Je moje červená jako tvoje červená? Vědci zodpověděli klíčovou otázku vědomí

Tým složený z vědců z několika národů se pustil do řešení dávných filozofických otázek: nakolik individuální je lidské vnímání barev? Co kdyby každý lidský mozek překládal barevné vzorce, které vnímá, odlišně? Vědcům se podle jejich závěrů podařilo na tento mimořádně obtížně řešitelný problém najít odpověď.

Otázku, zda vidíme všichni barvy stejně, řeší filosofové už stovky let. Prvním, kdo ji zformuloval, byl John Locke v 17. století. Když tedy člověk vidí nějak barvu označovanou jako „červenou“, neznamená to, že ji někdo jiný může vnímat třeba jako „zelenou“? A co když tedy vidíme každý okolní svět zcela odlišně? Nemůže někdo vidět třeba žluto-modrou ukrajinskou barvu jako oranžovo-černou, jen zkrátka označuje dané barvy jinak?

Tahle myšlenka souvisí se subjektivním prožíváním vnímání. Mozek jednoho člověka by podle ní mohl interpretovat světlo s vlnovou délkou 700 nanometrů (nm) jinak než mozek druhého člověka, ale protože se oba naučili označovat tento podnět jako „červený“, nikdy nemohou zjistit, že ho vidí odlišně. Protože subjektivní prožívání se nedá přímo změřit, je těžké tuto hypotézu potvrdit nebo vyvrátit.