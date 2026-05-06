Ceny leteckého paliva rostou. Brusel chystá opatření

Letecké palivo zdražuje. Od začátku americko-izraelského útoku na Írán se ceny zvedly asi o 75 procent. Aerolinky tak přehodnocují náklady a ruší některé spoje. Další lety slučují. V Evropě je ale zatím kerosinu dostatek. I tak ale Evropská komise připravuje opatření. Slibuje, že ještě tento týden aktualizuje pokyny pro letecké společnosti ohledně využívání leteckého paliva a koordinace zásob.
Podle mluvčí Letiště Praha Denisy Hejtmánkové je do letadel denně natankováno 1,3 milionu litrů leteckého paliva. „Dodávky máme zasmluvněné až do konce tohoto roku. Nemáme ani informace od našich dodavatelů, že by mělo docházet k nějakým výpadkům,“ říká. Nádrže u letiště Václava Havla jsou v tuto chvíli zaplněné na devadesát procent.
Tuzemské rafinerie v Kralupech nad Vltavou a Litvínově dokáží pokrýt spotřebu českých letišť skoro z osmdesáti procent. „Začínáme vyrábět více a více leteckého petroleje na úkor třeba zimních paliv. Je to až o desítky procent,“ přibližuje mluvčí společnosti Orlen Unipetrol Pavel Kaidl.
V celé Evropě je 74 rafinerií. Ještě před deseti lety jich byla stovka. Navíc některé, a to především v Německu, zcela nevyužívají svou kapacitu. V posledních letech také řada přešla na biotechnologie a letecké palivo tak Evropa začala ve větší míře dovážet právě z Blízkého východu.
Evropská komise chystá nouzová opatření
Evropská komise tvrdí, že paliva je na trhu dostatek. Jeho vysoká cena ale může vést k rušení některých méně výdělečných spojů. Exekutiva hodlá stav podrobně sledovat a připravuje i nouzová opatření. Státy by třeba mohly zásoby paliva sdílet. Komise také chce ještě tento týden aktualizovat pokyny pro letecké společnosti.
Podle tajemníka České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Václava Louly se letecký petrolej může dovážet třeba ze Spojených států nebo Kanady. „Otázkou je, jak bude vypadat zpáteční cesta, pokud budou létat letadla do asijské oblasti. Nemůžeme zaručit, že tam letecké palivo dostanou,“ dodal Loula.
Nejde ale jen o nedostatek paliva. Problémem je hlavně jeho rostoucí cena. „Společnosti letos upravují své letové řády a tento proces je viditelnější kvůli rušení části spojů. Dopravci tak reagují na aktuální poptávku a na nákladovou situaci, především drahé palivo,“ vysvětluje výkonný ředitel firmy Letuška.cz Josef Trejbal.
Jen v Evropě v posledním měsíci ukončili desítky spojů. Některé lety ruší například aerolinky EasyJet, Lufthansa, Ryanair nebo Turkish Airlines
- Svět
- Domácí
- Letectví
- Paliva
- Letadla
- Letadlo
- Letecká doprava
- Doprava
- Doprava a cestovní ruch
- Aerolinie
- Aerolinky
- Evropská komise
- Letiště Praha
- Dodávky
- Nádrže
- Rafinerie
- Orlen Unipetrol
- Německo
- Blízký východ
- Opatření
- Pokyny
- Václav Loula
- Letecké společnosti
- Josef Trejbal
- Ceny
- EasyJet
- Lufthansa
- Ryanair
- Turkish Airlines
- Letecké palivo
- Biotechnologie
- Výběr
- Výběr redakce