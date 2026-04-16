V Turecku zatkli 162 lidí za podporu střelby na škole a šíření paniky na sítích


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

V Turecku bylo po dvou střelbách ve školách na jihu země zatčeno 162 lidí a prokuratura nařídila zablokovat tisícovku účtů na sociálních sítích. Zadržení jsou obviněni z toho, že na sítích podle prokuratury podpořili pachatele střelby z tohoto týdne či šířili strach, paniku a zavádějící informace. Podle agentury AFP to oznámil turecký ministr spravedlnosti Akin Gürlek. V úterý střelec na jedné škole zranil šestnáct lidí a ve středu na jiné škole útočník zabil osm žáků a učitele a dalších třináct osob zranil.

„Byla identifikována řada účtů (na sociálních sítích), které šířily obsah, jenž by mohl mezi obyvatelstvem zasévat strach, úzkost a paniku, a které veřejně šířily zavádějící informace a oslavovaly zločin a zločince,“ uvedl ministr Gürlek na sociální síti X. Dodal, že v celé zemi bylo zadrženo 162 lidí. Agentura DPA napsala, že někteří uživatelé telegramu a dalších platforem vyzývali k novým útokům ve školách.

Ve středu v jihotureckém městě Kahramanmaras žák osmé třídy útočil ve škole ve dvou třídách, v nichž se učili žáci ve věku deset a jedenáct let. V batohu si přinesl pět střelných zbraní a sedm zásobníků a bez rozmyslu pálil na děti i učitele. Zabil osm žáků a jednoho učitele a dalších třináct zranil, z toho šest těžce.

Při střelbě na škole v Turecku zemřelo osm dětí a dospělý, oznámil ministr vnitra
Lidé čekají před budovou školy po střelbě v jihovýchodní provincii Kahramanmaraş v Turecku

Útočník, který byl synem policisty v důchodu, při činu také zemřel. Zatím není jasné, zda ho zastřelila policie, či zda spáchal sebevraždu. Jeho otec i matka byli ve středu zatčeni, napsala ve čtvrtek DPA.

Prokuratura provincie Kahramanmaras zveřejnila, že čtrnáctiletý pachatel středeční střelby ve škole plánoval rozsáhlý útok, což podle ní dokládá dokument z letošního 11. dubna nalezený v jeho počítači.

V mobilní aplikaci měl také obrázek odkazující na muže, který v květnu 2014 v kalifornské Santa Barbaře zabil šest lidí a dalších čtrnáct osob zranil a poté spáchal sebevraždu. Ten před činem na internetu zveřejnil video, v němž uvedl, že je sexuálně frustrovaný, protože ho odmítají ženy.

Školy v provincii Kahramanmaras zůstanou ve čtvrtek a v pátek zavřené, oznámilo turecké ministerstvo vnitra. Doplnilo, že ve školách budou zpřísněna bezpečnostní opatření.

Výběr redakce

Aktuálně z rubriky Svět

Evropa má leteckého paliva jen asi na šest týdnů, řekl šéf IEA

Evropě zbývá už jen asi šest týdnů, než jí dojdou zásoby leteckého paliva, řekl v rozhovoru s agenturou AP výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatih Birol. Pokud se neobnoví vývoz ropy Hormuzským průlivem, aerolinky podle něj mohou začít už brzy rušit lety. Hormuzský průliv je de facto zablokovaný kvůli válce, kterou proti Íránu vedou Spojené státy a Izrael. Lufthansa i kvůli rostoucí ceně leteckého paliva trvale odstaví 27 letadel své divize CityLine.
14:59Aktualizovánopřed 7 mminutami

Kyjev, Oděsa a Dnipro hlásí po ruských útocích mrtvé

Ruské invazní jednotky podnikly v noci na čtvrtek další vlnu útoků na Ukrajinu. Při úderu na ukrajinské hlavní město Kyjev zemřeli čtyři lidé, oznámil na telegramu starosta města Vitalij Klyčko. Dalších 62 osob utrpělo zranění. Několika sériím útoků čelila také Oděsa, kde zemřelo devět lidí, zraněných je 23 osob. Cílem útoku se stala i Dněpropetrovská oblast, kde zemřelo pět lidí. Reuters označil ruský noční úder za dosud nejsmrtelnější v letošním roce.
03:05Aktualizovánopřed 10 mminutami

Slovensko hodlá blokovat balík protiruských sankcí kvůli ropovodu Družba

Slovensko je připraveno blokovat přijetí připravovaného dvacátého balíku sankcí Evropské unie proti Rusku za jeho agresi vůči Ukrajině, dokud Bratislava nedostane záruky ohledně obnovení provozu ropovodu Družba, řekl ministr zahraničí Juraj Blanár (Smer). Později uvedl, že Bratislava bude sankce blokovat až do opětovného zprovoznění Družby. Slovensko ale nebude proti uvolnění unijní půjčky pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun), kterou dosud blokovalo Maďarsko.
13:48Aktualizovánopřed 11 mminutami

Nad myšlenkou vlastní armády EU zaznívají v Litvě pochybnosti

Na začátku letošního roku přišel evropský komisař pro obranu a vesmír Andrius Kubilius s myšlenkou „silné, stálé evropské vojenské síly o 100 tisících vojácích“. Podle něj by taková síla mohla lépe chránit evropský kontinent.
před 1 hhodinou

VideoKuba se kvůli nedostatku ropy potýká s propadem zájmu turistů

Více než o polovinu klesl v únoru oproti loňskému roku počet zahraničních turistů na Kubě. Může za to zesílená ropná blokáda Spojených států, kterou zavedl prezident Donald Trump na začátku roku. Karibský ostrov zažívá nejhorší energetickou krizi od 90. let. Největším dodavatelem ropy byla Venezuela. Po zajetí tamního vůdce Nicoláse Madura Američany ale cenná surovina přestala ze spřátelené země na komunistický ostrov proudit. Ostatním zemím hrozí Washington vysokými cly. Proto třeba z Mexika nedorazil ani litr. Výjimku dostalo Rusko, jeho první a sankcionovaný tanker přistál východně od Havany na konci března.
před 1 hhodinou

Kamerunští separatisté vyhlásili při návštěvě papeže třídenní příměří

Papež Lev XIV. navštívil Kamerun. Ve druhý den své návštěvy zamířil do anglicky mluvícího města Bamenda na severozápadě země, kde v roce 2017 začalo povstání s cílem odtrhnout se od převážně frankofonního Kamerunu. Konflikt si podle lidskoprávních organizací vyžádal více než šest tisíc obětí. „Jakmile papež vstoupí do Bamendy, měli bychom mít mír. Veškeré zabíjení a únosy by měly přestat,“ řekl agentuře AFP 36letý Giovanni Mbuna, kterého v roce 2023 separatisté unesli.
před 2 hhodinami

Bejrút: Izrael zničil poslední most spojující jih Libanonu se zbytkem země

Izrael zničil poslední most přes řeku Lítání, čímž odřízl jih Libanonu od zbytku země, tvrdí podle agentury Reuters nejmenovaný vysoce postavený zdroj z libanonských bezpečnostních složek. Tamní státní agentura uvádí, že Izrael také zabil jednoho člověka při úderu na vozidlo na silnici vedoucí z Bejrútu do Damašku. Libanonský prezident Joseph Aún zdůraznil, že přímým jednáním s Izraelem by mělo předcházet příměří.
před 2 hhodinami
Načítání...