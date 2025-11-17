Svoboda je základ toho, aby každý měl šanci na důstojný život, řekl Pellegrini


Svoboda a demokracie, které přinesl listopad 1989, jsou základním předpokladem k tomu, aby každý na Slovensku měl šanci prožít důstojný život, řekl slovenský prezident Peter Pellegrini u památníku popravených a umučených politických vězňů za komunismu. Obyvatele vyzval k respektování slušných a neútočných názorů jiných.

Pietní akce byla součástí připomínky sametové revoluce, která před 36 lety vedla v tehdejším Československu k pádu komunistického režimu. Někteří slovenští vládní politici obvinili opozici, jež na pondělí svolala vlastní shromáždění, ze snahy si 17. listopad přivlastnit.

„Pokud mnoho lidí cítí, že jejich touha po důstojných životních podmínkách není naplněna, není to problém hodnot, které občanská společnost před 36 let vydobyla. Problém spočívá v tom, jak s těmito hodnotami a s potenciálem naší země naložily polistopadové politické reprezentace,“ prohlásil Pellegrini.

Hlava slovenského státu uvedla, že výročí sametové revoluce by se nemělo stát příležitostí k dalšímu rozdělování slovenské společnosti. Vyzval obyvatele, aby měli respekt ke každému názoru, který je vysloven slušně a jehož cílem není šířit nenávist.

Nově je 17. listopad pracovním dnem

Na Slovensku je aktuální státní svátek Dne boje za svobodu a demokracii nově běžným pracovním dnem; prosadila to vládní koalice jako součást posledního balíčku opatření na ozdravení státních financí. Sametovou revoluci, která v zemi dostala přívlastek něžná, odstartoval 17. listopadu 1989 zásah bezpečnostních složek proti studentské manifestaci na Národní třídě v Praze.

„Pád komunistického režimu v listopadu 1989 je klíčovou událostí slovenských dějin dvacátého století. Díky něžné revoluci byla na Slovensku znovunastolena demokracie a možnost svobodně uplatňovat lidská práva a svobody,“ napsal v prohlášení slovenský Ústav paměti národa, který v zemi zkoumá období nesvobody a který je obdobou českého Ústavu pro studium totalitních režimů.

Slovenský ministr zahraničí a místopředseda nejsilnější vládní strany Smer Juraj Blanár napsal kromě jiného o propagandě a nenávisti, kterou se podle něj v těchto dnech snaží podsouvat liberálně-progresivní média v jednom zástupu s opozicí. Předseda nejmenší vládní strany SNS Andrej Danko uvedl, že odkaz 17. listopadu nebyl o tom, aby jej mladí lidé zneužívali pro svůj prospěch.

Pietní shromáždění k připomenutí Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva, 17. listopadu 2025

Premiér a šéf Smeru Robert Fico minulý pátek během diskuse se studenty tvrdil, že sametová revoluce byla komunistickým pučem a že tehdejší události řídili představitelé tehdejšího režimu. Část studentů na znamení nesouhlasu s politikou Fica diskusi opustila, podle médií je na uvolněných místech nahradili kromě jiných představitelé mládežnické organizace Smeru. Už dříve lidé po celé zemi začali křídou na veřejných místech psát Ficovi různé kritické vzkazy a zveřejňovat je na facebooku.

Slovenská opozice kritizovala vládní koalici, že 17. listopad zařadila ke svátkům, které jsou v zemi běžným pracovním dnem. Odmítla také tvrzení Fica o sametové revoluci jako o komunistickém puči.

