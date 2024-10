Zóna ČT24: Ukrajina potřebuje posílit zbrojní průmysl a přilákat investory

Ukrajina potřebuje prostředky, aby mohla zbraně nakupovat pro vlastní armádu, ale hlavně – aby si udržela domácí výrobce. „Pokud od nás vláda naše výrobky neobjedná, do půl roku my, i všechny společnosti, které znám, odejdeme do Evropy a odtud sem budeme dovážet. Protože v Evropě nám už nyní nabízejí prostory i smlouvy, abychom u nich začali vyrábět,“ řekl ředitel společnosti vyrábějící pozemní drony Maksym Vasylčenko.

Kyjev proto zvažuje, že odvolá zákaz vývozu zbraní. Podle odhadů by mu to mohlo ročně vynést v přepočtu až 460 miliard korun. Ty by pak mohl obratem investovat do nákupu zbraní i dalšího vývoje.

Podle amerického investora Perryho Boila má Ukrajina dvě klíčové výhody. Je výrobcem nejlevnějších obranných technologií v celém „svobodném světě“. Zároveň se jedná o „plně integrovaný ekosystém“, kde se vyvíjí technika a zároveň taktika pro získání výhody na bojišti.

Zóna ČT24 se věnovala také příběhu veterána mírové mise Organizace spojených národů UNPROFOR v bývalé Jugoslávii v devadesátých letech 20. století. Popsala posilování kyberbezpečnosti firem a mezinárodní cvičení ve vojenském újezdu Libavá proti hrozbám hybridní války. Připomněla také útoky na úředníky a robotického lovce dronů, kterého představilo ČVUT.