Země EU mají zmapovat únik vody z potrubí, akutní problémy hlásí Řecko

Evropská unie zahájila v únoru kampaň na zajištění dostatku vody do budoucna. Už teď podle Bruselu pociťuje problémy 38 procent obyvatel členských zemí. Ty mají v rámci unijní kampaně mimo jiné do příštího roku zmapovat úroveň úniku vody z potrubí. Do jeho oprav chce sedmadvacítka následně investovat stovky miliard eur. Akutní jsou problémy s úniky hlavně na jihu Evropy, například v Řecku.

Stejně jako celé Řecko má bohatou historii i tamní přístav Nafplio na Peloponéském poloostrově. Oblast proslula i bohatou úrodou pomerančů, jenže to se v poslední době mění. I kvůli klimatickým změnám vysychá tamní podmořský zdroj sladké vody, do zavlažovacích systémů se jí tak dostává čím dál méně.

Na vyschlých polích farmáři tahají vodu až z hloubky tří set metrů. I tak je často příliš slaná, protože do zastaralého systému prosakuje mořská voda. Proslulá oblast, odkud pochází třetina veškeré řecké produkce pomerančů, tím trpí. „Už se to projevilo na skutečnosti, že v loňském roce region Argolida zaznamenal propad v produkci o třicet procent,“ poznamenal předseda místní farmářské asociace George Mavras.

Řecko investuje stamiliony eur

Řecká vláda od roku 2019 investovala do oprav vodovodů půl druhé miliardy eur. Nafplio ovšem dokazuje, že potřeba je mnohem víc. Na špatnou jakost místní vody si nestěžují jen farmáři, ale třeba i šperkařka Lydia Sarakiniotiová. Kov, který se v ní snaží čistit, žloutne nebo hnědne. „To mě vyděsilo. Pokud to má takový účinek na ušlechtilý kov, kdy molekuly mědi v podstatě zčásti oxidují, představte si, co to udělá s lidským tělem,“ podotkla.

Tamní radnice doporučuje obyvatelům, aby v letních měsících, kdy je situace nejhorší, pili pouze balenou vodu. To ovšem přináší další ekologický problém – obrovské množství plastu. „V létě tu nenajdete jediného člověka, který by balenou vodu nepil,“ uvedl obyvatel Nafplio a bývalý radní Babis Antoniadis. Tamní recyklační stanice dle něj zpracovávají každý den 25 až třicet tisíc lahví.