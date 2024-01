Španělští vědci zničili rakovinu močového měchýře pomocí nanorobotů. Stačil jediný zásah

před 1 h hodinou | Zdroj: Lancet , Nature Nanotechnology , Institute for Bioengineering of Catalonia

Rakovina močového měchýře je u mužů celosvětově čtvrtý nejčastější typ nádoru. Velkou výhodou je, že má relativně nízkou úmrtnost, naopak nepříjemnou komplikací je, že asi polovina nádorů se do pěti let znovu objeví. To znamená, že pacienti jsou už do konce života po lékařským dohledem a většinou si musejí nepříjemnou léčbu několikrát zopakovat. A to také vede k tomu, že jde o drahou záležitost pro pacienty i pro pojišťovny.

V současné době se rakovina močového měchýře léčí tím, že se léky podají přímo do něj. To ale znamená poměrně špatné cílení léčiva, což je jeden z důvodů, proč se nádor mnohdy vrací. Alternativou, o níž se už dlouho mluví, by mohly být nanočástice – tedy cílená doprava léčiva přímo do nádorové tkáně.

V ideálním případě by je tam měli dopravit nanoroboti, tedy specializované biologické stroje, jež by teoreticky mohly být dokonce přímo součástí léku. Léčivá látka by se pak pohybovala v těle pacienta vlastně sama. Buď by ji navigoval lékař, nebo by měla sama schopnost nádor změřit a putovala by tělem bez vnější pomoci.