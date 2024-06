Statisíce Francouzů vyšly do ulic proti krajní pravici

Ve Francii protestovaly statisíce lidí proti krajní pravici. Země rozdýchává politický zmatek, který nastal po tom, co Národní sdružení vyhrálo evropské volby a prezident rozpustil parlament. O jeho novém složení se bude rozhodovat v prvním kole za dva týdny a kampaň už běží naplno.

Po nečekaném rozpuštění parlamentu prezidentem se věci daly rychle do pohybu. Předseda Republikánů vyhlásil podporu krajní pravici a poté, co ho vlastní strana svrhla, se zablokoval v jejím sídle. „Pracoval jsem, pracoval jsem ve svém úřadě,“ řekl Eric Ciotti. Soud ale označil jeho odvolání za neústavní.

Pro některé členy uskupení včetně samotného předsedy socialistů je ale rozšíření koalice o krajní levici nepřijatelné. Nově vytvořená Lidová fronta představila ekonomický program, nad kterými se odborníci pozastavují. Předpokládá například zvýšení minimální mzdy v přepočtu o pět tisíc korun a zdanění podnikatelů s vyššími příjmy. „Je to záruka poklesu ekonomiky, masové nezaměstnanosti a cesta k odchodu z Evropské Unie. Předpoklad hospodářského kolapsu,“ míní francouzský ministr hospodářství Bruno Le Maire.

Socialisté přijali do své koalice ekology, komunisty i členy extrémní levice, jejíž poslanci vyvěšují v parlamentu palestinské vlajky. „Budeme politickým blokem, silnou koalicí. A nejen levicovou. Bude to občanská společnost,“ prohlásil generální tajemník Socialistické strany Pierre Jouvet.



Část veřejnosti, zejména v menších městech, je vývojem zaskočena. Nikdo netušil, co mohou eurovolby způsobit. „Lidé svou volbou ukázali hlavně svou nespokojenost, ale moc tomu nerozumím,“ podotkl zelinář Samuel.

Vládní koalice i nově utvořená Lidová fronta varují před možností, že by krajní pravice mohla zemi vládnout. Jen v Paříži vyšly do ulic desítky tisíc lidí. „Je to extrémní pravice, která představuje nebezpečí, jak víme z naší historie. A také prezident Macron, který vede poslední roky dost vratkou politiku,“ myslí si demonstrantka Sophie.

Na pořádek dohlíželo po celé zemi více než dvacet tisíc policistů, kteří se v závěru demonstrace dostali do konfliktu s některými radikálnějšími skupinami. Předpokládá se, že se napětí v ulicích bude před prvním kolem parlamentních voleb v příštích dnech ještě stupňovat.