Zajišťuje zdravotní péči či jídlo. UNRWA ale z Gazy i Západního břehu odejde

Izrael na začátku listopadu schválil zákon zakazující jakoukoli spolupráci s UNRWA na územích, která má pod svou kontrolou. Legislativa se tedy bude vztahovat také na Západní břeh Jordánu a především Gazu, kde aktuálně žije velká část v důsledku války vysídlených a často hladovějících Palestinců, kteří pomoc agentury nejvíce potřebují.

Perspektiva stažení UNRWA tak vyvolává oprávněné obavy. Generální ředitel agentury Philippe Lazzarini poukazuje na to, že působení organizace na místě je v současné situaci klíčové. „Pokud se zbavíte agentury, jako je ta naše, co se stane, až budeme mít příměří? Co přivede zpět statisíce dívek a chlapců, kteří v současnosti žijí v troskách, do vzdělávacího systému?“ ptá se.