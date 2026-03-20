Hradby Pompejí zřejmě poškodila palba z těžkého antického kulometu polybolu


Zdroj: ČT24, Pompeii Parco Archeologico, Heritage

Italští archeologové detailně prozkoumali díry v severní části pompejských hradeb. Zjistili, že je nezpůsobily katapulty ani ruční zbraně, ale mechanický samostříl schopný automaticky odpalovat více střel po sobě.

Projektily bušily do zdí Pompejí jeden za druhým. Kdyby na hradbách stál moderní člověk z jednadvacátého století, asi by to označil za automatickou palbu – pro obránce města to ale bylo něco zcela nového. Železné hroty střel vymrštěných velkou rychlostí zasahovaly vojáky na hradbách, ale některé se zaryly i do zdí.

Za strašlivou palbu mohl polybolos, antická obdoba těžkého kulometu, naznačuje nová studie, kterou vydal tým vědců v odborném žurnálu Heritage.

Rekonstrukce polybolu (úplně vlevo) v muzeu v Sallburgu
Zdroj: SBA73/Wikimedia Commons/CC-BY-SA-2.0/podrobnosti licence níže

Pompeje jsou nejčastěji spojované s archeologickými nálezy, které pocházejí z roku 79 našeho letopočtu, kdy bohatou jihoitalskou metropoli zničila erupce nedalekého Vesuvu. Ten pohřbil i další města: Herculaneum a Stabie. Nový objev ale s těmi událostmi nijak nesouvisí, týká se totiž války, jež proběhla o sto let dříve.

Kulomet antického světa

Římská říše byla všechno, jen ne mírumilovná. Středomořská velmoc často válčila se svými sousedy, ale nevyhnula se ani vnitřním konfliktům. K jednomu z těch největších došlo v letech 91–88 před naším letopočtem. Konflikt mezi Římem a jeho spojenci, které tvořila hlavně jihoitalská města, doutnal celé roky. Spočíval v tom, že metropole jim odmítala přiznat práva, nicméně vyžadovala od nich povinnosti.

Až do té doby byly Pompeje suverénní mocností, a právě to měl zlomit generál Lucius Cornelius Sulla, který římské výpravě velel. Proti němu stál pompejský velitel Lucius Cluentius. Ten zpočátku dokázal lépe vybavenému nepříteli odolávat, ale právě při obléhání města se lepší technologie Říma dokázala projevit.

Sulla v domě Mariově, obraz Benjamina Ulmanna z roku 1866
Zdroj: Musee Orsay, volné dílo

Sulla zaútočil na severní hradby města, které dodnes nesou známky poškození – hluboké díry v hradbách, které vědci opakovaně studovali. Nejvíc je zaujaly velké kruhové krátery, které způsobily kamenné koule vypálené z římských katapultů, obdobě moderního dělostřelectva. Jenže mezi těmito nápadnými dírami jsou menší, čtyřhranné, které se vyskytují v jakémsi vějířovitém vzoru.

Až doposud je archeologové připisovali nespecifikovaným „válečným poškozením“, nová analýza ale naznačuje jinou příčinu. Tyto díry podle týmu vedeného profesorkou Adrianou Rossiovou z UniCampania byly pravděpodobně způsobené zbraní jménem polybolos, která dokázala vystřelovat více projektilů v rychlém sledu.

Vizualizace dopadů střel
Zdroj: Heritage

Hypotézy a důkazy

S takovou úvahou by mohl přijít kdokoliv, ale věda takhle jednoduše nefunguje. Aby svou hypotézu ověřili, naskenovali pomocí moderních metod výše zmíněné otvory a pak na jejich základě modelovali zbraň, která je mohla způsobit: jakou silou působila, jak rychle projektil letěl a z čeho byl vytvořený. Všechny výsledky naznačují, že šlo o palbu z jedné zbraně, která střílela rychle za sebou.

Podle údajů z řeckých zdrojů ze třetího století před naším letopočtem, které princip této opakovací zbraně popisují, by polybolu přesně odpovídal i vějířovitý vzor zásahů. Vychází z mechanického pohybu stroje, jak je popsaný v manuálech.

