Tchajwanským průlivem proplul japonský torpédoborec, Čína ostře protestuje


před 10 mminutami|Zdroj: ČTK

Tchajwanským průlivem v pátek proplul torpédoborec japonských námořních sil, což vyvolalo ostrý protest Číny, napsala agentura Kjódó. Jde o první takový případ od nástupu japonské premiérky Sanae Takaičiové do úřadu loni v říjnu, který by mohl zhoršit už tak napjaté vztahy mezi oběma zeměmi kvůli výrokům o Tchaj-wanu, na nějž si Peking činí nárok.

Válečné lodě přes Tchajwanský průliv pravidelně vysílají Spojené státy, aby prosadily svobodu plavby v mezinárodních vodách. Ačkoli Japonsko o pátečním proplutí oficiálně neinformovalo, podle všeho tak učinilo na základě přesvědčení, že by mělo podniknout ráznější kroky, aby čelilo rostoucí asertivitě Číny.

Japonský štáb ozbrojených sil oznámil, že loď se má od pondělí do 8. května zúčastnit Balikatanu, každoročního rozsáhlého společného vojenského cvičení Filipín a Spojených států na Filipínách.

Japonská armáda

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Kuo Ťia-kchun na tiskové konferenci kritizoval Japonsko, že se vysláním torpédoborce záměrně snažilo Čínu provokovat. Dodal, že status Tchaj-wanu představuje červenou linii, kterou nelze překročit. Čínská vláda si už podle japonských a čínských diplomatických zdrojů předvolala japonské představitele, aby proti incidentu vznesla protest.

Tokio se dlouho zdráhalo vyslat přes průliv válečnou loď, aby nevyprovokovalo Peking. Činilo tak až do předloňského září, kdy vodní cestou vůbec poprvé proplul torpédoborec Sazanami. Loni v únoru a červnu to pak byly další dvě lodě japonských námořních sil.

Premiérka Takaičiová loni v listopadu vyvolala diplomatickou roztržku, když prohlásila, že čínský útok na Tchaj-wan by mohl představovat situaci ohrožující přežití Japonska, v níž by Tokio mohlo uplatnit právo na kolektivní sebeobranu na základě bezpečnostního zákona z roku 2015. Čína to odsoudila a zavedla protiopatření, například nedoporučila svým občanům jezdit do Japonska. Počet čínských turistů v Japonsku tak v únoru meziročně klesl o 45 procent.

Ilustrační foto

Výběr redakce

VideoHispánci v Texasu se obracejí k Trumpovi zády

před 2 hhodinami
Írán slíbil pozastavit svůj jaderný program, tvrdí Trump

Írán slíbil pozastavit svůj jaderný program, tvrdí Trump

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Ceny ropy prudce klesly, akcie posílily

Ceny ropy prudce klesly, akcie posílily

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Moskva se opět pokusí zatáhnout Bělorusko do války, prohlásil Zelenskyj

Moskva se opět pokusí zatáhnout Bělorusko do války, prohlásil Zelenskyj

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Babiš lavíruje ohledně závazku zvyšovat rozpočet na obranu

VideoBabiš lavíruje ohledně závazku zvyšovat rozpočet na obranu

před 11 hhodinami
Soud zrušil vítěznou arbitráž Česka proti Synotu a zároveň zakázal další

Soud zrušil vítěznou arbitráž Česka proti Synotu a zároveň zakázal další

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Inspekce zakazuje uvádět na trh tři druhy kojenecké výživy kvůli toxinu

Inspekce zakazuje uvádět na trh tři druhy kojenecké výživy kvůli toxinu

před 19 hhodinami
Obětí nehod v Česku i v EU ubývá. K naplnění cílů to ale nestačí

