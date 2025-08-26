Ukrajinská vláda umožnila mužům ve věku od osmnácti do 22 let vyjíždět za hranice země, oznámila premiérka Julija Svyrydenková. Po začátku plnohodnotné ruské invaze a vyhlášení válečného stavu nesměli bez zvláštního povolení vojenských orgánů zemi opouštět muži od osmnácti do šedesáti let.
Ukrajinská vláda povolila mužům od 18 do 22 let vyjíždět do zahraničí
„Týká se to všech občanů této věkové skupiny. Rozhodnutí se také vztahuje na muže, kteří z různých důvodů přebývají za hranicemi Ukrajiny,“ uvedla Svyrydenková a dodala, že její vláda chce, aby si Ukrajinci se svou zemí udrželi co největší vazby.
Ministr vnitra Ihor Klymenko podle agentury DPA vysvětlil, že mladí muži takto dostanou větší šanci získat vzdělání v zahraničí, které po návratu do vlasti mohou využít k jejímu prospěchu.
Agentura AFP připomíná, že na muže ve věku od osmnácti do 22 let se nevztahuje branná povinnost, ta byla loni snížena na 25 let. Tato věková hranice má sloužit jako ochrana pro mimořádně slabé ročníky, které přišly na svět po začátku tisíciletí.
Ukrajina se snaží do armády mladé muže lákat
Ukrajinská armáda se ale muže mladší 25 let do svých řad lákat snaží, a to například prostřednictvím finančních pobídek. Dostatečné počty nových vojáků potřebných pro obranu země před ruskou armádou, která má převahu co do lidské síly i do vojenské techniky, se jí ale získávat nedaří.
Podle údajů OSN žije v zahraničí 5,6 milionu Ukrajinců, většina z nich v evropských zemích. Od začátku plnohodnotné ruské invaze se tisíce mužů pokouší dostat z Ukrajiny ve snaze vyhnout se nasazení na frontě. Někdy se vydávají i nebezpečnými cestami přes hraniční hory nebo řeky.