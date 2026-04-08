Drama o střelbě ve škole zasáhlo citlivá místa

Jaká je nejhorší věc, kterou jste kdy udělali? Odpověď na tuto otázku zásadně zasáhne do svatby, kterou ve filmu nazvaném Drama chystají snoubenci v podání Zendayi a Roberta Pattinsona. Snímek, promítaný od začátku dubna i v českých kinech, provází v USA kritika za to, jakým způsobem se zhostil vážného tématu.
Budoucí nevěsta na sebe totiž prozradí, že jako teenagerka plánovala masovou střelbu ve škole. Tento čin si nacvičovala, připravila si prohlášení, které chtěla zveřejnit, a dokonce si na vyučování přinesla zbraň. Nakonec se ale neodhodlala vzít ji do ruky. Film ovšem tématem střelby ve škole přesto zasáhl pro mnohé citlivé místo, což nezůstalo beze odezvy.
Kritické vyjádření vůči Dramatu zaznělo například od organizace March for Our Lives (MFOL), která mobilizuje mladé lidi k podpoře zákonů týkajících se kontroly zbraní v USA. Působí po celých Státech, původně ale vzešla ze studenty iniciované manifestace, která následovala v roce 2018 po střelbě na střední škole v Parklandu na jihu Floridy. Student vyloučený z kázeňských důvodů tehdy zavraždil sedmnáct lidí.
Svatba místo dramatu
Marketing propagující snímek je podle MFOL „ve velkém rozporu“ s realitou, kterou příběh zachycuje. Producenti – ve snaze neprozradit divákům před premiérou temné překvapení – marketingovou kampaň pojali především ve svatebních duchu. Od fiktivního svatebního oznámení svatební web filmových snoubenců až po otevření přiměřeně kýčovité kaple v Las Vegas, kde si během jednoho dne mohly skutečné zamilované páry říct své ano.
Sice fotografie zveřejněné v závěru kampaně ukazovaly filmového ženicha a nevěstu v dost zuboženém stavu, nesvědčícím zrovna o nejšťastnějších chvílích života, a celkově se propagace zaměřovala hlavně na milostné motivy, všímá si magazín Variety.
Jakkoliv se tvůrci možná snaží nastolit skutečné otázky ohledně odpovědnosti a změny, připouští MFOL, propagace nic takového neodráží – už tím, že Drama anoncuje jako temnou romantickou komedii.
„Chápeme, že umění může vyvolávat nepříjemné pocity a používat humor k přístupu k obtížným tématům, ale když je něco jako střelba ve škole bráno na lehkou váhu nebo je to podáno ironicky, vyvstává hlubší otázka: jaký druh diskuse tím má být nastartován?“ ptá se MFOL.
Otec zastřeleného studenta mluví o „normalizaci“
Média přebírají také reakci, kterou zveřejnil server TMZ. Ten citoval názor otce, jehož syn byl zavražděn v roce 1999 při masakru na střední škole Columbine High a který se od té doby angažuje v usilování o reformu legislativy spojené se zbraněmi. Uvedl, že byl šokován nápadem považovat masovou střelbu na studenty a učitele za vhodný námět pro komedii, nota bene se známými herci. To podle dotyčného muže „humanizuje“ střelce a „normalizuje“ podobné případy.
Střelba na Columbine stála život třináct obětí, přes dvacet lidí vyvázlo se zraněním a podle tohoto tragického měřítka se masakr na Columbine řadí k nejhorším v historii USA. Oba útočníci, maskovaní studenti této školy na předměstí Denveru, po činu obrátili zbraně i proti sobě.
Jejich čin zřejmě inspiroval dosud vůbec nejhorší případ školní střelby ve Státech, k níž došlo v roce 2007, kdy na Virginském polytechnickém institutu postřílel třiadvacetiletý student z Jižní Koreje třicet dva lidí. Ve svém manifestu označil útočníky z Columbine za „mučedníky“.
Ovlivnili střelce Rammstein nebo Gus Van Sant?
Z negativního vlivu na pachatele denverského masakru byla obviňována mimo jiné německá kapela Rammstein, jejímiž fanoušci střelci byli. Vzápětí po činu dokonce některé americké a britské stanice vyřadily skladby této skupiny ze svých rotací. Rammstein se ohradili prohlášením, v němž zdůraznili, že v jejich „textech ani politických názorech není nic“, co by mohlo „takové jednání“ (myšleno střelce z Columbine) ovlivnit.
Na plátně školní tragédii „proslavil“ dokument Bowling for Columbine, do jisté míry sarkastický pohled na problematiku držení zbraní vynesl Michaelu Mooreovi Oscara. Bez jistých kontroverzí se neobešly pozdější hrané snímky.
U dramatu I'm Not Ashamed o jedné z prvních zavražděných obětí se řešilo, do jaké míry je smyšlený rozhovor dívky s jejími vrahy těsně před smrtí. Snímek Slon v režii Guse Van Santa je zase zmiňován coby možná inspirace pro argentinského mladíka, který střílel na své spolužáky ve škole v Carmen de Patagones. Jen pár dní před tím viděl v kinech Slona, mimochodem vítěze hlavní ceny na festivalu v Cannes.
Odpovědnost tváří filmu
Zmínění kritici filmu Drama shodně připisují odpovědnost za dopad fiktivních příběhů o střelbách ve škole i hercům, nejen produkční společnosti. Podle organizace MOFL by umělci s velkým „kulturním vlivem“, kteří jsou viditelnou tváří filmu, měli „pomáhat nasměrovat diskusi produktivním směrem, a ne ji pouze vyprovokovat“.
Otce zastřeleného hocha z Columbine pak konkrétně popudila Zendaya a její vystoupení v show amerického komika Jimmyho Kimmela. Míní, že vážné téma příliš zlehčovala.
Očekávání od filmu může ovlivnit také to, že je dílem provokativního režiséra Kristoffera Borgliho, jehož absurdní černé komedie „vykazují posedlost veřejným zostouzením“, jak píše Britský filmový institut. Norský filmař se ale dostal v době premiéry své novinky do hledáčku hlavně kvůli znovuobjevenému článku, v němž před lety popsal svůj vztah s dospívající dívkou, zatímco on už byl dospělý.
Otázku, jak filmařsky pojmout téma střelby na školách, zesiluje, že Drama není jediným snímkem v poměrně krátké době, které je s ním spojené. Cenu Oscar pro nejlepší krátkometrážní dokument totiž nedávno získaly Všechny prázdné pokoje, natočené v dětských pokojích obětí školních střelců.