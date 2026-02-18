Ukrajinští funkcionáři budou kvůli účasti Ruska bojkotovat paralympiádu

Ukrajinští politici a další představitelé budou bojkotovat březnové paralympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo. Oznámil to ukrajinský ministr sportu Matvij Bidnyj v reakci na to, že na Hrách budou pod svými státními vlajkami soutěžit sportovci z Ruska a Běloruska. Ukrajinští sportovci se paralympiády zúčastní.
„V reakci na skandální rozhodnutí organizátorů paralympijských her nechat Rusy a Bělorusy soutěžit pod jejich národními vlajkami se ukrajinští představitelé paralympijských her nezúčastní,“ uvedl Bidnyj.
„Nebudeme přítomni na zahajovacím ceremoniálu. Nezúčastníme se žádných dalších oficiálních paralympijských akcí. Děkujeme všem zástupcům ze svobodného světa, kteří udělají totéž. Budeme dál bojovat!“ dodal ministr.
Kvůli účasti ruských a běloruských sportovců se zahajovacího ceremoniálu paralympijských her nezúčastní ani eurokomisař pro sport Glenn Micallef.
S vlajkou, hymnou a divokou kartou
Mezinárodní paralympijský výbor (IPC) na valném zasedání loni v září zrušil suspendaci Ruska a Běloruska, zavedenou po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu. Nyní oznámil, že oběma zemím přidělil účastnická místa. Sportovci dostali takzvané divoké karty, nemuseli tedy projít kvalifikací.
„Ruské a běloruské vlajky na sportovních akcích, které podporují férovost, respekt a čestnost, nemají místo. Jsou to vlajky režimů, které ze sportu udělaly nástroj války, lží a opovržení,“ zdůraznil Bidnyj.
Rusko bude mít na paralympiádě, která se uskuteční od 6. do 15. března, šest zástupců, Bělorusko čtyři. Na Hrách budou startovat pod státní vlajkou i se státní hymnou. Na probíhající olympiádě jsou Rusové a Bělorusové pouze jako neutrální sportovci.