„Pouč se z toho.“ Archeologové popsali drzý vzkaz na starověkém projektilu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, Palestine Exploration Quarterly

Olověná střela nalezená v ruinách římského města na území dnešního Izraele nese na svém povrchu vzkaz pro člověka, kterého měla zabít. Objev popsal mezinárodní vědecký tým, který místo zkoumal.

Prak byla vždy zbraň těch slabších. Ale dávala jim moc porazit ty nejsilnější. Dobře to ilustruje biblický příběh Davida, který pomocí tohoto kusu kůže a tří kamenů porazil filištínského „supervojáka“ Goliáše. Archeologové teď popsali zbraň, která nese rovnou i poselství. Poselství, které mělo být doručené člověku, jenž měl touto zbraní zemřít.

Vědci našli munici do starověkých praků v ruinách zaniklého města Hippos na území dnešního židovského státu. Nebyly to ale „tři šutry do tobolky“, jak Davidovo střelivo opěvovali Voskovec s Werichem, ale sedmdesát olověných projektilů. Drtivá většina z nich měla hladký tvar velké mandle, některé byly poseté vyrytými obrazci blesků. Jeden se ale od ostatních lišil: byl na něm nápis „ΜΑΘΟΥ“, což znamená „vezmi si z toho ponaučení“.

Římské město v Sýrii

Kontext objevu je složitý. V současné době leží sutiny města Hippos v Izraeli, ale tehdy patřilo Římu, konkrétně bylo částí provincie Sýrie.

Hradby Pompejí zřejmě poškodila palba z těžkého antického kulometu polybolu
Vizualizace polybolu

Olověný projektil do praku našli archeologové v nejnovější fázi průzkumu, která probíhala během loňského jara. Ležel poblíž koryta tamního potoka, což bylo podle vědců ideální místo, kudy se dalo útočit na hlavní bránu do města. Což naznačuje, k čemu byl artefakt použitý. Právě olověné prakové střely, které nahradily starší kameny, se nacházejí poměrně snadno, dají se totiž odhalit detektory kovů.

Nejlevnější zbraň starověku

Praky by se daly přirovnat funkcí ke starověkým dronům. Byly extrémně levné, snadno se s nimi zacházelo a pokud jich na cíl letělo dost, dokázaly ohrozit i těžkooděnce zakuté do těžkých bronzových pancířů. A naučit se je ovládat dokázal každý vesnický kluk – stačilo roztočit nad hlavou kus kůže zakončený váčkem a pak ho vymrštit.

Archeologové popsali unikátní masakr žen a dětí z doby železné
Umělecká představa o pohřbu v Gomolavě

„Na krátké vzdálenosti, až do sto metrů, byly vysoce účinné při zásahu jednotlivých cílů, zatímco na delší vzdálenosti byly účinné proti skupině nepřátel. (...) Ve Velké Sýrii, jejíž součástí je Hippos, se většina olověných střel datuje do období kolem druhého století př. n. l., stejně jako ta z Hipposu,“ popsali vědci. Tato konkrétní je ale zaujala svým nápisem „ΜΑΘΟΥ“.

Samotný nápis na střele do praku není nic neobvyklého. Olovo bylo tak měkké, že se do něj snadno rylo, takže se našla spousta střel popsaných jmény střelců, obrázky božstev nebo měst. Ta nově objevená je ale výjimečná tím, že je spíše vzkazem pro adresáta na druhé straně bitevního pole. Podle archeologů byl vzkaz formou výsměchu.

Projektil byl s největší pravděpodobností vržen obránci města z hradeb na nepřátelské jednotky pod nimi. Hippos byl v helénistickém období dějištěm mnoha bitev; není ale jisté, ke které z nich tento projektil konkrétně patřil.

