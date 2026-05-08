Zpětně zdražovat letenky není možné, uvedla Evropská komise


před 30 mminutami|Zdroj: ČTK

Aerolinky nesmějí podle Evropské komise (EK) účtovat palivové příplatky k již zaplaceným letenkám kvůli situaci na Blízkém východě. Evropa se potýká se zdražováním kerosinu kvůli blokádě Hormuzského průlivu. Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) nově otevřela cestu k využívání amerického leteckého paliva Jet A v EU.

Dopady izraelsko-americké války s Íránem na trh s leteckým palivem nejsou natolik závažné, aby ospravedlnily plošné omezení práv cestujících, uvedla Komise v nových pokynech pro dopravní sektor EU vytvořených s ohledem na současnou krizi na Blízkém východě.

Podle Bruselu mohou letecké společnosti upravovat ceny nově prodávaných letenek podle aktuální situace na trhu. Zpětné účtování dodatečných poplatků ale evropská pravidla neumožňují.

Ceny leteckého paliva rostou. Brusel chystá opatření
Ilustrační foto

Komise zároveň uvedla, že evropská pravidla na ochranu cestujících zůstávají plně v platnosti. Aerolinky se tak mohou vyhnout vyplácení finančních kompenzací za zrušené lety pouze v případě, že prokážou skutečný lokální nedostatek paliva jako mimořádnou okolnost.

Růst cen paliva za mimořádnou okolnost považovat nelze. Komise připomněla, že cestující tak mají i při rušení letů nadále nárok na vrácení peněz, přesměrování na jiný let nebo pomoc na letišti.

Prevence rušení spojů

EK zároveň nabídla leteckým společnostem větší flexibilitu, aby se předešlo rušení některých linek. Aerolinky mohou dostat výjimky z části pravidel týkajících se povinných zásob paliva nebo využívání letištních slotů, tedy přidělených časů pro přistání nebo vzlet letadla na konkrétním letišti, pokud jsou problémy způsobeny omezenými dodávkami paliva. To má dopravcům usnadnit pokračování provozu i v podmínkách narušeného trhu s energií.

Letecký průmysl má potíže. Aerolinie ruší některé spoje, na jiných zdražují
Lufthansa

Globální poptávka po kerosinu v roce 2025 dosáhla v průměru 7,8 milionu barelů denně. Země Perského zálivu byly hlavními vývozci na světový trh. Evropa je na dodávkách leteckého paliva z Blízkého východu silně závislá. Z tohoto regionu pochází zhruba 75 procent jejích čistých dovozů, což odpovídá asi 375 tisícům barelům denně.

Zásoby se přitom v jednotlivých evropských zemích výrazně liší. Zatímco Španělsko má dostatek paliva a je jeho čistým vývozcem, Velká Británie jako největší spotřebitel v regionu pokrývá z dovozu zhruba 65 procent své poptávky.

Ve hře je americké palivo

Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) by evropské zásoby dokázaly pokrýt očekávanou poptávku v letošním roce, pokud by se podařilo plně nahradit výpadky dodávek z Blízkého východu. Riziko však výrazně roste při nižší míře náhrady. 

Hormuzský průliv lze obejít. Má to ale háčky
Ropovod v Emirátech

EU proto hledá způsoby, jak předejít nedostatku kerosinu. Jednou z alternativ může být palivo Jet A, které se vyrábí v USA, v Evropě se ale z technických důvodů běžně nepoužívá. Evropské aerolinky standardně využívají typ Jet A-1, který je vhodnější pro velmi nízké teploty při dálkových letech.

EASA zároveň upozornila, že kombinované používání obou typů paliva může přinést provozní komplikace, protože evropský systém je dlouhodobě nastaven na palivo Jet A-1.

Ceny leteckého paliva mohou zkomplikovat dovolené v zahraničí
Ilustrační foto
Načítání...

Výběr redakce

Pavel s Babišem se neshodli. Vláda o delegaci na summit NATO rozhodne v červnu

Pavel s Babišem se neshodli. Vláda o delegaci na summit NATO rozhodne v červnu

05:28Aktualizovánopřed 17 mminutami
Pachatelé zajali rukojmí při přepadení banky v německém Sinzigu

Pachatelé zajali rukojmí při přepadení banky v německém Sinzigu

11:43Aktualizovánopřed 31 mminutami
Labouristé v britských místních volbách ztrácí. Starmer řekl, že neodstoupí

Labouristé v britských místních volbách ztrácí. Starmer řekl, že neodstoupí

11:32Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Česko si připomíná Den vítězství. Pavel mluvil o varovném svědectví

Česko si připomíná Den vítězství. Pavel mluvil o varovném svědectví

10:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Rusko podle Zelenského nedodržuje ani vlastní příměří. Ukrajina zasáhla ropné zařízení

Rusko podle Zelenského nedodržuje ani vlastní příměří. Ukrajina zasáhla ropné zařízení

před 5 hhodinami
Soud částečně zablokoval Trumpova nejnovější cla

Soud částečně zablokoval Trumpova nejnovější cla

před 6 hhodinami
Hosté Událostí, komentářů řešili spor vlády s prezidentem o zahraniční politice

