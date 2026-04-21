VideoLeteckého paliva je dost do podzimu, prohlásil Havlíček


před 11 mminutami|Zdroj: ČT24
Události, komentáře: Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) a bývalý ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN)
Vláda se snaží navýšit zásoby pohonných hmot. Po jednání Bezpečnostní rady státu to řekl v pořadu Události, komentáře moderovaném Lukášem Dolanským ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Dostatek je podle něj i leteckého paliva, a to do podzimu. „Pokud se na to díváme skrze Letiště Praha a skrze správu hmotných rezerv, tak v tuto chvíli můžeme říci to, že je sezona pokryta,“ uvedl. Podle exministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka (STAN) je Česko na tyto krizové stavy dobře připraveno. „Máme velmi robustní zásoby v hmotných rezervách. Přeci jenom ty poslední čtyři roky se udělal velký kus práce, aby, pokud taková situace nastane, Česká republika byla připravenější než tomu bylo v minulosti,“ řekl Vlček.

Ceny ropy klesají v reakci na možná mírová jednání USA s Íránem

Americkým lodím na Blízkém východě docházejí základní zásoby. Doručení trvá i přes měsíc

Aktuálně z rubriky Domácí

Metro na lince B po večerním požáru v okolí tubusu obnovilo provoz po celé trase

Část metra linky B mezi stanicemi Českomoravská a Černý Most v pondělí večer uzavřel požár střelnice pod tubusem metra mezi Rajskou zahradou a Černým Mostem. Do obou stanic se dostal kouř, dopravní podnik preventivně evakuoval cestující a zajistil odvětrání stanic i tubusů. Událost se obešla bez zranění, uvedli mluvčí hasičů Vojtěch Rotschedl a dopravního podniku Aneta Řehková. Od úterního rána metro na lince B znovu jezdí po celé trase.
Otrávených balení s dětskou výživou by mohlo být podle médií až dvanáct

Otrávených balení s dětskou výživou potravinářského výrobce HiPP by mohlo být až dvanáct, dosud se přitom hovořilo o šesti baleních, z nichž pět se policii podařilo zajistit. Informují o tom rakouská média včetně veřejnoprávní stanice ORF, konkrétní zdroje ale neuvádějí. Případ vydírání firmy HiPP, která má sídlo v Německu, se bezprostředně týká Česka, Slovenska a Rakouska, kde se skleničky s výživou kontaminovanou jedem na krysy našly.
VideoPřípad otrávené dětské výživy řeší kriminalisté ze tří zemí

Případ otrávené dětské výživy řeší kriminalisté ze tří zemí. Dvě sklenice obsahující jed na krysy se našly v Česku, další dvě na Slovensku a jedna v Rakousku. Policisté hovoří o vydírání výrobce, obchodní řetězce tyto produkty dočasně stahují. Rakouská média přišla s informací, že zaměstnanci firmy HiPP, která výživy vyrábí, si e-mailu s výhrůžkami zřejmě všimli až dva týdny po vypršení ultimáta. Bezpečnost potravin v Česku hlídá několik úřadů. Závadných, falšovaných nebo přímo nebezpečných výrobků objeví ročně stovky. Případy vyhrožování otrávením potravin jsou v Česku ale ojedinělé.
Nepřípustné. Resort zahraničí plísnil ruského velvyslance kvůli výhrůžkám firmám

Ministerstvo zahraničí ruskému velvyslanci v Česku Alexandru Zmejevskému vyjádřilo důrazný protest vůči výhrůžkám tuzemským firmám. Podobná rétorika vůči Česku, zdejším subjektům i českým spojencům je zcela nepřípustná, uvedl následně úřad. Velvyslance v pondělí dopoledne na resortu přijala vrchní ředitelka evropské sekce Hana Hubáčková, o jeho předvolání rozhodl minulý týden ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Velvyslanec Zmejevskij protest odmítl, uvedla později ruská ambasáda.
VideoZa zpoplatnění dálniční známky pro elektroauta Česku mohou hrozit sankce

Zatímco řidiči aut se spalovacími motory za dálniční známku platit musí, vlastnící elektromobilů ne. Vláda chce ale pravidla pro oba typy vozidel srovnat. Ministerstva financí a průmyslu a dopravy však varují, že Česko za takový krok může být potrestáno, protože čerpá evropské dotace na podporu elektromobility. Změnu zatím kabinet plánuje od nového roku, kdy se má zrušit i zvyšování ceny dálničních známek. Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) však připustil, že v případě pochybností Evropské komise by se krok mohl zpozdit.
Starostka dostala za zneužití pravomocí či dotační podvod podmínku a pokutu. Rezignaci odmítá

Podmínkou na dva a půl roku a pokutou čtvrt milionu potrestal nepravomocně soud starostku Dobříkova u Chocně Nikolu Kajsrlíkovou (nestr.). Vyplácela obecní peníze bez souhlasu zastupitelů, použila dotace na jiné účely, než měla, a manipulovala se zápisy z jednání zastupitelů.
Rozpočtové určení daní budeme řešit, až se kraje dohodnou, řekl Babiš

Domlouvat se na změně rozpočtového určení daní lze, až se všechny regiony domluví na její podobě, uvedl po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Vláda tak zamítla návrh Pardubického kraje. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) po zasedání oznámil, že stát a ČEZ v pátek uzavřou memorandum k rozvoji malých modulárních reaktorů. Ministři také mimo jiné schválili cestu šéfa diplomacie Petra Macinky (Motoristé) do Saúdské Arábie, kde má od středy usilovat o spolupráci.
