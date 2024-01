Evropský výzkum našel u rovníku Marsu obří množství ledu. Je navrstvený jako lasagne, zaplnil by vodou Rudé moře

Když před více než patnácti lety sonda Mars Express zkoumala formaci Medusae Fossae (MFF), odhalila mohutné usazeniny v hloubce až 2,5 kilometru. Z těchto prvních pozorování ale nebylo jasné, čím jsou tyto usazeniny tvořené. Vědci tak mohli dlouho jen divoce spekulovat, co by to mohlo být. Až nový výzkum teď přinesl odpověď. Odpověď, která vědce nezklamala.

„Znovu jsme prozkoumali MFF pomocí novějších dat z radaru MARSIS sondy Mars Express a zjistili jsme, že usazeniny jsou ještě silnější, než jsme si mysleli: mají až 3,7 kilometru,“ uvedl Thomas Watters ze Smithsonian Institution, který vedl jak původní výzkum, tak i ten nový. „Je úžasné, že tyto radarové signály odpovídají tomu, co bychom očekávali od vrstevnatého ledu, a jsou podobné signálům, které známe z polárních čepiček Marsu. A o nich víme, že jsou velmi bohaté na led.“

Tohoto ledu je obrovské množství. Pokud by celý roztál, pokryl by celou planetu mořem - vrstvou vody hlubokou 1,5 až 2,7 metru. Je to vůbec největší množství vody, jaká kdy byla v této části Marsu nalezena. A ještě jedno srovnání: je jí asi tolik, že by zcela zaplnila Rudé moře na Zemi.