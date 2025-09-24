Norská policie od úterního večera vyšetřuje explozi v centru metropole Osla. Později v místě provedla i řízenou detonaci druhého výbušného zařízení podobného granátu. Při incidentu nebyl nikdo zraněn. Vyšetřovatelé zadrželi jednoho podezřelého a domnívají se, že může jít o válku mezi gangy, napsaly tiskové agentury.
V centru Osla explodovalo výbušné zařízení. Média spekulují o konfliktu mezi gangy
Incident se stal na ulici Pilestredet, poblíž které se nachází univerzitní kampus, královský palác a izraelská ambasáda. Úřady v tomto – podle agentury Reuters – výjimečném případě zaslaly obyvatelům Osla na mobilní telefony nouzovou zprávu, v níž je varovaly před výbuchem.
„Vybuchla tu výbušnina. Nalezli jsme také nevybuchlý objekt, který vypadal jako ruční granát. Nechali jsme jej odpálit,“ citovala agentura AFP velitele zásahu Briana Skotnese.
Policisté zadrželi jednoho podezřelého a pátrají po dalších osobách. Podle místních médií, které se odkazovaly na nejmenované zdroje, byl zadržen třináctiletý mladík, k čemuž se Skotnes odmítl vyjádřit. „Zadrželi jsme jednoho podezřelého a intenzivně hledáme další informace a také další osoby,“ přiblížil Skotnes.
Policie podle AFP pracuje s verzí, že se mohlo jednat o vyřizování účtů mezi zločineckými gangy. V Norsku je sice nízká kriminalita, v posledních měsících ale zažívá válku gangů, která zuří i v sousedním Švédsku.
Incident se stal den poté, co byla letiště v Oslu a dánské Kodani kvůli bezpilotním letounům na několik hodin uzavřena.