V Turecku zatkli 162 lidí za podporu střelby na škole a šíření paniky na sítích

V Turecku bylo po dvou střelbách ve školách na jihu země zatčeno 162 lidí a prokuratura nařídila zablokovat tisícovku účtů na sociálních sítích. Zadržení jsou obviněni z toho, že na sítích podle prokuratury podpořili pachatele střelby z tohoto týdne či šířili strach, paniku a zavádějící informace. Podle agentury AFP to oznámil turecký ministr spravedlnosti Akin Gürlek. V úterý střelec na jedné škole zranil šestnáct lidí a ve středu na jiné škole útočník zabil osm žáků a učitele a dalších třináct osob zranil.
„Byla identifikována řada účtů (na sociálních sítích), které šířily obsah, jenž by mohl mezi obyvatelstvem zasévat strach, úzkost a paniku, a které veřejně šířily zavádějící informace a oslavovaly zločin a zločince,“ uvedl ministr Gürlek na sociální síti X. Dodal, že v celé zemi bylo zadrženo 162 lidí. Agentura DPA napsala, že někteří uživatelé telegramu a dalších platforem vyzývali k novým útokům ve školách.
Ve středu v jihotureckém městě Kahramanmaras žák osmé třídy útočil ve škole ve dvou třídách, v nichž se učili žáci ve věku deset a jedenáct let. V batohu si přinesl pět střelných zbraní a sedm zásobníků a bez rozmyslu pálil na děti i učitele. Zabil osm žáků a jednoho učitele a dalších třináct zranil, z toho šest těžce.
Útočník, který byl synem policisty v důchodu, při činu také zemřel. Zatím není jasné, zda ho zastřelila policie, či zda spáchal sebevraždu. Jeho otec i matka byli ve středu zatčeni, napsala ve čtvrtek DPA.
Prokuratura provincie Kahramanmaras zveřejnila, že čtrnáctiletý pachatel středeční střelby ve škole plánoval rozsáhlý útok, což podle ní dokládá dokument z letošního 11. dubna nalezený v jeho počítači.
V mobilní aplikaci měl také obrázek odkazující na muže, který v květnu 2014 v kalifornské Santa Barbaře zabil šest lidí a dalších čtrnáct osob zranil a poté spáchal sebevraždu. Ten před činem na internetu zveřejnil video, v němž uvedl, že je sexuálně frustrovaný, protože ho odmítají ženy.
Školy v provincii Kahramanmaras zůstanou ve čtvrtek a v pátek zavřené, oznámilo turecké ministerstvo vnitra. Doplnilo, že ve školách budou zpřísněna bezpečnostní opatření.