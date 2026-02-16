Epstein si „hýčkal“ skupinu elitních vědců, ukazují dokumenty

Nejnovější zveřejněné údaje z e-mailové databáze amerického finančníka Jeffreyho Epsteina ukazují, že kromě politiků, celebrit a umělců se tento sexuální násilník stýkal také s celou řadou předních světových vědců.
Devětaosmdesátiletý profesor Jack Horner je žijící legendou světové paleontologie. Objevil desítky dinosaurů, několik je jich po něm dokonce pojmenovaných. A právě on se stal inspirací pro postavu paleontologa Alana Granta z Jurského Parku. Ostatně Horner právě pro tento film pracoval jako odborný poradce. Nově zveřejněné e-maily z Epsteinových spisů ukazují, že se Horner s tímto sexuálním delikventem dlouhodobě stýkal.
V jedné zprávě například Horner poděkoval „Jeffreymu a dívkám“ za pohostinnost během své návštěvy a napsal, že ačkoli on a jeho tým nenašli žádné fosilie, obdivovali „krásnou pláž s množstvím mušlí“ a místní potenciál pro mořské plazy. Horner také zmínil Epsteinovu nabídku pomoci financovat vědeckou konferenci související s výzkumem takzvaného DinoChicken, jehož cílem mělo být vytvořit kuře s DNA tyrannosaura.
Montana State University, kde vědec působil, potvrdila, že Horner navštívil Epsteinův ranč v roce 2012 „za účelem paleontologické exkurze“. Horner odešel do důchodu o čtyři roky později po více než třech desetiletích na univerzitě, kde pomáhal rozvíjet moderní poznatky o chování a fyziologii dinosaurů.
Podle deníku Montana Standard Horner poté, co se jeho jméno objevilo ve zveřejněných spisech, zveřejnil a později smazal prohlášení na sociálních sítích, ve kterém označil své rozhodnutí usilovat o Epsteinovu podporu za velmi špatné. Uvedl, že ačkoli věděl, že Epstein byl odsouzen za mravnostní trestný čin, o Epsteinově širší činnosti v oblasti obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování se prý dozvěděl až o několik let později.
Horner je jen jedním z několika desítek vědců z nejrůznějších oborů, kteří udržovali s Epsteinem poměrně úzké vztahy – a nešlo vždy jen o čistou mecenášskou podporu vědy.
Hluboké vztahy
Podle nejnovější analýzy odborného časopisu Nature byly vazby mezi zesnulým Epsteinem a vědeckou komunitou „hlubší, než se dosud vědělo“ a jejich rozsah byl „bezprecedentní“.
Zpráva Nature s odvoláním na nově zveřejněné dokumenty amerického ministerstva spravedlnosti odhalila, že Epstein investoval miliony dolarů do vědeckých projektů a „vedl si seznam téměř tří desítek předních vědců“. Dokumenty ukazují, že tito výzkumníci konzultovali se sexuálním delikventem publikace, víza nebo své problémy s viditelností jejich práce. A někteří mu dokonce umožnili hluboké zapojení do své výzkumné aktivity.
Přestože byl Epstein odsouzen za sexuální trestné činy už v roce 2008, někteří vědci s ním i poté spolupracovali a přijímali od něj finanční prostředky. Epstein například daroval 800 tisíc dolarů (přes 16 milionů korun) známé univerzitě Massachusetts Institute of Technology (MIT), což nakonec vedlo k rezignaci dvou vědců a suspendování dalšího.
Zmínky o výzkumnících v těchto dokumentech neznamenají automaticky, že se tyto osobnosti vědy podílely na Epsteinových aktivitách spojených se zneužíváním žen a dívek – podle Nature spíše ukazují, jak dlouhodobé bylo jeho napojení na špičkovou světovou vědu, hlavně pak na některé obory, které pomáhal financovat.
Poslední série zveřejněných dokumentů odhalila nové podrobnosti o vztazích mezi Epsteinem a několika konkrétními experty. Lawrence Krauss (roku 2014 byl hostem pořadu Hyde Park Civilizace), teoretický fyzik, jehož organizace zabývající se popularizací vědy obdržela od Epsteina 250 tisíc dolarů (asi pět milionů korun), dostal od finančníka e-mailem radu, aby se nevyjadřoval k dotazům médií ohledně vyšetřování sexuálního obtěžování, které vedlo ke Kraussovu propuštění z Arizonské státní univerzity v Tempe.
Teoretická fyzička z Harvardu Lisa Randallová navštívila v roce 2014 Epsteinův soukromý ostrov v Karibiku, zároveň si s ním vyměnila stovky e-mailů, v nichž mimo jiné žertovala o jeho domácím vězení.
V roce 2013 Nathan Wolfe, tehdejší virolog ze Stanfordské univerzity, navrhl Epsteinovi, aby financoval studii sexuálního chování vysokoškolských studentů s cílem otestovat „naši hypotézu o viru vzrušení“.
