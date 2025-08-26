Americký režisér a scenárista Woody Allen byl prostřednictvím videa hostem filmového festivalu v Moskvě. Ukrajinské ministerstvo zahraničí označilo účast několikanásobného oscarového filmaře na této akci za „hanbu a urážku“ obětí ruské invaze. Allen namítl, že odsuzuje putinovský režim, ale přerušení uměleckého dialogu nepovažuje za dobrý způsob.
Woody Allen promluvil na festivalu v Moskvě. „Hanba a urážka,“ zní z Ukrajiny
Na Moskevském mezinárodním filmovém týdnu promluvil Woody Allen v neděli prostřednictvím videokonference, informovala ruská média. Setkání s americkým filmařem festival anoncoval jako „přednášku-dialog“, která nabídne „úvahy o filmu a životě, o volbách, inspiraci a profesní pravdivosti“. Upozornil, že jde o první setkání Allena s ruským publikem.
Záběry z místa konání ukazují billboardy poutající na účast Woodyho Allena i to, jak americký filmař promlouvá z rozměrné obrazovky k divákům v zaplněném kinosále.
Allen vzpomínal na Rusko i tamní kulturu
Ve videorozhovoru vzpomínal mimo jiné na své minulé cesty do Sovětského svazu a do Ruska a podotkl, že se mu vždy líbila ruská kinematografie. Ostatně k ruské literatuře a historii má blízko – jeho komedie Láska a smrt odkazuje na Tolstého, Zločiny a poklesky zase na Dostojevského.
V rozhovoru pro festival z ruské tvorby konkrétně zmínil výpravné filmové eposy Vojna a mír ze šedesátých let a setkání se sovětským režisérem těchto snímků Sergejem Bondarčukem. Jeho syn Fjodor, prokremelský režisér, setkání s Allenem moderoval. Devětaosmdesátiletý Allen měl mluvit také o umělé inteligenci, je toho názoru, že nikdy nebude schopná vytvořit díla na úrovni knih Dostojevského nebo her Tennesseeho Williamse.
Ukrajina mluví o urážce zabitých Ukrajinců
Ukrajinské ministerstvo zahraničí odsoudilo Allenovu účast na filmovém festivalu v Moskvě, kde „se shromažďují Putinovi příznivci“ jako „hanbu a urážku obětí ukrajinských herců a filmařů, kteří byli zabiti nebo zraněni ruskými válečnými zločinci v jejich pokračující válce proti Ukrajině“.
Allen podle resortu pomohl ke zneužití kultury jako zástěrky zločinů a nástrojů propagandy. Post doprovází koláž složená z fotografie domů zničených po ruském útoku a zamlžených typických allenovských brýlí.
„Odsuzujeme účast amerického režiséra Woodyho Allena na Moskevském mezinárodním filmovém týdnu,“ uvedlo Divadlo ve Lvově. A rozhodlo se prozatím zrušit muzikál Výstřely na Broadwayi podle stejnojmenné Allenovy krimikomedie. „Muzikál byl vytvořen na základě scénáře filmu (…), rozhodli jsme se ho zatím nehrát, dokud neobdržíme komentář od držitel práv,“ vysvětlují zástupci divadla.
Přerušení dialogu není dobré, říká Allen
Allen v pondělním prohlášení zdůraznil, že Putin je podle jeho přesvědčení „naprosto v neprávu“ a vyvolal „otřesnou válku“. „Ať politici udělají cokoliv, nemyslím si, že přerušení uměleckých dialogů je dobrým způsobem, jak pomoci,“ prohlásil nicméně.
V podobném duchu na kritiku Allenovy účasti reagoval i zmocněnec ruského vůdce Vladimira Putina Kirill Dmitrijev. Negativní ohlasy podle něho míjí svůj cíl. „Rusko není izolované – a umění by mělo budovat mosty, ne je pálit,“ napsal.
Hollywood stojí za Ukrajinou
Allen se kývnutím na nabídku moskevského festivalu dostal do rozporu s převažujícím hollywoodským postojem ke konfliktu, který před třemi a půl lety eskaloval do plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu, připomíná agentura AP.
Mnohé hollywoodské celebrity vyjádřily napadené zemi slovně i finančně podporu a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se – prostřednictvím internetu – připojil k ceremoniálům filmových Zlatých glóbů nebo hudebních Grammy.
Herec a režisér Sean Penn se dokonce v prvních měsících konfliktu vypravil na Ukrajinu, aby pokračoval v natáčení svého dokumentu Superpower. Zelenskému dokonce jako „symbol víry ve vítězství“ předal jednu ze svých dvou oscarových sošek. Šlo částečně i o náplast, za to, že sám Zelenskyj pozvánku na předávání Oscarů nikdy nedostal, zamítnut byl pořadateli i případný telemost.
Do Moskvy přijel i Kusturica
Moskevský filmový týden je poměrně nová akce, první ročník se konal teprve loni. Mezi letošními hosty, kteří kromě Ruska přijeli převážně z Číny, Indie a Spojených arabských emirátů, je uváděn také srbský filmař Emir Kusturica a americký herec Mark Dacascos, který ve filmech uplatňuje znalost bojových umění. Oba se, uvádí ruská státní agentura TASS, mimo jiné účastnili diskuse o potenciálu Moskvy jako mezinárodního centra filmového průmyslu.
Kusturica – mimochodem absolvent FAMU, kde studoval u Otakara Vávry – zůstal i po začátku plnohodnotné invaze obdivovatelem ruského vůdce Putina. Loni ho navštívil v Kremlu a prohlásil také, že se považuje za Rusa a zvažuje žádost o udělení ruského občanství.