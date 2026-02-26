Vláda USA pozastaví část financování pojištění pro Minnesotu, mluví o „podvodech“

Americká administrativa dočasně pozastaví část financování programu životního pojištění Medicaid pro stát Minnesota. Prohlásil to viceprezident USA JD Vance. Zdůvodnil to podezřením z podvodů v rámci toho, co popsal jako „agresivní boj proti zneužívání veřejných prostředků“, napsala agentura AP.
Federální vláda podle Mehmeta Öze, šéfa úřadu pro zdravotní péči a lékařské služby zodpovědný za zdravotní pojištění Medicare a Medicaid, pozastaví vyplácení 259,5 milionu dolarů (přes 5,3 miliard korun) Minnesotě na financování programu Medicaid.
Jde o 244 milionů dolarů v nepodložených nebo potenciálně podvodných žádostech o Medicaid a přibližně 15 milionů dolarů v žádostech týkajících se osob bez „uspokojivého imigračního statusu“. Medicaid představuje záchrannou síť v oblasti zdravotní péče pro Američany s nízkými příjmy.
„Nejde o problém obyvatel Minnesoty, ale o problém vedení Minnesoty a dalších států, které neberou zachování programu Medicaid vážně,“ prohlásil Öz. „Vláda toto opatření přijímá s cílem zajistit, aby Minnesota brala vážně své povinnosti být dobrým správcem daňových prostředků amerického lidu,“ dodal viceprezident Vance.
Údajné podvody
Vláda republikánského prezidenta Donalda Trumpa o kroku informovala demokratického guvernéra Minnesoty Tima Walze, který má 60 dní na odpověď. „Dáme jim peníze, ale budeme je zadržovat a uvolníme je až poté, co navrhnou a přijmou komplexní nápravný akční plán k řešení tohoto problému,“ doplnil Öz.
Úsilí vlády upozornit na podvody po celé zemi přichází poté, co vyšel najevo skandál kolem podvodu v oblasti sociálních dávek v Minnesotě, na kterém se podíleli členové tamní somálské diaspory. To vyvolalo masivní zásah Úřadu pro migraci a cla (ICE) proti imigrantům v hlavní městě Minnesoty – Minneapolisu, které vedlo k rozsáhlým protestům a smrti dvou Američanů zabitých federálními agenty.
Úřad ministerstva zdravotnictví loni zjistil, že Medicare mezi lety 2018 až 2024 neoprávněně vyplatilo dodavatelům téměř 23 milionů dolarů za zdravotnické vybavení. Zjistil však, že většina z toho se odehrála před lednem 2020, kdy byly zavedeny změny v systému.