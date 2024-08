Blinken: Izrael podpořil americký plán na příměří

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu podpořil nejnovější americký plán, který má vést k příměří v Pásmu Gazy a propuštění zbývajících rukojmí. Informoval o tom americký ministr zahraničí Antony Blinken poté, co s předsedou izraelské vlády jednal téměř tři hodiny. Netanjahuova kancelář v dřívějším pondělním prohlášení po schůzce uvedla, že premiér americký návrh podporuje. Ministr zároveň vyzval palestinské teroristické hnutí Hamás, aby návrh rovněž přijalo.

Obtížné hledání shody

Navzdory tomu, že USA vyjádřily optimismus a Netanjahuova kancelář označila setkání za pozitivní, zástupci Izraele i Hamásu signalizovali, že jakákoliv dohoda bude obtížná. Hamás v neděli obvinil Netanjahua z „maření úsilí zprostředkovatelů“ a vyslanci Hamásu podle zástupců Turecka tvrdí, že američtí představitelé vykreslují jednání „příliš optimisticky“.

Blinken podle agentury Reuters uznal určité obtíže. „Kromě toho, aby Hamás souhlasil s překlenovacím návrhem, je výzvou také zajistit, aby existovala jasná shoda na tom, jak dané strany naplní své závazky. Jak budou dohodu ve skutečnosti implementovat,“ poznamenal. „Jsou to složité problémy, ale také proto máme odborné vyjednavače, kteří na tom pracují... Premiér Netanjahu se zavázal poslat svůj tým odborníků buď zpět do Dauhá, nebo do Egypta, aby se pokusil dokončit tento proces,“ dodal Blinken.