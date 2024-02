Židé v Británii čelí nebývalému tlaku. Počet útoků na jejich komunitu byl loni rekordní

před 2 h hodinami | Zdroj: BBC , Reuters , The Times of Israel , Ha'arec

Počet antisemitských incidentů ve Velké Británii loni prudce vzrostl, situace se ještě významně zhoršila po říjnové agresi palestinských teroristů z Hamásu na jihu Izraele. Útoků na britské Židy a jejich instituce přibylo natolik, že premiér Rishi Sunak musel osobně ujistit izraelské představitele, že židovské menšině zajistí bezpečnost. Na vážnost situace v britské společnosti upozornil i nedávný průzkum agentury YouGov, v němž více než polovina oslovených ve věku od osmnácti do 24 let uvedla, že Izrael zachází s Palestinci stejným způsobem jako kdysi nacisté s Židy.

Ředitel školy John Dalziel považuje za nepochopitelné, že antisemitským urážkám čelí i studenti. „Je důležité si uvědomit, že jsou to děti. A nemají absolutně žádný vztah k tomu, co se děje v Izraeli a Gaze,“ upozornil.

„Často se cítím docela vystrašený, když chodím s kipou, protože jsem kvůli ní identifikovatelný Žid,“ vypráví student Yoni. „Když jsem šel po ulici, křičeli na mě z aut různé věci. Před několika týdny mi někdo vyhrožoval. Tak jsem to nahlásil a policie to řešila,“ říká mladík.

Znepokojivé postoje společnosti

Vysokou míru protižidovských nálad v britské společnosti potvrdil i průzkum pro The Campaign Against Antisemitism, který v prosinci provedla společnost YouGov. Dotazování provedla mezi 8. a 11. prosincem 2023 na reprezentativním vzorku 2084 osob. Sondáž například odhalila, že přibližně třetina veřejnosti se domnívá, že Izrael zachází s Palestinci stejným způsobem jako nacisté s Židy během holocaustu. V nejmladší dotazované věkové skupině od osmnácti do 24 let zastávala tento názor dokonce více než polovina respondentů.

Zhruba desetina z nejmladší skupiny si také myslí, že Židé nejsou vůči zemi tak loajální jako jiné skupiny britské společnosti. Více než čtvrtina mladých Britů míní, že „Izraeli všechno projde, protože jeho stoupenci ovládají média.“ V ostatních věkových skupinách se tento názor vyskytl asi u jedné pětiny respondentů.

Čtrnáct procent mladých Britů si kromě toho myslí, Izrael nemá právo bránit se proti těm, kteří se jej snaží zlikvidovat.

Sondáž „odhalila znepokojivou míru protižidovských předsudků mezi britskou veřejností, přičemž zvláště děsivá je míra těchto předsudků mezi mladými lidmi“, uvedla The Campaign Against Antisemitism.

Její mluvčí zdůraznil, že je třeba rychle přehodnotit podobu výuky o antisemitismu v britských školách. „Pokud mladí lidé nevidí souvislost mezi genocidním antisemitismem nacistů a genocidním antisemitismem Hamásu, je jasné, že o antisemitismu nemluvíme správně. Naše školství zklamává další generace a společnost tím trpí. A jsou to britští Židé, kdo na to doplácí,“ uvedl podle listu The Times of Israel.