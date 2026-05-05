Při ražbě pražského metra objevili vědci nový druh prvohorního členovce


před 19 mminutami|Zdroj: ČT24, AV ČR, Bulletin of Geosciences

Z nenápadné fosilie nalezené při stavbě metra D se vyklubal doposud neznámý druh dávného členovce. Soomaspis labutai žil asi před 448 miliony let, jeho nejbližší známý příbuzný pocházel až z jižní Afriky. Tento objev mění pohled na rozšíření těchto živočichů a přináší nové informace o životě v době prvního hromadného vymírání druhů.

Praha stojí z velké části na prvohorních horninách, díky tomu zde našel tolik fosilií už slavný Joachim Barrande. A při větších stavebních pracích dělníci stále pravidelně narážejí na trilobity, hlavonožce nebo dávné ostnokožce.

Na haldě kamení vytěženého při ražbě metra D ale Radek Labuťa – sběratel zkamenělin a majitel muzea Trilopark – objevil něco mnohem vzácnějšího. Drobná, zhruba dvoucentimetrová fosilie na první pohled připomínala křížence pavouka a trilobita, ale Labuťa ani přes své zkušenosti nedokázal tvora určit. Nález proto přinesl Lukáši Laiblovi z Geologického ústavu Akademie věd, který se specializuje právě na fosilní členovce.

Soomaspis labutai bude k vidění ve stálé expozici Národního muzea, kam ho Radek Labuťa věnoval.

„Ukázalo se, že jde o vědě dosud neznámý druh, blízce příbuzný trilobitům. Na rozdíl od nich však měl jen měkký krunýř. Pojmenovali jsme ho Soomaspis labutai, na počest jeho objevitele Radka Labuti,“ říká Lukáš Laibl.

Zkamenělý Soomaspis labutai, když ho Radek Labuťa nalezl na suti vytěžené při ražbě metra D. Napravo otisk krunýře, nalevo protiotisk z odštípnutého kusu kamene
Zdroj: AVČR/Lukáš Laibl

Nejbližší příbuzný žil na jih od rovníku

Soomaspis labutai byl malý členovec s oválným „ocáskem“ a krunýřem pokrytým drobnými jamkami. Žil na konci ordoviku přibližně před 448 miliony let, tedy v období před nástupem rozsáhlého zalednění, které vedlo k prvnímu hromadnému vymírání na Zemi.

„Určit jeho stáří bylo poměrně snadné,“ vysvětluje spoluautorka článku Jana Bruthansová z Národního muzea. „Ražbu metra D dlouhodobě sleduji a vedu si podrobnou dokumentaci o horninách a zkamenělinách prakticky v každé části tunelu. I když byl nález učiněn na haldě suti, podařilo se nám dohledat, odkud materiál pochází. Víme tak, že jde o spodní vrstvy takzvaného králodvorského souvrství, které se ukládalo právě na konci ordoviku.“

Objevitel doposud neznámého tvora Radek Labuťa
Zdroj: AV ČR/Lukáš Laibl

To ale není jediná zajímavost ohledně tohoto tvora. Nejbližší známý příbuzný tohoto druhu, Soomaspis splendida, byl totiž nalezen na druhém konci světa – až v Jižní Africe. Pochází z hornin starých asi 443 milionů let a žil tedy v době, kdy ledovce tály a oteplovalo se.

„Soomaspis splendida z Jižní Afriky byl považován za mimořádně vzácný druh a dlouho jsme si mysleli, že šlo o lokální zvláštnost – jakéhosi ordovického endemita,“ říká Lukáš Laibl. „Díky nálezu z Prahy ale víme, že různé druhy rodu Soomaspis musely obývat rozsáhlé oblasti tehdejšího kontinentu Gondwany. Dnešní Prahu a Jižní Afriku od sebe tehdy dělily tisíce kilometrů. Nález Radka Labuti je tak trochu, jako kdybyste ve Vltavě z ničeho nic objevili velekraba japonského,“ přibližuje.

Život v pravěké Praze

Vědci díky tomuto objevu dokáží vyprávět příběh prvohorních moří na místě dnešní Prahy mnohem přesněji než doposud. Důležitý je i fakt, že tento tvor žil v době, kdy na Zemi probíhaly výrazné klimatické změny.

„Zatímco Soomaspis labutai žil ještě před ordovickou dobou ledovou a hromadným vymíráním, jeho jihoafrický příbuzný se objevuje až po něm. Zdá se, že tito nenápadní členovci dokázali přežít prudké klimatické výkyvy, které vyhubily mnoho jiných živočichů. Dá se říct, že šlo o dávné ,survivory‘ (přeživší). Jejich tajemstvím bylo nejspíš to, že obývali hlubší části moře, kterých se klimatické změny příliš nedotkly, a zvládly přežít v prostředí s nízkým obsahem kyslíku,“ uzavírá Lukáš Laibl.

