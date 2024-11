STEM/MARK pro ČT: Skoro každý druhý Čech je nespokojený s volbou Trumpa

před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24

Skoro každý druhý obyvatel Česka je podle bleskového průzkumu agentury STEM/MARK pro Českou televizi nespokojený s tím, jak dopadly americké prezidentské volby. Vítězství Donalda Trumpa pozitivně hodnotí pětatřicet procent respondentů. U lidí dotázaných v Česku tak převažuje podíl těch, kdo by hlasovali pro Kamalu Harrisovou, kterých je 48 procent. Donalda Trumpa by volil zhruba každý třetí oslovený.

Z průzkumu STEM/MARK pro ČT rovněž vyplynulo, že nejvíc dotázaní na Donaldu Trumpovi oceňují politickou zkušenost, energičnost a charisma. Uvedlo to přes čtyřicet procent respondentů. Devětadvacet procent oslovených na příštím americkém prezidentovi kladně nehodnotí vůbec nic. Jde častěji o respondenty do 44 let a příznivce Kamaly Harrisové, respondenty, kteří by aktuálně hlasovali pro hnutí STAN, ale také lidé s neujasněnými preferencemi pro české volby.

Průzkum STEM/MARK pro ČT: Volby v USA

Naopak nic na Donaldu Trumpovi nevadí dvaadvaceti procentům respondentů. Nejčastěji na něm oslovení lidé kritizovali neschopnost spojovat společnost a nedostatečné reprezentativní vystupování. U více než poloviny lidí vyvolává kladné i záporné emoce zároveň. Překvapivě velká část z jeho příznivců (59 procent) vnímá nějakou jeho negativní stránku.

Vnímání Donalda Trumpa podle preferovaného kandidáta

Jen kritické jsou častěji ženy, lidé do 44 let, lidé s vysokoškolským vzděláním, lidé z Prahy, příznivci Kamaly Harrisové a lidé, kteří by aktuálně hlasovali pro vládní strany (včetně Pirátů – Piráti jsou analyticky řazeni k vládním stranám, protože dlouhou dobu byli vládní strana, jejich voliči se hodnotově liší od opozičních parlamentních stran a v tématu amerických voleb mají výrazně podobnější názory se SPOLU a STAN než s ostatními stranami – pozn. autorů průzkumu). Jen pochvalní jsou častěji lidé nad 59 let, lidé bez maturity, příznivci Donalda Trumpa a lidé, kteří by aktuálně hlasovali pro opoziční strany.

Vliv Donalda Trumpa na válku na Ukrajině

Každý třetí respondent v průzkumu STEM/MARK pro ČT také uvedl, že Trumpovo prezidentství zhorší válku na Ukrajině. Názory veřejnosti jsou ale téměř vyrovnané. Zhoršení pociťují častěji lidé s vysokoškolským vzděláním, příznivci Kamaly Harrisové a lidé, kteří by aktuálně hlasovali pro vládní strany. Zlepšení předpovídá čtvrtina oslovených, jde častěji o muže, respondenty nad 59 let, bez maturity, příznivce Donalda Trumpa a ty, kteří by aktuálně hlasovali pro opoziční strany. Další čtvrtina žádnou změnu nečeká. Zahraniční vztahy A jaký vliv bude mít výměna prezidenta na zahraniční vztahy s USA? U Ruska očekává největší část dotázaných zlepšení. To očekávají mladí lidé s vysokoškolským vzděláním, příznivci Donalda Trumpa a lidé, kteří by aktuálně hlasovali pro opozici. Naopak u Číny a Evropy převažuje podíl respondentů, kteří předpovídají zhoršení vazeb. Mezi Českem a Amerikou oslovení většinou změny nečekají. Většina lidí – 93 procent – očekává nějakou změnu ve vztazích, ať už k horšímu nebo lepšímu u jedné země.