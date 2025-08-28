Už i na obálkách světoznámých módních časopisů se místo živých žen objevují těla tvořená pixely. Trend umělých inteligencí vstupuje do průmyslu krásy velmi rychle, a to i mezi velkými módními značkami. Modelky vytvořené AI jsou levné, pracovité a umí si na sebe vydělat.
AI modelky přicházejí. Jsou levnější a pracují 24 hodin denně
Jmenuje se Vivi a je novou tváří americké módní značky Guess. Objevila se i na stránkách tak světoznámých časopisů, jako je Vogue nebo Harper's Bazaar. Jenže tuto modelku od těch ostatních něco odlišuje: nemá tělo z masa a kostí, ale z jedniček a nul.
Vivi totiž není člověk, ale výtvor umělé inteligence. Firma, která ji navrhla, tvrdí, že o kopii živých modelek nejde. „My ženy opravdu nemixujeme ani nepárujeme. Doslova vše navrhujeme od nuly. Tak vytváříme modelky, ničí krásu nekopírujeme,“ uvedla Valentina Gonzálezová, která spoluzaložila firmu na tyto AI modelky.
AI modelky umí módním značkám ušetřit čas a peníze. Že by ale z trůnu dokázaly sesadit ikony modelingu, jako byla na přelomu tisíciletí třeba Kate Mossová, si lidé z branže nemyslí. Tuto supermodelku, která se stala tváří mnoha slavných kosmetických a oděvních značek, objevila agentura Storm Management.
Její ředitel nicméně přiznává, že se o umělou inteligenci také zajímá. Přesto věří, že živé modelky nic nenahradí. „Nemá smysl zobrazovat hromadu pixelů, když za nimi nestojí žádný příběh. Co si dávají k snídani, kam chodí, chodí do kina? Chodí na pikniky s přáteli?“ věří ředitel modelingové firmy Storm Management Simon Chambers.
AI si došla pro influencery
Jenže i takové příběhy, byť jsou samozřejmě nepravdivé, už umělá inteligence dokáže vytvořit. Také Vivi má svůj instagramový účet. A na sociálních sítích je už řada influencerek vytvořených pomocí algoritmů. Příkladem je Milla Sofia z Helsinek, která se prezentuje jako dívka, která ráda zpívá a věnuje se umění. Skrze své příspěvky třeba nepřímo propaguje různé druhy oblečení. Existuje už od roku 2022 a má přes 380 tisíc sledujících.
AI modelky tak mění třeba i svět poměrně nové profese influencerů, kteří dnes v kyberprostoru určují trendy a názory mladší generace. Třeba AI influencerce Aitaně její autoři přidělili specifickou roli: miluje fitness a žije zdravý život.
Nabízí svým 376 tisícům sledujících soukromé členství, kde své „vysportované“ tělo ukazuje ve spodním prádle a plavkách. Sponzorují ji nutriční a sportovní značky. Její vývojáři z Barcelony tvrdí, že jim vydělává v přepočtu stovky tisíc korun měsíčně. Přestože do žádné posilovny ve skutečnosti nechodí a na svou životosprávu samozřejmě nedbá. Jednoduše proto, že neexistuje.