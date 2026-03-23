Klima se vychyluje z rovnováhy, varuje Světová meteorologická organizace

Podle Světové meteorologické organizace (WMO) je klima Země více v nerovnováze než kdykoli v zaznamenané historii. Koncentrace skleníkových plynů totiž způsobují oteplování atmosféry a oceánů a tání ledu. K těmto rychlým a rozsáhlým změnám došlo během několika desítek let, jejich škodlivé dopady ale bude lidstvo cítit po stovky, a možná i tisíce let, uvedla agentura v nově zveřejněné zprávě.
Zpráva Světové meteorologické organizace o stavu globálního klimatu za rok 2025 potvrzuje, že období 2015–2025 bylo nejteplejších jedenáct let v historii měření a že rok 2025 byl druhým nebo třetím nejteplejším rokem v historii, s teplotou přibližně o 1,43 stupně Celsia vyšší než byl průměr v letech 1850–1900. Extrémní jevy po celém světě, včetně intenzivních veder, silných srážek a tropických cyklonů, které s oteplováním souvisí, způsobily spoustu společenských i ekonomických škod.
WMO popsala celou řadu těchto dopadů, na atmosféru, vodu, ekosystémy i hospodářství. Tato zpráva o stavu globálního klimatu vychází z vědeckých příspěvků národních meteorologických a hydrologických služeb, regionálních klimatických center WMO, partnerů OSN a desítek odborníků.
Oceán se podle této zprávy nadále otepluje a pohlcuje oxid uhličitý. V posledních dvou desetiletích pohltil každoročně množství odpovídající přibližně osmnáctinásobku roční spotřeby energie lidstvem. Podle zprávy dosáhl roční rozsah mořského ledu v Arktidě rekordního minima nebo se mu přiblížil, rozsah mořského ledu v Antarktidě byl třetí nejnižší v historii. Tání ledovců v tomto období pokračovalo nezměněným tempem.
„Stav globálního klimatu je v nouzovém stavu. Planetu Zemi tlačíme za její limity. Všechny klíčové klimatické ukazatele blikají červeně,“ uvedl generální tajemník OSN António Guterres. „Lidstvo právě prožilo jedenáct nejteplejších let v historii. Když se historie opakuje jedenáctkrát, už to není náhoda. Je to výzva k akci,“ dodal.
Energetická bilance Země je vykolejená
Zpráva poprvé zahrnuje energetickou nerovnováhu Země jako jeden z klíčových klimatických ukazatelů. Energetická bilance Země měří rychlost, jakou energie vstupuje do zemského systému a jakou z něj odchází. Za stabilního klimatu se energie přicházející ze Slunce přibližně rovná množství energie odcházející.
Problém je, že koncentrace skleníkových plynů zadržujících teplo stouply na nejvyšší úroveň za posledních nejméně 800 tisíc let, což tuto rovnováhu narušilo. Energetická nerovnováha Země se od začátku pozorování v roce 1960 zvyšuje, hlavně v posledních dvaceti letech a roku 2025 dosáhla nového maxima. „Díky vědeckému pokroku lépe chápeme energetickou nerovnováhu Země a realitu, které v současné době čelí naše planeta a naše klima,“ uvedla generální tajemnice WMO Celeste Saulová. „Lidská aktivita stále víc narušuje přirozenou rovnováhu a s těmito důsledky budeme žít stovky a tisíce let.“
„Naše počasí se každým dnem stává extrémnějším. V roce 2025 způsobily vlny veder, lesní požáry, sucha, tropické cyklony, bouře a povodně tisíce úmrtí, postihly miliony lidí a způsobily ekonomické ztráty v řádu miliard,“ uvedla Saulová.
Kam se ukládá teplo
Zpráva také poprvé řeší, kam se vlastně všechno to přebytečné teplo ukládá. Lidé logicky nejvíc vnímají to, co cítí. Jenže to je jen vrstva atmosféry v blízkosti zemského povrchu, která představuje pouhé jedno procento přebytečné energie; přibližně pět procent je uloženo v kontinentálních pevninských masách. A co zbytek?
Víc než 91 procent přebytečného tepla je uloženo v oceánu, který působí jako významná nárazníková zóna proti vyšším teplotám na souši. Tempo oteplování se v období 2005–2025 více než zdvojnásobilo oproti období 1960–2005. Další tři procenta přebytečné energie ohřívá led. Ledové štíty na Antarktidě a Grónsku kvůli tomu ztratily značnou část své hmoty. K mimořádnému úbytku ledovcové hmoty došlo v roce 2025 na Islandu a podél tichomořského pobřeží Severní Ameriky.
Oteplování oceánů a tání ledu jsou příčinou dlouhodobého vzestupu globální průměrné hladiny moře, který se od zahájení satelitních měření v roce 1993 zrychlil. Podle prognóz Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) bude oteplování oceánů a vzestup hladiny moře pokračovat po staletí. Změny v oteplování oceánů a pH hlubokého oceánu jsou v časovém měřítku staletí až tisíciletí nevratné.
Nemoci, vlny veder, neúroda
Zpráva ukazuje na dopady, které oteplování planety přináší. Jako příklad uvádí nemoci přenášené komáry a ty související s tepelným stresem – a ilustruje, jak mohou klimatická data, systémy včasného varování a integrované klimatické služby pro oblast zdraví chránit lidi v oteplujícím se světě.
„A v této době válek odhaluje klimatický stres také další pravdu: naše závislost na fosilních palivech destabilizuje jak klima, tak globální bezpečnost. Dnešní zpráva by měla být opatřena varovným štítkem: klimatický chaos se zrychluje a odkládání opatření je smrtelné,“ dodal Guterres.