„Jednoznačně radiální uspořádání úderů v těsné blízkosti, které bylo pozorováno v Pompejích, (…) vede k oprávněné hypotéze, že byl použit automatický samostříl určený k zásahu lučištníků, kteří postupně vycházeli z bočních bran věží, nebo, ve vyšších patrech, obránců, kteří se na krátkou chvíli objevili mezi cimbuřím poté, co byly provizorní dřevěné hradby vážně poškozeny,“ napsali vědci.

Tato zbraň se stala populární zejména díky pořadu MythBusters, kde se ji její autoři pokusili rekonstruovat. Úspěšně – prokázali, že byla funkční, ale trpěla spoustou mechanických nedostatků, takže se často rozbíjela.

Aktuálně z rubriky Věda

USA zažívají vlnu veder. V Arizoně naměřili 43 stupňů

Západ Spojených států se potýká s vlnou veder, v Kalifornii a Arizoně padají teplotní rekordy. Arizonská obec Martinez Lake ve čtvrtek naměřila 43 stupňů Celsia, což je ve Spojených státech nový březnový rekord, uvedla podle stanice NBC News Národní meteorologická služba (NWS).
před 6 hhodinami

Alpské ledovce se roztékají před očima. Ty v Německu zřejmě zmizí do třicátých let

Poslední čtyři německé ledovce za poslední dva roky ztratily více než čtvrtinu své plochy, odtávání je tak výrazně rychlejší, než se dosud předpokládalo. Uvádí to nová studie, která za hlavní příčinu považuje změnu klimatu. Geograf Wilfried Hagg z mnichovské univerzity a glaciolog Christoph Mayer z Bavorské akademie věd výsledky svého výzkumu zveřejnili v předvečer Světového dne ledovců, který je 21. března.
před 6 hhodinami

Chytré hodinky sportujícího vojáka odhalily polohu francouzské letadlové lodě

Díky sportovní aplikaci Strava, kterou používal jeden z vojáků při běhání, se francouzskému deníku Le Monde podařilo ve Středozemním moři lokalizovat francouzskou letadlovou loď Charles de Gaulle. Le Monde o tom informoval na svém webu. Plavidlo se přibližuje k Íránu, proti němuž od 28. února provádějí Izrael a Spojené státy vzdušné údery.
před 6 hhodinami

Do ugandského národního parku se po dekádách vrátili nosorožci

Tento týden byli v národním parku Kidepo Valley na severovýchodě Ugandy vypuštěni do volné přírody dva bílí nosorožci jižní. Jsou prvními ze skupiny osmi jedinců, kteří se mají usadit v parku, kde byl poslední nosorožec zabit v roce 1983. Na jejich navrácení do místní přírody nyní částečně dohlíží Ugandský úřad pro ochranu divoké zvěře (UWA).
včera v 11:48

Vědci popsali, kdy se mezi indiány rozšířily luky a šípy

Nový archeologický výzkum zkoumal nejstarší zbraňové artefakty nalezené v Severní Americe. Vědcům se je podařilo velmi přesně datovat, takže poprvé dokázali popsat, kdy tam luky a šípy nahradily oštěpy a praky.
včera v 11:00

Archeologové našli ve Velkém Meziříčí středověkou studnu a asi i základ pranýře

Ve středu Velkého Meziříčí letos archeologové odkryli zasypanou středověkou studnu a kruhový podstavec, který zřejmě sloužil jako pranýř. Našli také základy středověké pece. Oznámil to Šimon Kochan ze zapsaného ústavu Archaia Brno, který na místě pracuje. Záchranný archeologický výzkum doprovází postupnou obnovu náměstí a přilehlých ulic, která začala loni zjara. Stavební práce budou podle radnice dokončené příští rok.
včera v 10:45

VideoUnikátním ekosystémem Pražského hradu se zabývali přírodovědci

Pražský hrad byl sídlem králů, císařů i prezidentů. Ale také více než sedmi stovek druhů rostlin, 220 druhů hmyzu a více než čtyřiceti druhů ptáků. Teď tam přírodovědci popsali dokonce několik druhů, které až doposud z tuzemské přírody vůbec neznali – včetně unikátního roztoče pancířníka. Nejzajímavějším místem v areálu je podle biologů Jelení příkop, který obsahuje neporušenou „krajinu“, jež sahá až do dob mamutích stepí z doby ledové.
včera v 07:28
