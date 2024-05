Důkazy staré 4500 let odhalují snahy starých Egypťanů o výzkum rakoviny mozku

Medicína starověkých Egypťanů byla ještě pokročilejší, než se předpokládalo. A byla takovou dokonce ještě dříve, než vědci tušili. Ukazují to nové důkazy o tom, jak se lékaři ze země sfing a pyramid pokoušeli odstranit mozkové nádory.

Oblíbený román Egypťan Sinuhet ukazuje na příběhu protagonisty, jak pokročilé byly lékařské znalosti starověkých obyvatel země na Nilu. Není to jen umělecká představa, Egypťané opravdu měli vynikající znalosti anatomie a chirurgie . Léčili spoustu zdravotních problémů, včetně zubních, gynekologických, gastrointestinálních a močových. Léky, které používali, se pak rozšířily po celém světě a některé z nich se využívají dodnes. Jiné nemoci, například rakovinu, léčit neuměli. Ale nový výzkum ukazuje, že se o to pokoušeli.

Rozšíření a role rakoviny v minulosti ale nejsou zdaleka tak dobře pochopené, jak by bylo zapotřebí. Právě egyptští lékaři byli první, kdo zhoubné bujení popsal. Tento záznam se nachází na slavném papyru Edwina Smithe, který byl napsaný asi před třemi a půl tisíci lety. Obsahuje popis rakoviny prsu, a dokonce i vypráví o pokusech o odstranění nádoru vypálením. Dospívá ale k názoru, že nemoc je nevyléčitelná.

„Chtěli jsme se dozvědět, jakou roli hrála rakovina v minulosti, jak byla tato nemoc rozšířená ve starověku a jak se s ní vypořádávaly starověké společnosti,“ vysvětlila Tondiniová. S týmem proto prozkoumala dvě lebky uložené ve sbírkách Cambridgeské univerzity. První patřila muži ve věku mezi třiceti a pětatřiceti lety žijícímu v době před asi čtyřmi a půl tisíci lety, druhá nejméně padesátileté ženě z doby kolem roku pět set před naším letopočtem.

Na mužské lebce ukázaly mikroskopy rozsáhlé poškození, které odpovídá tomu, co by způsobil rakovinový nádor. Konkrétně vědci odhalili stopy asi třicítky metastáz. Jenže to nebylo všechno, další analýza ukázala něco mnohem zajímavějšího. Droboučké řezné stopy.