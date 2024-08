Libanonské hnutí Hizballáh podniklo útok na Izrael

Zpravodaj ČT Borek: V příštích hodinách se dozvíme, o co jde

„Přišla informace, že preventivní útok Izraele se měl týkat odpalovacích zařízení, která měla nést rakety, které měly být vyslány na střední Izrael, tedy na centrální oblasti Izraele včetně Tel Avivu. Toto by svědčilo o tom, že plány Hizballáhu se odlišovaly od předchozích útoků, které Hizballáh už více než deset měsíců praktikuje vůči Izraeli,“ uvedl v neděli ráno blízkovýchodní zpravodaj ČT David Borek.

Hizballáh už v předchozích týdnech a měsících odpaloval někdy i dvě stě a více raket denně. „To, co by se odlišovalo, by bylo to, pokud Hizballáh plánoval poslat rakety na Tel Aviv, což by byla jednoznačná deklarace, že Hizballáh usiloval o výraznou eskalaci,“ dodal Borek s tím, že na Tel Aviv ani na Haifu zatím žádné rakety vyslány nebyly.

„Vypadá to, že buď funguje mazaná taktika Hizballáhu, tedy eskalovat jen tak přesně, aby to nevyvolalo všeobecnou válku, anebo jsme ještě na začátku něčeho většího. Ale to se dozvíme v příštích hodinách,“ řekl s tím, že bude zajímavé sledovat, jestli Izrael přikročí k dalším podobně silným vlnám vzdušných úderů na Hizballáh, jako provedl v neděli nad ránem, kdy se podle něj patrně jednalo o desítky cílů, které byly skoro simultánně zasaženy.

„Pokud ne, tak je to opět známka toho, že jsme stále v tom módu, které severní izraelské pohraničí zná posledních deset měsíců – tedy sporadická, ale nikoliv zanedbatelná úroveň bojů. V takovém případě můžeme titulky trochu umenšit, nemusíme tomu věnovat takovou pozornost, není to plnohodnotná válka mezi Izraelem a Hizballáhem. Ale zároveň zůstává ta ‚drobná válka‘, která tam už deset měsíců existuje,“ dodal zpravodaj ČT.