Výběr redakce

Dronový útok v Záporožské jaderné elektrárně poničil meteorologické vybavení

Dronový útok v Záporožské jaderné elektrárně poničil meteorologické vybavení

01:07Aktualizovánopřed 44 mminutami
Výbuch v čínské továrně na zábavní pyrotechniku zabil nejméně 21 lidí

Výbuch v čínské továrně na zábavní pyrotechniku zabil nejméně 21 lidí

04:05Aktualizovánopřed 48 mminutami
Krize v Hormuzském průlivu nemá podle Íránu vojenské řešení

Krize v Hormuzském průlivu nemá podle Íránu vojenské řešení

02:08Aktualizovánopřed 57 mminutami
Někteří řidiči zejména na sídlištích parkují v rozporu se zákonem

VideoNěkteří řidiči zejména na sídlištích parkují v rozporu se zákonem

před 1 hhodinou
Vietnamský lídr „Hořící pece“ koncentruje moc po vzoru Číny

Vietnamský lídr „Hořící pece“ koncentruje moc po vzoru Číny

před 2 hhodinami
Na výletní lodi byl zjištěn smrtící hantavirus. Tři lidé zemřeli

Na výletní lodi byl zjištěn smrtící hantavirus. Tři lidé zemřeli

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Reportéři ČT odhalovali majitele podvodné solární elektrárny v Krušných horách

VideoReportéři ČT odhalovali majitele podvodné solární elektrárny v Krušných horách

před 9 hhodinami
Zelenskyj vyhlásil klid zbraní, Rusko předtím oznámilo krátké příměří

Zelenskyj vyhlásil klid zbraní, Rusko předtím oznámilo krátké příměří

před 9 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Při ražbě pražského metra objevili vědci nový druh prvohorního členovce

Z nenápadné fosilie nalezené při stavbě metra D se vyklubal doposud neznámý druh dávného členovce. Soomaspis labutai žil asi před 448 miliony let, jeho nejbližší známý příbuzný pocházel až z jižní Afriky. Tento objev mění pohled na rozšíření těchto živočichů a přináší nové informace o životě v době prvního hromadného vymírání druhů.
před 19 mminutami

Na výletní lodi byl zjištěn smrtící hantavirus. Tři lidé zemřeli

S výletní lodí u pobřeží Kapverdských ostrovů, kde se vyskytla nákaza hantavirem, lékaři nově spojují sedm možných případů. Uvedla to Světová zdravotnická organizace (WHO) s tím, že laboratorně potvrzené jsou zatím dva případy, napsala v noci na úterý agentura Reuters. Tři lidé zemřeli a čtyři jsou nemocní, z nichž jeden je v kritickém stavu. Hantavirus je vzácné, ale potenciálně smrtelné onemocnění, které se šíří trusem infikovaných hlodavců.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

VideoPro vznik požárů byly v Českém Švýcarsku ideální podmínky, vysvětluje bioklimatolog

Podmínky pro vznik požárů byly v Česku o víkendu velmi vhodné – zásoba vody v půdě je nízká a dřevo suché, uvedl pro ČT24 Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Navíc foukal poměrně silný vítr, vznik rozsáhlých oblastí v Českém Švýcarsku zasažených plameny tedy podle něj není překvapivý. Nejrizikovější jsou pro požáry holiny zarostlé suchou trávou a také borovicové lesy se suchým jehličím. Naopak zarostlejší části mladého lesa jsou méně zranitelné – už jen proto, že jimi hůř prostupuje vítr, jenž šíření ohně nahrává, doplnil vědec. Riziko bude podle něj přetrvávat zejména v pondělí a úterý hlavně na východě Česka.
před 16 hhodinami

NASA zveřejnila dvanáct tisíc fotek z mise Artemis. Podívejte se

Od začátku dubna sledoval celý svět s napětím, jak čtyři astronauti z USA a Kanady letí při misi Artemis II směrem k Měsíci, oblétají ho a pak se po dvou týdnech vrací úspěšně na Zem. Americká kosmická agentura NASA teď zveřejnila kompletní fotoarchiv celé mise – celkem 12 217 snímků. Podívejte se na výběr z nich.
před 18 hhodinami

Vědci ze Stanfordu popsali nový kryptický způsob, jak bakterie tvoří DNA

Bakterie umí vytvářet DNA nejen tím, že kopírují starší vzory, ale vyvinuly si i další způsob, jak tuto deoxyribonukleovou kyselinu tvořit. Nový objev, který překvapil celou řadu biologů, by mohl podle autorů pomoci i při vytváření nových genetických nástrojů v medicíně.
před 19 hhodinami

Antarktidu zasáhla uprostřed zimy vlna veder. Vědci popsali příčiny

V červenci a srpnu roku 2024 vrcholila na Antarktidě zima. Během těchto měsíců téměř úplné temnoty klesají teploty hluboko pod třicet pod nulu. Jenže toho roku se východ kontinentu na dva týdny ohřál až o osmadvacet stupňů Celsia. Skupina klimatologů teď prokázala, že nešlo jen o neobvyklý výstřelek počasí, ale jednalo se o vzácnou atmosférickou poruchu, zesílenou klimatickými změnami způsobenými člověkem. Naznačuje to, co by se v příštích desetiletích mohlo stát běžnějším jevem.
před 20 hhodinami

Prastaré íránské písmo rozluštil jediný vědec

Íránská civilizace, které americký prezident Donald Trump na začátku dubna pohrozil zničením, je tématem, kterému se francouzský archeolog Francois Desset věnuje s plným zápalem již více než dvě desetiletí. A navíc se tomuto badateli podařilo v roce 2022 rozluštit více než čtyři tisíce let staré písmo, které bylo považováno za nerozluštitelné, napsala agentura AFP.
před 23 hhodinami

Evropa se příliš spoléhá na čínské zelené technologie, varují experti

Nadměrná závislost Evropy na dovozu čínských zelených technologií může podle odborníků představovat vážné ekonomické a bezpečnostní riziko. Podle zprávy, o které informoval deník The Guardian, směřuje kvůli tomu evropský kontinent pomalu k řadě geopolitických problémů.
3. 5. 2026
Načítání...