Ukrajinské elektrárny kvůli ruským útokům snižují výkon

V důsledku sobotního ruského útoku musely ukrajinské jaderné elektrárny snížit svůj výkon. Informuje o tom Ministerstvo energetiky Ukrajiny. Drony a rakety podle instituce mířily především na rozvodny a vzdušné vedení. Jaderné elektrárny jsou největším zdrojem elektřiny v zemi. Jednu z nich za přísných bezpečnostních opatření navštívil štáb České televize.
Jaderná elektrárna v Rivném je páteří ukrajinské energetiky a jedním z nejstřeženějších objektů v zemi. Také na ní v době neustávajících ruských útoků přímo závisí energetický systém.
Podle předsedy Národní atomové společnosti Ukrajiny Rusko neútočí na samotné reaktory, ohrožuje ale jiné objekty infrastruktury. „Snaží se omezit výkon jaderných elektráren ničením klíčových rozvoden, které dodávají energii z jaderných bloků,“ vysvětlil předseda společnosti Enerhoatom Pavlo Kovtonjuk.
Až šedesát procent elektřiny vyrobí na Ukrajině právě atomové elektrárny. Z toho v Rivném je to dvacet až třicet procent. Elektrárna plánuje svou výrobu v budoucnu ještě navýšit.
Státní společnost Enerhoatom provozuje čtyři jaderné elektrárny. Rivenskou, Chmelnyckou, Jihoukrajinskou a také Záporožskou. Tu poslední z nich a největší v celé Evropě Rusové okupují už od března 2022. Šest jejích reaktorů je ve stavu studené odstávky a už skoro čtyři roky nevyrábí žádný proud. Agresoři nedávno oznámili plán jeden z nich znovu spustit. Ukrajinští odborníci to považují za velký risk.
„Pouze Enerhoatom má všechny potřebné licence, znalosti a personál, který může zajistit provoz Záporožské jaderné elektrárny,“ přiznal Kovtonjuk.
Původní personál, kterému se z obří jaderné elektrárny podařilo včas uprchnout, posílil své kolegy v ostatních ukrajinských zařízeních. Patří mezi ně Darja Falilejevová, která utekla s dětmi měsíc po příchodu Rusů. Manžel na místě zůstal. „Měla jsem velký strach a nevěděla jsem, co nás čeká. Telefon si s sebou do práce nebral. Spojili jsme se jen tehdy, když přijel z práce domů,“ popsala. Rodina se zase setkala až po roce a půl.
Od čerstvého blokování sítě Starlink pro ruské terminály si Ukrajinci slibují výrazné snížení ruské schopnosti přesných úderů na energetickou síť. Kvůli nim přišla země o celou polovinu předválečné kapacity. Velká část území čelí uprostřed velkých mrazů tří až čtyřhodinovým výpadkům proudu. V takové situaci je pro Kyjev ochrana jaderných elektráren klíčová.