chybí informace o tom, jak úřad určil souvislost mezi očkováním a úmrtím.

Neuváděla ani výrobce daných vakcín. V USA se očkovaly děti látkami společností Moderna a Pfizer. Zpráva neřeší, které z nich se měly problémy týkat ani jestli mělo jít o nějaké konkrétní šarže.

„Jde o zásadní odhalení. Americký úřad FDA poprvé uzná, že vakcíny proti covidu-19 zabily americké děti,“ napsal ve zprávě zaměstnancům vysoký představitel FDA Vinay Prasad. Jeho vyjádření podle NYT představuje další zásadní obrat federálních úřadů pod vedením ministra zdravotnictví Roberta F. Kennedyho mladšího, který je hlasitým odpůrcem očkování.

Zdravotní úředníci za Trumpova prvního funkčního období v Bílém domě, kdy byly vakcíny proti covidu-19 v době pandemie vyvinuty, naopak očkování podpořili jako život zachraňující opatření. Stejně tak následně činila administrativa Joea Bidena.

Kennedyho tým omezil přístup k očkování proti covidu-19 pro lidi starší 65 let a mladší se zdravotními problémy. Odborníci na veřejné zdraví odmítají tvrzení Kennedyho a dalších členů Trumpovy současné administrativy, že tyto vakcíny jsou nebezpečné.

Zdravotní problémy spojené s očkováním

Bývalí federální zdravotničtí představitelé uznali, že existují závažné, ale vzácné vedlejší účinky vakcín proti covidu-19, včetně výskytu myokarditidy u dospívajících chlapců a mladých mužů. Tito odborníci na veřejné zdraví ale zároveň poukázali na počet životů, které vakcíny zachránily, a na fakt, že virus, který onemocnění způsobuje, si mezi Američany vyžádal více než milion obětí. Podle Americké pediatrické akademie zemřelo od začátku pandemie na covid-19 přibližně 2100 dětí, jiná data ukazují poněkud nižší údaje.

Expert na vakcíny z dětské nemocnice ve Philadelphii Paul Offit zprávu FDA kritizoval s tím, že v ní chybí kontext jako počet úmrtí či míra úmrtnosti na samotné onemocnění mezi očkovanými a neočkovanými dětmi, píše NYT. Offit uvedl, že do nemocnice opravdu přicházely děti s myokarditidou související s očkováním, přičemž tyto případy se rychle vyřešily.

„Na druhé straně jsme viděli děti přijaté do naší nemocnice s myokarditidou způsobenou tímto virem,“ řekl Offit. Tyto případy podle něj byly závažné a vedly k hospitalizaci na jednotce intenzivní péče. O komplikacích s myokarditidou po očkování nevěděli během pandemie ani čeští lékaři – toto téma se tehdy intenzivně řešilo.

Odborníci včetně Offita, kteří tuto zprávu posoudili pro stanici NBC, tvrdí, že zneužívá informace z VAERS, neověřeného systému hlášení, který umožňuje komukoli, včetně lékařů, pacientů a pečovatelů, zadávat záznamy o nežádoucích účincích, které podle nich souvisejí s očkovacími látkami. Samotná webová stránka systému varuje, že zadávané údaje mohou obsahovat nepřesné, neúplné nebo zaujaté informace. „Je to jakási věda prostřednictvím tiskové zprávy,“ řekl Offit, který memorandum označil za „nezodpovědné“ a „nebezpečné“.

Bývalý šéf oddělení vakcín FDA Peter Marks, který byl na začátku tohoto roku odvolán ministrem zdravotnictví Kennedym, uvedl, že agentura zneužívá databázi a že tvrzení jsou přímo z toho, co nazývá „protivakcinační příručkou“.

Kontext a výhled

Makaryho komentář přišel den poté, co nejvyšší regulátor vakcín ve FDA Vinay Prasad sdělil svému týmu, že agentura změní svůj roční rámec pro vakcíny proti chřipce, aktualizuje etikety vakcín tak, aby byly „upřímné“, a provede další změny v tom, jak vakcíny posuzuje. Informace o tom poslal e-mailem, který získala americká veřejnoprávní stanice NPR a později také The Washington Post.

Prasad napsal, že FDA už nebude schvalovat vakcíny pro těhotné ženy bez přísnějších požadavků. A v případě vakcín proti pneumonii budou výrobci muset prokázat, že snižují výskyt onemocnění, namísto toho, aby dokazovali, že vytvářejí protilátky. Zpochybnil také podávání více vakcín současně, což je standardní praxe.

Tyto změny by mohly výrazně ztížit a prodražit schvalování vakcín, což by dále omezilo jejich dostupnost. Očkování je přitom považováno za jeden z nejbezpečnějších a nejúčinnějších nástrojů ochrany lidí před infekčními chorobami.

Všechny vakcíny s sebou nesou určitá zdravotní rizika, většina odborníků na veřejné zdraví ale tvrdí, že současný proces schvalování před jejich uvedením na trh už dlouho zajišťuje, že přínosy převyšují rizika. Studie vyžadované po schválení vakcín a systémy sledování, včetně systému hlášení nežádoucích účinků (VAERS), také upozorňují na potenciální bezpečnostní problémy, jakmile se vakcíny používají.

Načítání...