Obětí nehod v Česku i v EU ubývá. K naplnění cílů to ale nestačí

včera v 06:00

Aktuálně z rubriky Svět

Tchajwanským průlivem proplul japonský torpédoborec, Čína ostře protestuje

Tchajwanským průlivem v pátek proplul torpédoborec japonských námořních sil, což vyvolalo ostrý protest Číny, napsala agentura Kjódó. Jde o první takový případ od nástupu japonské premiérky Sanae Takaičiové do úřadu loni v říjnu, který by mohl zhoršit už tak napjaté vztahy mezi oběma zeměmi kvůli výrokům o Tchaj-wanu, na nějž si Peking činí nárok.
před 10 mminutami

Čtyři generace Evropanů ukázaly, kdo tíhne k autoritářům

Starší generace tíhnou mnohem častěji k autoritářským lídrům. Postoj k nim ovlivňují i zkušenosti z totalitních režimů. Přispívá k tomu také pocit věkové diskriminace, který nejstarší generace sdílí s tou nejmladší. Zjistili to vědci při zkoumání čtyř generací Evropanů. Výsledky v Senátu představila Klára Plecitá ze sociologického ústavu Akademie věd.
před 1 hhodinou

VideoHispánci v Texasu se obracejí k Trumpovi zády

Americká vláda navzdory slibům pokračuje v plošných raziích proti migrantům, včetně dělníků. V jižním Texasu opatření tvrdě dopadla na místní byznys a komunitu, kde osmdesát procent obyvatel tvoří Hispánci. Řada staveb teď nabírá zpoždění. Hispánci zásadně pomohli prezidentovi Donaldu Trumpovi k předloňské výhře. Jeho obliba teď před volbami do Kongresu upadá.
před 2 hhodinami

USA o měsíc prodloužily výjimku na nákup sankcionované ruské ropy na tankerech

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa v pátek prodloužila výjimku, která zemím na přibližně jeden měsíc umožňuje nakupovat sankcionovanou ruskou ropu a ropné produkty naložené na tankerech. Stalo se tak dva dny poté, co prohlásila, že tak neplánuje učinit. V sobotu to napsala agentura Reuters, podle níž se vláda snaží udržet pod kontrolou světové ceny energií, které kvůli izraelsko-americké válce proti Íránu zahájené na konci února prudce vzrostly.
před 3 hhodinami

Írán oznámil otevření Hormuzského průlivu, Trump blokádu neukončí

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí uvedl, že po dobu příměří se otevře Hormuzský průliv pro veškerou plavbu. Teherán se tak rozhodl po vyhlášení klidu zbraní v Libanonu. Americká blokáda nicméně zůstává v platnosti. Teherán podle íránských médií pohrozil, že v případě jejího pokračování průliv opět uzavře, píše agentura Reuters. Evropa plánuje mírovou misi k zajištění průjezdnosti Hormuzu.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Americká vláda dle Trumpa objevila zajímavé dokumenty o UFO a chce je zveřejnit

Americký prezident Donald Trump v pátek uvedl, že jeho vláda při prověřování materiálů týkajících se neidentifikovaných létajících objektů (UFO) objevila řadu „zajímavých“ dokumentů a že první část z nich by měla být brzy zveřejněna. Napsala to agentura Reuters.
před 6 hhodinami

Írán slíbil pozastavit svůj jaderný program, tvrdí Trump

Írán podle amerického prezidenta Donalda Trumpa souhlasil s tím, že na dobu neurčitou pozastaví svůj jaderný program a neobdrží od USA žádné zmražené finanční prostředky. Uvedla to agentura Bloomberg. Podle Reuters šéf Bílého domu řekl, že Washington bude spolupracovat s Íránem na získání jeho obohaceného uranu a následném převozu do Spojených států. Teherán to popírá.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Ceny ropy prudce klesly, akcie posílily

Ceny ropy na světových trzích prudce klesly poté, co Írán oznámil, že Hormuzský průliv je zcela otevřen plavbě obchodních lodí. Klíčovou úžinou za normálních okolností proudí zhruba pětina světových dodávek ropy. Její blokáda ze strany Teheránu po americko-izraelském útoku na Írán vedla k citelnému zdražení, kdy ceny opakovaně překročily sto amerických dolarů za barel.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Načítání...