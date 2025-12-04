Ukrajinskou armádou prochází „ztracená generace“ mladých vojáků


před 33 mminutami
Ukrajina se potýká s pomalým, ale vytrvalým ruským postupem na frontě. Ukrajinskou armádu sužují také velké ztráty na životech či početní převaha agresora. Muži na frontě chybí, Kyjev v reakci na to snížil mobilizační věk z 27 na 25 let. Podle odhadů se však zhruba 1,5 milionu mužů odvodu vyhýbá. Od jara proto ukrajinské velení láká do svých řad i nejmladší muže, kteří ještě nejsou v odvodovém věku. Agentura Reuters zaznamenala, jak válka proměňuje ty, kteří byli nedávno ještě chlapci, ve ztracenou generaci.

Pavlo Broškov není na frontě už od léta. Každý, byť minimální pokus o krok je pro něj ale stále bojem. Protáhlé a hluboké jizvy mu stále připomínají, jak zůstal ležet na bojišti. Po postřelení do obou nohou se nemohl ani hnout, myslel si, že smrti už nemůže uniknout.

„Všichni chlapci vběhli do keřů a malý dron se ke mně snášel a snášel. Visel asi dva metry nade mnou a uviděl jsem na něm ten zas…ý granát,“ popisuje zraněný ukrajinský voják. „Pochopil jsem, že ve chvíli budu roztrhaný na kousky,“ dodává.

Stále držíme severní část Pokrovska, vzkázali ukrajinští obránci
Ukrajinské síly v Pokrovsku

Jeho spolubojovník ale na poslední chvíli dron sestřelil, a zachránil mu tak život. Následovala rehabilitace, která k úplnému uzdravení ale už nepovede. „Stálo to za milion (hřiven)? Žádný milion za to nestojí, protože už nikdy nebudu schopný chodit, stálo to za milion?“ dodává.

Finanční motivace pro mladé rekruty

Jako další mladé muže zlákala Pavla právě vysoká odměna dobrovolnického programu ukrajinské armády určeného pro ty nejmladší, kteří ještě nedosáhli povinného odvodového věku, tedy 25 let. V přepočtu 60 tisíc korun měsíčně, půlmilionový bonus a bezúročná hypotéka měly přinést jemu, jeho manželce a malé dcerce lepší budoucnost.

Ukrajinský parlament schválil rozpočet, většina výdajů má jít na obranu
Ukrajinský parlament

Pavlo se bez váhání do programu zapsal, aby bránil svůj domov, který napadla ruská armáda téměř před čtyřmi lety – tedy v době, kdy byl on sám ještě takřka dítětem. „Narodil jsem se v Rusku, ale vybral jsem si ukrajinskou pěchotu, protože je nejsilnější. Chci být lepší pěšák než ti, kteří jsou ve filmech,“ říká zraněný Broškov.

Agentura Reuters zmapovala osud Pavla a deseti jeho spolubojovníků, kteří v březnu podstoupili intenzivní bojový výcvik. Z jedenácti mladých mužů už nebojuje nikdo. Čtyři utrpěli zranění, jeden je vážně nemocný, dva dezertovali, jeden spáchal sebevraždu, tři zůstávají pohřešovaní v bojích.

Reuters nedokázal zjistit, jestli se jedná v řadách mladých rekrutů o běžný vzorec. Ukrajinská armáda totiž na příslušný dotaz nereagovala. Mezi pohřešovanými je i Pavlův nejlepší kamarád Jevhen. „Někdy přemýšlím, že bych býval raději zůstal s ním, bojoval a zemřel, kdybych musel,“ přemítá Broškov.

Evropa má plán na nasazení vojáků po válce na Ukrajině, řekla šéfka Evropské komise
Ursula von der Leyenová při návštěvě polsko-běloruské hranice

Po Jevhenovi vytrvale pátrá jeho sestra Alina Juščenková. Ona, stejně jako tisíce dalších Ukrajinců, hledá alespoň střípek informace, co se stalo s jejími blízkými na frontě. „Necítím, že by zemřel. Věřím, že je naživu. Věřím s boží vůlí, že je v zajetí,“ svěřila se Juščenková.

Ti, kdo se vrátí, už nikdy nejsou jako dřív. Pavlo stále trpí bolestmi i nočními můrami. Frontu ve skutečnosti není schopný opustit úplně. „Nemyslím na budoucnost, žiji jen dneškem, jen existuji, necítím se jako člověk, necítím radost,“ vyjmenoval Broškov. Navzdory všemu ale Pavlo svého rozhodnutí nelituje, a pokud by se na frontu mohl vrátit, prý by neváhal.

Z vojáka zůstal malíček. Dobrovolníci na Ukrajině identifikují těla padlých
Ohledání pozůstatků vojáka padlého v rusko-ukrajinské válce pracovníky organizace Placdarm UA

Ukrajinista Svoboda vyzval ke změně pravidel

„Ukrajina v hrobě opravdu ještě neleží, Rusové nic moc fantastického nepředvádějí,“ uvedl v Horizontu ČT24 ukrajinista a historik David Svoboda z Muzea paměti XX. století. Odvod a mobilizace však byly ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským dle Svobody „naprosto zpackány“, přesto ocenil ukrajinskou „bojezdatnost“. Tu prý dokládá to, že se Rusko „příliš z místa nehýbe“.

Společnost v napadené zemi je dle Svobody traumatizována. „Samozřejmě, že se ví, že pokud Ukrajina výrazně pravidla nezmění, tak se se zlou potáže,“ pokračoval. Zmínil také kritiku prezidenta Zelenského, který prý „netlačil na pilu“, neboť mladá generace patří k jeho elektorátu.

Podotkl, že mladé muže na frontu odvádí také Rusko, které dle něj doznává „kolosálních ztrát“. Pokud podle něj Moskva výrazně nenavýší vojenské kapacity, nebude prý schopná výrazného průlomu. Momentálně má ruská invazní armáda na ukrajinském bojišti dle Svobody zhruba 700 tisíc mužů.

Ukrajinská vláda povolila mužům od 18 do 22 let vyjíždět do zahraničí
Ilustrační foto

