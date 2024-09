V Pásmu Gazy začala druhá fáze očkování dětí proti obrně

Lékaři v Pásmu Gazy zahájili druhou fázi očkování proti obrně. Vakcínu od neděle dostalo skoro 190 tisíc dětí. Izrael i Hamás zatím respektují vyhlášený lokální a časově omezený klid zbraní. Dlouhodobější příměří se však nadále vyjednat nepodařilo. Izrael povolil očkování poté, co se v Gaze srpnu potvrdil první případ dětské obrny za čtvrt století. Organizace OSN a nevládní organizace chtějí podat vakcínu více než 640 tisícům dětem mladším deseti let.

„(Izraelský premiér Benjamin Netanjahu) mohl už dávno uzavřít dohodu o navrácení rukojmí. Už tolikrát se o tom mluvilo a jednalo, že dohoda je na dosah. Mohlo se to stát už na počátku války,“ neskrýval hněv jeden z obyvatelů Izraele Nadav.

Premiér ale trvá na tom, že Hamás se nesmí vrátit do Filadelfského koridoru u hranic s Egyptem. A to kvůli riziku, že by se tudy islamisté znovu vyzbrojili. „Filadelfský koridor nemůže být prostupný. Někdo tam musí být,“ zopakoval znovu Netanjahu argument, kterým rozděluje tamní veřejnost.

Rozpolcenost ukazují i průzkumy. Polovina Izraelců souhlasí, že kontrola nad koridorem u egyptské hranice dává smysl. Devětatřicet procent v tom vidí jen Netanjahuovu zdržovací taktiku. Jasná společenská většina tedy chybí. Válka přitom brzy vstoupí do dvanáctého měsíce svého trvání.