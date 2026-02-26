Vláda USA pozastaví část financování pojištění pro Minnesotu, mluví o „podvodech“


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Americká administrativa dočasně pozastaví část financování programu životního pojištění Medicaid pro stát Minnesota. Prohlásil to viceprezident USA JD Vance. Zdůvodnil to podezřením z podvodů v rámci toho, co popsal jako „agresivní boj proti zneužívání veřejných prostředků“, napsala agentura AP.

Federální vláda podle Mehmeta Öze, šéfa úřadu pro zdravotní péči a lékařské služby zodpovědný za zdravotní pojištění Medicare a Medicaid, pozastaví vyplácení 259,5 milionu dolarů (přes 5,3 miliard korun) Minnesotě na financování programu Medicaid.

Jde o 244 milionů dolarů v nepodložených nebo potenciálně podvodných žádostech o Medicaid a přibližně 15 milionů dolarů v žádostech týkajících se osob bez „uspokojivého imigračního statusu“. Medicaid představuje záchrannou síť v oblasti zdravotní péče pro Američany s nízkými příjmy.

Donald Trump

„Nejde o problém obyvatel Minnesoty, ale o problém vedení Minnesoty a dalších států, které neberou zachování programu Medicaid vážně,“ prohlásil Öz. „Vláda toto opatření přijímá s cílem zajistit, aby Minnesota brala vážně své povinnosti být dobrým správcem daňových prostředků amerického lidu,“ dodal viceprezident Vance.

Údajné podvody

Vláda republikánského prezidenta Donalda Trumpa o kroku informovala demokratického guvernéra Minnesoty Tima Walze, který má 60 dní na odpověď. „Dáme jim peníze, ale budeme je zadržovat a uvolníme je až poté, co navrhnou a přijmou komplexní nápravný akční plán k řešení tohoto problému,“ doplnil Öz.

Úsilí vlády upozornit na podvody po celé zemi přichází poté, co vyšel najevo skandál kolem podvodu v oblasti sociálních dávek v Minnesotě, na kterém se podíleli členové tamní somálské diaspory. To vyvolalo masivní zásah Úřadu pro migraci a cla (ICE) proti imigrantům v hlavní městě Minnesoty – Minneapolisu, které vedlo k rozsáhlým protestům a smrti dvou Američanů zabitých federálními agenty.

Zásah federálních agentů v Minneapolisu, 26. ledna 2026

Úřad ministerstva zdravotnictví loni zjistil, že Medicare mezi lety 2018 až 2024 neoprávněně vyplatilo dodavatelům téměř 23 milionů dolarů za zdravotnické vybavení. Zjistil však, že většina z toho se odehrála před lednem 2020, kdy byly zavedeny změny v systému.

Američanka Bianca Haynesová s novorozenou dcerou Zuri

