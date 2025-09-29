Tajfun ve Vietnamu zabil nejméně jedenáct lidí


před 10 mminutami|Zdroj: ČTK

Tajfun Bualoi ve Vietnamu připravil o život nejméně jedenáct lidí, zaplavil komunikace a přiměl desetitisíce lidí k evakuaci. Zhruba dvacet lidí se pohřešuje, napsaly v pondělí světové agentury. V pořadí desátá bouře, která zemi letos zasáhla, směřuje do sousedního Laosu.

Bualoi po půlnoci SELČ přinesl do severní provincie Ha Tinh vítr o rychlosti až 133 kilometrů za hodinu, silný déšť a více než metr vysoké přívalové vlny. Prohnal se obcemi, poškodil domy, školy i sloupy elektrického vedení, smetl provizorní mosty a zaplavil silnice v několika dalších provinciích. Mnoho horských obcí zůstalo odříznuto od světa, uvedla agentura AP.

Tornádo, které bouře vyvolala, připravilo o život nejméně devět lidí v severovietnamské provincii Ninh Binh, jednu osobu v severní provincii Thanh Hoa a jednoho člověka v provincii Hue v centrální části země. Asi dvacet lidí se podle AFP pohřešuje. Podle agentury AP jsou mezi nimi i rybáři, jejichž loď vítr odnesl na širé moře nebo kteří se po rybolovu neozvali svým rodinám.

Úřady podle agentury Reuters zrušily nebo odložily desítky letů a nechaly evakuovat přes 28 500 lidí. AFP píše dokonce o více než 53 tisících evakuovaných obyvatelích. Vietnamská média uvedla, že se přibližně 347 tisíc domácností ocitlo bez elektřiny ještě předtím, než živel zasáhl pevninu.

„Tajfun mimořádné síly zasáhl v posledních dnech několik asijských území. Jsem nablízku těm, kteří byli postiženi, zejména těm nejchudším,“ citovala AFP slova papeže Lva XIV. z jeho nedělní mše.

1 minuta
Následky tajfunu Bualoi v severní části Vietnamu
Zdroj: EBU/Báo Hà Tĩnh

Živel směřuje do Laosu

Tajfun nad ránem oslabil na 74 kilometrů v hodině a podle meteorologů pronikne hluboko do centrální části Laosu, dodala AP.

Kvůli přírodním katastrofám ve Vietnamu mezi lednem a srpnem zemřelo nebo se pohřešuje 175 lidí. Bualoi před Vietnamem zasáhl Filipíny, kde si vyžádal životy nejméně 24 lidí a evakuaci asi 400 tisíc dalších osob. Stalo se tak jen pár dní poté, co kvůli tajfunu Ragasa zemřelo na severu Filipín čtrnáct lidí, než se rozptýlil nad Vietnamem.

Čína kvůli supertajfunu evakuovala přes dva miliony lidí
Zaplavená ulice po supertajfunu Ragasa v Macau v Číně
Načítání...