Na evropském seznamu invazních nepůvodních druhů přibylo 16 zvířat, která se nově nesmí dovážet do Evropské unie. Jedná se například o jelena siku či sršeň mandarínskou, dále jsou na seznamu nově i některé druhy ptáků, ryb a korýšů. Rozšíření seznamu vyplývá z nařízení Evropské komise, které dnes vstoupilo v platnost. ČTK o tom informovala Státní veterinární správa (SVS). Aktualizovaný seznam obsahuje celkem 62 živočišných druhů.
Evropa má nový seznam invazních druhů. Se sršní i obří ploštěnkou
Na seznam přibyl například jelen sika, sršeň mandarínská, pták bulbul červenouchý, pták majna chocholatá, ryba piskoř nebo hvězdice amurská. Evropská komise s prodlouženou platností o dva roky zařadila na seznam také bobra kanadského a norka amerického, zákaz dovozu u nich začne platit v srpnu roku 2027.
Podívejte se na všechny nové tvory na seznamu:
Jestli nejsou živočichové z uvedeného seznamu dováženi do Česka, kontroluje mimo jiné pohraniční veterinární stanice Praha–Ruzyně. V případě, že pohraniční veterinární kontrola odhalí druhy ze seznamu, nepropustí je. Výjimka může být udělena pouze na základě speciálního povolení, uvedla veterinární správa.
Co jsou invazní druhy
Za invazivní nepůvodní druh považují veterináři takové zvíře, jehož zavlečení, vysazení nebo šíření ohrožuje biologickou rozmanitost a ekosystémové služby nebo na ně má nepříznivý dopad. Proto se nesmí na území EU záměrně dovážet a zakázaný je také převoz, chov, uvádění na trh nebo vypouštění do životního prostředí.
Seznam invazních nepůvodních druhů, které představují ohrožení biologické rozmanitosti v Evropě, byl přijat v červenci roku 2016. Následně byl aktualizován v letech 2017, 2019 a 2022. V letošním roce se jedná už o čtvrtou změnu.
Rozšířené invazní rostliny a zvířata ohrožují původní druhy a podle ochránců přírody dokáží měnit celá stanoviště a škodí také lidem. Plevel bolševník například způsobuje popáleniny a pyl ambrózie může vyvolat alergickou reakci.
Podle ochránců lze další dopad invazních druhů pozorovat například na račím moru, který do Česka zavlekl nepůvodní druh raka ze Severní Ameriky. V jeho důsledku uhynuli raci v některých řekách. Škody způsobené invazními druhy odhadl Tomáš Görner z Agentury ochrany přírody a krajiny už dříve na vyšší desítky milionů korun za rok.