VideoHosté Událostí, komentářů řešili spor vlády s prezidentem o zahraniční politice

před 7 hhodinami
AFP: Izraelské údery na jihu Libanonu zabily 12 lidí, včetně dvou dětí

AFP: Izraelské údery na jihu Libanonu zabily 12 lidí, včetně dvou dětí

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Zpětně zdražovat letenky není možné, uvedla Evropská komise

Aerolinky nesmějí podle Evropské komise (EK) účtovat palivové příplatky k již zaplaceným letenkám kvůli situaci na Blízkém východě. Evropa se potýká se zdražováním kerosinu kvůli blokádě Hormuzského průlivu. Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) nově otevřela cestu k využívání amerického leteckého paliva Jet A v EU.
před 30 mminutami

Pachatelé zajali rukojmí při přepadení banky v německém Sinzigu

Pachatelé zajali rukojmí při přepadení banky ve městě Sinzig ve spolkové zemi Porýní-Falc na západě Německa. Na místě zasahuje velký počet bezpečnostních složek, píše agentura DPA s odvoláním na policii. Jedním z rukojmí je podle policie řidič vozidla, které převáželo peníze. Zatím nejsou náznaky, že by na místě byli mrtví či zranění.
11:43Aktualizovánopřed 31 mminutami

Labouristé v britských místních volbách ztrácí. Starmer řekl, že neodstoupí

Britští labouristé podle průběžných výsledků utrpěli těžké ztráty ve čtvrtečních volbách do místních zastupitelstev, které tiskové agentury a britská média označují za referendum o dvouletém působení premiéra Keira Starmera, jež může vyvinout silný tlak na jeho odstoupení. Starmer v pátek nicméně médiím podle Reuters řekl, že neodchází a hodlá stranu dovést do parlamentních voleb v roce 2029 jako předseda vlády.
11:32Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Hasiči bojují u elektrárny v Černobylu s lesním požárem

V uzavřené zóně Černobylské jaderné elektrárny bojují podle ukrajinských úřadů hasiči s rozsáhlým lesním požárem. Ten vypukl ve čtvrtek v důsledku pádu dronu na území tamní rezervace. V pátek se rozšířil na odhadovanou plochu přes tisíc hektarů, práci hasičů ztěžují nárazy větru a obtížný terén. Podle agentury AFP nebyl zaznamenán žádný nárůst radioaktivity.
12:10Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Rusko podle Zelenského nedodržuje ani vlastní příměří. Ukrajina zasáhla ropné zařízení

Rusko v noci útočilo na ukrajinské pozice na frontě a vyslalo nad Ukrajinu drony, napsal v pátek na telegramu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajinské síly podle něj zasáhly mimo jiné ropné zařízení v ruské Jaroslavli. Obě země se navzájem obviňují z porušení příměří, které Moskva jednostranně vyhlásila v souvislosti s oslavami konce druhé světové války. Rusko ohlásilo stovky sestřelených ukrajinských dronů, Kyjev podle něj útočil na vojenské i civilní cíle.
před 5 hhodinami

Soud částečně zablokoval Trumpova nejnovější cla

Nejnovější globální desetiprocentní cla uvalená v únoru prezidentem USA Donaldem Trumpem podle obchodního zákona z roku 1974 jsou nezákonná, rozhodl ve čtvrtek americký soud pro mezinárodní obchod. Zablokoval je však pouze pro dva soukromé dovozce a americký stát Washington. Rozhodnutí soudu ponechává dočasné celní poplatky, které by měly vypršet v červenci, v platnosti pro všechny ostatní dovozce, zatímco soudy projednají případné odvolání vládou. Píše o tom agentura Reuters.
před 6 hhodinami

AFP: Izraelské údery na jihu Libanonu zabily 12 lidí, včetně dvou dětí

Několik izraelských úderů si během čtvrtka v Libanonu vyžádalo 12 obětí, uvedlo místní ministerstvo zdravotnictví. Izrael útočil navzdory příměří, které vstoupilo v platnost 16. dubna. Mezi mrtvými jsou podle ministerstva dvě děti. Informovala o tom agentura AFP. Válka mezi Izraelem a Hizballáhem trvá od 2. března, kdy libanonské hnutí zaútočilo na sousední zemi v reakci na izraelsko-americké útoky na Írán.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Příměří s Íránem je stále platné, řekl Trump po amerických odvetných úderech

Příměří s Íránem zůstává nadále platné, i když USA provedly ve čtvrtek odvetné útoky na íránské cíle. Stanici ABC News to řekl americký prezident Donald Trump, který údery nazval laskavým poplácáním. Vzápětí Trump ale na sociální síti Truth Social pohrozil mnohem tvrdšími vojenskými zásahy, pokud Teherán rychle nepodepíše dohodu, kterou prezident dlouhodobě požaduje. Během pátku také protivzdušná obrana Spojených arabských emirátů zasahovala po celé zemi proti íránským střelám, uvedlo ministerstvo obrany.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Načítání...