Odkaz na studii
Xixao

Výběr redakce

Izrael zasáhl v Libanonu další most, podle místního deníku chce region odříznout

před 17 mminutami
Výsledek voleb v Porýní-Falci je pro německou sociální demokracii katastrofální, řekl její šéf

05:42Aktualizovánopřed 41 mminutami
Koalice podle Okamury ve sněmovně navrhne zrušení části televizních a rozhlasových poplatků

11:45Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Stát zvýší dozor nad zabezpečením areálů zbrojařských firem

15:26Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Zákon o registraci neziskových organizací vláda nechystá, zastane ho vyhláška, řekl Tejc

16:10Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Trump nařídil o pět dnů podmínečně odložit útoky na íránské elektrárny

12:27Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Čeští vědci dali lidem bez domova sto tisíc korun. Většina získala práci i bydlení

před 3 hhodinami
Klima se vychyluje z rovnováhy, varuje Světová meteorologická organizace

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

před 1 hhodinou

Klima se vychyluje z rovnováhy, varuje Světová meteorologická organizace

Podle Světové meteorologické organizace (WMO) je klima Země více v nerovnováze než kdykoli v zaznamenané historii. Koncentrace skleníkových plynů totiž způsobují oteplování atmosféry a oceánů a tání ledu. K těmto rychlým a rozsáhlým změnám došlo během několika desítek let, jejich škodlivé dopady ale bude lidstvo cítit po stovky, a možná i tisíce let, uvedla agentura v nově zveřejněné zprávě.
před 3 hhodinami

V Íránu se šíří houbový patogen odolávající léčbě. Zkoumá ho vědkyně z Prahy

V Íránu existují místa, odkud se šíří houbové patogeny, které napadají i lidi. A proti některých druhům přestávají fungovat standardní léčiva. Vzhledem k turistice a migraci existuje riziko, že se rozšíří i do Evropy – a právě na tyto scénáře se připravují včasným výzkumem čeští vědci, popsala v rozhovoru mikrobioložka Adéla Wennrich.
před 6 hhodinami

Psychologové popsali nový druh deprese. Nastává po úspěšném konci videohry

Dokončit videohru může vypadat jako velmi příjemný zážitek a odměna za spoustu času, které člověk nad počítačem nebo konzolí stráví. Jenže podle polské studie se u hráčů dostavují i emoce opačné, které připomínají deprese.
včera v 09:01

Změny klimatu ohrožují antické památky. Snažíme se poučit z minulosti, říká řecká vědkyně

Místo, kde ve starověku probíhaly olympijské hry, je v současné době ohrožené rovnou několika způsoby, na něž má vliv klimatická změna. Podle řecké historičky Sophie Zoumbakiové se dá poučit z toho, co se tam dělo v průběhu uplynulých tří tisíc let. Klíčoví jsou podle ní přitom vždy lidé, řekla v rozhovoru pro Českou televizi.
21. 3. 2026

Hradby Pompejí zřejmě poškodila palba z těžkého antického kulometu polybolu

Italští archeologové detailně prozkoumali díry v severní části pompejských hradeb. Zjistili, že je nezpůsobily katapulty ani ruční zbraně, ale mechanický samostříl schopný automaticky odpalovat více střel po sobě.
20. 3. 2026

USA zažívají vlnu veder. V Arizoně naměřili 43 stupňů

Západ Spojených států se potýká s vlnou veder, v Kalifornii a Arizoně padají teplotní rekordy. Arizonská obec Martinez Lake ve čtvrtek naměřila 43 stupňů Celsia, což je ve Spojených státech nový březnový rekord, uvedla podle stanice NBC News Národní meteorologická služba (NWS).
20. 3. 2026

Alpské ledovce se roztékají před očima. Ty v Německu zřejmě zmizí do třicátých let

Poslední čtyři německé ledovce za poslední dva roky ztratily více než čtvrtinu své plochy, odtávání je tak výrazně rychlejší, než se dosud předpokládalo. Uvádí to nová studie, která za hlavní příčinu považuje změnu klimatu. Geograf Wilfried Hagg z mnichovské univerzity a glaciolog Christoph Mayer z Bavorské akademie věd výsledky svého výzkumu zveřejnili v předvečer Světového dne ledovců, který je 21. března.
20. 3. 2026
Načítání...