Jedním z nejbližších akademických kontaktů Epsteina byl matematický biolog Martin Nowak. Výzkumník, který nastoupil na Harvard v roce 2003, založil Program pro evoluční dynamiku (PED) s 6,5 miliony dolarů (133 miliony korun) od Epsteina. Finančník v tomto případě nebyl jen pouhým dárcem, ale osobně ho centrum, kde se simulovala evoluce pomocí matematiky, velmi zajímalo. Harvard roku 2021 nechal celé centrum uzavřít a na Nowaka uvrhl „sankce“. Ty byly zrušeny o dva roky později, píše Nature.
Rumunsko-americká badatelka zkoumající vztahy mezi biologií a matematikou Corina Tarnitová, někdejší Nowakova doktorandka, nyní profesorka na Princetonské univerzitě, byla v kontaktu s Epsteinem pouhých šest měsíců po jeho odsouzení. Poslala mu v letech 2010 a 2011 přání k narozeninám a poděkovala mu za pomoc při získání víza.
Právě obory činnosti těchto dvou vědců Epsteina zajímaly i osobně, opakovaně s nimi o vědě diskutoval, a dokonce navrhoval, co by ho osobně zajímalo a nač by se měli vědci zaměřit. Bizarně může působit fakt, kdy se Nowak podle Nature před šestnácti lety s Epsteinem radil o korekturách své nové studie.
Finančník a lingvista
Potvrdily se také spekulace o častých kontaktech mezi Epsteinem a slavným jazykovědcem Noamem Chomskym (roku 2014 byl hostem pořadu Hyde Park Civilizace), který je dlouhodobě považován za jednoho z nejvlivnějších myslitelů dvacátého století.
Chomsky nebyl pouze jedním z mnoha intelektuálů, které zesnulý sexuální delikvent a finančník zval „do salónů“, ale do jisté míry dokonce také Epsteinovým důvěrníkem. Například v e-mailu z února 2019 Chomsky radil Epsteinovi, jak se vypořádat s krizí v oblasti vztahů s veřejností a právních záležitostí, s níž se Epstein potýkal v důsledku senzačního článku v Miami Herald z roku 2018. Noviny tehdy vypátraly více než 60 žen, které tvrdily, že byly Epsteinem zneužity, a odhalily, jak finančník v roce 2008 uzavřel s floridskými prokurátory překvapivě mírnou dohodu, která mu umožnila vyhnout se obvinění ze sexuálních zločinů.
„Nejlepší způsob, jak postupovat, je ignorovat to,“ napsal Chomsky Epsteinovi. „To platí zejména nyní, kdy se rozvinula hysterie ohledně zneužívání žen, která dosáhla bodu, kdy i zpochybnění obvinění je zločinem horším než vražda.“ V této zprávě vyjádřil Epsteinovi účast za „hrozné zacházení, kterému jste vystaven v tisku a na veřejnosti“.
Chomsky dostal roku 2023 mozkovou mrtvici, která mu znemožňuje komunikovat. Jeho manželka Valeria ale potvrdila rozsáhlé vztahy páru s Epsteinem, včetně výše zmíněné korespondence z roku 2019, a v dlouhém prohlášení mimo jiné napsala: „Omlouvám se jménem nás obou.“ Uvedla, že „teprve po Epsteinově druhém zatčení v červenci 2019 jsme se dozvěděli o plném rozsahu a závažnosti tehdejších obvinění.“
Celebrity světové vědy
Epstein projevoval ve svých e-mailech zájem o práci celé řady světových vědců z nejrůznějších oborů, opakovaně se v nich objevuje i jména Stevena Pinkera (roku 2025 byl hostem pořadu Hyde Park Civilizace), kognitivního vědce z Harvardu, který je autorem jedné z nejzajímavějších teorií mysli. V zatím zveřejněných materiálech ale nejsou důkazy, že by spolu tito muži někdy přímo komunikovali.
Kontakty s Epsteinem přiznal i Mark Tramo, neurolog z Kalifornské univerzity v Los Angeles. Tvrdí, že jeho vztah k Epsteinovi byl vždy založen na získávání finančních darů – měl od něj dostat asi 200 tisíc dolarů (přibližně čtyři miliony korun). Podle záznamů si s Epsteinem vyměnil desítky e-mailů a telefonátů během více než deseti let, přičemž se zabývali tématy, která daleko přesahovala rámec profesionální spolupráce. Tramo Epsteinovi občas posílal dárky a poskytoval mu lékařské rady ohledně jeho bolestí zad. Agentuře AP vědec řekl, že netušil nic o Epsteinově temné stránce.
Už předloni se ukázalo, že Epstein udržoval kontakty i s astrofyzikem Stevenem Hawkingem. Ten měl osobně navštívit nechvalně známý Epsteinův ostrov, když nedaleko od něj roku 2006 přednášel. Neexistují ale důkazy, že by se na tamních aktivitách nějak osobně podílel.
Epsteinovy soubory
Ministerstvo spravedlnosti USA začalo zveřejňovat dosud nejnovější sadu informací týkající se Epsteina 30. ledna. Jedná se o více než tři miliony dokumentů, což je největší množství souborů, které resort zveřejnil od schválení zákona Epstein Transparency Act Kongresem na konci loňského roku.