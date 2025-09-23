Tři tajfuny a jeden hurikán najednou. Zářijové počasí přeje bouřím


před 37 mminutami|Zdroj: ČT24

Hurikánová sezona se letos v Atlantiku výrazně opozdila. S příchodem podzimu se ale aktivita hurikánů i tajfunů v Asii výrazně zesiluje. V těchto dnech sledují meteorologové rovnou několik takových bouří.

Po týdnech poměrného klidu v tropických oblastech severní polokoule se se začátkem podzimu situace výrazně změnila, a to jak v Tichém, tak i Atlantském oceánu. Nad Atlantikem vznikl jeden hurikán, nad Pacifikem se vytvořily dokonce tři tropické tlakové níže. Největší hrozbu pro obyvatele aktuálně představuje tajfun Ragasa, který zasáhl severní Filipíny a nyní směřuje k jižní Číně.

Ragasa se v noci z neděle na pondělí stala letošním prvním tajfunem nejsilnější, tedy 5. kategorie. Tohoto nejintenzivnějšího stupně dosáhl letos i hurikán Erin v srpnu nad Atlantikem a cyklón Errol v dubnu u severozápadního pobřeží Austrálie. Ragasa se současně stala i dosud nejsilnější tropickou cyklonou letošního roku. A nejen jeho, je to i historicky jedna z nejsilnější cyklon: tlak v jejím centru klesl pod 900 hPa, což se v severozápadní části Pacifiku stalo naposledy v roce 2016 při přechodu supertajfunu Meranti.

Ragasa zasáhla sever Filipín, kde tajfun označují podle svého seznamu jako Nando, nicméně zde jsou na údery i poměrně silných tajfunů poměrně zvyklí. Aktuálně už má Ragasa vrchol své síly za sebou a zvolna slábne. Přesto stále zůstává poměrně silnou cyklonou, rychlosti větru v blízkosti středu dosahují téměř 200 kilometrů za hodinu, nárazy jsou ještě asi o 40 kilometrů za hodinu silnější. Ragasa směřuje k jižní Číně, kterou by naplno měla zasáhnout během středy.

Tajfun Ragasa má dobře viditelné oko
Zdroj: NOAA

Modely počítají s tím, že střed tajfunu dorazí na pevninu v hustě osídlené oblasti jihozápadně od Hong-Kongu, ale i ten pocítí velmi silný vítr. Severní část tajfunu je totiž oblastí, kde se k vlastnímu větru způsobenému rotací kolem středu níže přidává ještě i rychlost postupu systému, proto tam fouká silnější vítr než na opačné straně. Ačkoliv Ragasa před příchodem nad pevninu částečně zeslábne, nárazy větru můžou přesáhnout 180 kilometrů za hodinu.

Tajfun Ragasa udeřil na filipínskou provincii Cagayan
Zdroj: Reuters/CAGAYAN PROVINCIAL DISASTER RISK REDUCTION MANAGEMENT OFFICE

Navíc výškové budovy, o které v ohrožených oblastech není nouze, jsou vystaveny silnějšímu větru, neboť kvůli tření je v 10 metrech nad zemí rychlost větru poněkud nižší než třeba ve stometrové výšce. Ragasa přinese také vydatné srážky, jejich úhrny můžou zejména v kopcovitých oblastech jižní Číny přesáhnout 200 milimetrů a způsobit povodně. Nad pevninou tajfun rychle zeslábne a začátkem víkendu by se nad severním Vietnamem a Laosem měl rozpadnout úplně.

Velmi silným tajfunem se v minulých dnech stal i Neoguri, který se ale pohybuje nad širým Pacifikem jihovýchodně od Japonska, nicméně v dostatečné vzdálenosti od pevniny. Aktuálně už slábne a na tom se nic zásadního nezmění ani v dalších dnech, koncem týdne postupně zanikne.

Naopak na východě Tichého oceánu postupně sílí tropická bouře Narda, během úterý se z ní stane hurikán. Naštěstí se ale pohybuje na západ a vzdaluje se tak od mexických břehů. A modely zatím nepočítají s tím, že by v dohledné době měla ohrozit obydlená území.

Předpokládaná trasa tajfunu Narda
Zdroj: NOAA

Hurikán Gabrielle

Potenciálně nebezpečněji se jeví vývoj hurikánu Gabrielle nad Atlantikem. Mimochodem jde teprve o druhý letošní hurikán v této části světa, což je mimochodem asi o čtyři týdny později, než je průměrné datum jeho výskytu. V dlouhodobém průměru míváme v této době za sebou už 4,5 hurikánu.

Gabrielle začátkem týdne prodělala rapidní zesílení (rychlost větru vzrostla o více než 50 km/h během 24 hodin) a stala se hurikánem 4. kategorie podle Saffirovy-Simpsonovy stupnice s rychlostmi větru kolem 220 km/h a silnějšími nárazy. K zesílení jí napomohla nadprůměrně teplá voda Atlantského oceánu, zejména na pomezí tropického a subtropického pásma.

Gabrielle se aktuálně nachází také daleko od obydlených území, jihovýchodně od Bermud. Jenže to se v příštích dnech může změnit. Gabrielle totiž míří k východu až severovýchodu, přičemž bude jen velmi zvolna slábnout. A v její dráze se pravděpodobně v pátek ocitnou Azorské ostrovy.

Předpokládaná trasa hurikánu Gabrielle
Zdroj: NOAA

Aktuálně se jako nejpravděpodobnější varianta jeví, že Gabrielle zasáhne hlavně západní ostrovy, především Flores a Ilha da Corvo – nicméně v bezpečí zatím kvůli nejistotě předpovědi nejsou ani centrální Azorské ostrovy. Nárazy větru by mohly přesáhnout 150 km/h, podle některých modelů dokonce i 170 kilometrů za hodinu.

A hrozí také intenzivní lijáky. Srážkové úhrny by zejména na návětří kopců mohly výrazně přesáhnout 200 milimetrů. To by vedlo k přívalovým povodním a hrozbě sesuvů půdy. Pravděpodobně v oblasti Azor taky dojde k přeměně hurikánu na mimotropickou tlakovou níži. A ta pak už s podstatně slabším větrem koncem týdne dorazí na západ či severozápad Pyrenejského poloostrova.

Hurikán Milton

Zatímco Gabrielle Karibik i oblasti USA minula, vznikají v oblasti tropického Atlantiku další dva systémy bouřkových mraků, ze kterých se můžou vytvořit tropické níže. Jedna se aktuálně nachází v blízkosti severních ostrovů Malých Antil a tropická deprese nebo bouře by z ní mohla vzniknout v blízkosti Baham.

Východněji ležící systém bouří má větší šanci na výraznější vývoj, nicméně i v tomto případě je zatím nejistota jeho budoucnosti poměrně velká, a to včetně případné dráhy postupu. Každopádně to nyní vypadá, že druhá polovina letošní hurikánové sezony v Atlantiku bude živější než ta první.

