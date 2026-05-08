Zpětně zdražovat letenky není možné, uvedla Evropská komise

Aerolinky nesmějí podle Evropské komise (EK) účtovat palivové příplatky k již zaplaceným letenkám kvůli situaci na Blízkém východě. Evropa se potýká se zdražováním kerosinu kvůli blokádě Hormuzského průlivu. Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) nově otevřela cestu k využívání amerického leteckého paliva Jet A v EU.
Dopady izraelsko-americké války s Íránem na trh s leteckým palivem nejsou natolik závažné, aby ospravedlnily plošné omezení práv cestujících, uvedla Komise v nových pokynech pro dopravní sektor EU vytvořených s ohledem na současnou krizi na Blízkém východě.
Podle Bruselu mohou letecké společnosti upravovat ceny nově prodávaných letenek podle aktuální situace na trhu. Zpětné účtování dodatečných poplatků ale evropská pravidla neumožňují.
Komise zároveň uvedla, že evropská pravidla na ochranu cestujících zůstávají plně v platnosti. Aerolinky se tak mohou vyhnout vyplácení finančních kompenzací za zrušené lety pouze v případě, že prokážou skutečný lokální nedostatek paliva jako mimořádnou okolnost.
Růst cen paliva za mimořádnou okolnost považovat nelze. Komise připomněla, že cestující tak mají i při rušení letů nadále nárok na vrácení peněz, přesměrování na jiný let nebo pomoc na letišti.
Prevence rušení spojů
EK zároveň nabídla leteckým společnostem větší flexibilitu, aby se předešlo rušení některých linek. Aerolinky mohou dostat výjimky z části pravidel týkajících se povinných zásob paliva nebo využívání letištních slotů, tedy přidělených časů pro přistání nebo vzlet letadla na konkrétním letišti, pokud jsou problémy způsobeny omezenými dodávkami paliva. To má dopravcům usnadnit pokračování provozu i v podmínkách narušeného trhu s energií.
Globální poptávka po kerosinu v roce 2025 dosáhla v průměru 7,8 milionu barelů denně. Země Perského zálivu byly hlavními vývozci na světový trh. Evropa je na dodávkách leteckého paliva z Blízkého východu silně závislá. Z tohoto regionu pochází zhruba 75 procent jejích čistých dovozů, což odpovídá asi 375 tisícům barelům denně.
Zásoby se přitom v jednotlivých evropských zemích výrazně liší. Zatímco Španělsko má dostatek paliva a je jeho čistým vývozcem, Velká Británie jako největší spotřebitel v regionu pokrývá z dovozu zhruba 65 procent své poptávky.
Ve hře je americké palivo
Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) by evropské zásoby dokázaly pokrýt očekávanou poptávku v letošním roce, pokud by se podařilo plně nahradit výpadky dodávek z Blízkého východu. Riziko však výrazně roste při nižší míře náhrady.
EU proto hledá způsoby, jak předejít nedostatku kerosinu. Jednou z alternativ může být palivo Jet A, které se vyrábí v USA, v Evropě se ale z technických důvodů běžně nepoužívá. Evropské aerolinky standardně využívají typ Jet A-1, který je vhodnější pro velmi nízké teploty při dálkových letech.
EASA zároveň upozornila, že kombinované používání obou typů paliva může přinést provozní komplikace, protože evropský systém je dlouhodobě nastaven na palivo Jet A-1.
