Summit ministrů v Bruselu je diplomatickým políčkem Budapešti

„Je to válka proti Palestincům, nejen proti Hamásu. Počet civilních obětí a mrtvých je neúnosný,“ prohlásil irský premiér Micheál Martin. „Je to válka proti obyvatelstvu. Nemá smysl se to snažit zamlžovat,“ vyjádřil své přesvědčení. Dublin patří k výrazným podporovatelům Palestiny.

Přijetí sankcí je ale nepravděpodobné, protože je tak potřeba učinit jednomyslně, a jak připomíná AP, Unie je v názoru na izraelsko-palestinský konflikt rozdělena a jsou v ní i státy, které stojí jasně za Izraelem. Jakékoliv podobné iniciativy odmítá i Tel Aviv.

Jednání měla probíhat v Budapešti

Unijní ministři zahraničí jednali v Bruselu, ačkoliv je zvykem, že neformální jednání obvykle hostí předsednická země. Tou je v současnosti Maďarsko. Pro Budapešť by summit byl velmi dobrou příležitostí pokusit se utvářet zahraničně-politickou agendu bloku, psal server Politico. A neméně důležitý by summit mohl být i pro tamního ministra zahraničí Pétera Szijjártóa, který by se podle serveru mohl pokusit postavit sebe a svou agendu do středu pozornosti. To by mu však na summit museli přijet i kolegové.

Kvůli obstrukcím maďarského premiéra Viktora Orbána vůči zahraniční politice EU jsou mnozí unijní představitelé podle Politica stále více podrážděni. Poté, co Orbán bránil pomoci Ukrajině a podnikal své samozvané mírové návštěvy u Vladimira Putina a Si Ťin-pchinga, které nekoordinoval s ostatními šestadvaceti vedoucími představiteli států EU, začali mnozí ministři zahraničí hledat způsob, jak se nestát rekvizitou v tom, co by podle nich bylo další Orbánovou propagandistickou show.