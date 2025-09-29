Tajfun Bualoi ve Vietnamu připravil o život nejméně jedenáct lidí, zaplavil komunikace a přiměl desetitisíce lidí k evakuaci. Zhruba dvacet lidí se pohřešuje, napsaly v pondělí světové agentury. V pořadí desátá bouře, která zemi letos zasáhla, směřuje do sousedního Laosu.
Tajfun ve Vietnamu zabil nejméně jedenáct lidí
Bualoi po půlnoci SELČ přinesl do severní provincie Ha Tinh vítr o rychlosti až 133 kilometrů za hodinu, silný déšť a více než metr vysoké přívalové vlny. Prohnal se obcemi, poškodil domy, školy i sloupy elektrického vedení, smetl provizorní mosty a zaplavil silnice v několika dalších provinciích. Mnoho horských obcí zůstalo odříznuto od světa, uvedla agentura AP.
Tornádo, které bouře vyvolala, připravilo o život nejméně devět lidí v severovietnamské provincii Ninh Binh, jednu osobu v severní provincii Thanh Hoa a jednoho člověka v provincii Hue v centrální části země. Asi dvacet lidí se podle AFP pohřešuje. Podle agentury AP jsou mezi nimi i rybáři, jejichž loď vítr odnesl na širé moře nebo kteří se po rybolovu neozvali svým rodinám.
Úřady podle agentury Reuters zrušily nebo odložily desítky letů a nechaly evakuovat přes 28 500 lidí. AFP píše dokonce o více než 53 tisících evakuovaných obyvatelích. Vietnamská média uvedla, že se přibližně 347 tisíc domácností ocitlo bez elektřiny ještě předtím, než živel zasáhl pevninu.
„Tajfun mimořádné síly zasáhl v posledních dnech několik asijských území. Jsem nablízku těm, kteří byli postiženi, zejména těm nejchudším,“ citovala AFP slova papeže Lva XIV. z jeho nedělní mše.
Živel směřuje do Laosu
Tajfun nad ránem oslabil na 74 kilometrů v hodině a podle meteorologů pronikne hluboko do centrální části Laosu, dodala AP.
Kvůli přírodním katastrofám ve Vietnamu mezi lednem a srpnem zemřelo nebo se pohřešuje 175 lidí. Bualoi před Vietnamem zasáhl Filipíny, kde si vyžádal životy nejméně 24 lidí a evakuaci asi 400 tisíc dalších osob. Stalo se tak jen pár dní poté, co kvůli tajfunu Ragasa zemřelo na severu Filipín čtrnáct lidí, než se rozptýlil nad Vietnamem.