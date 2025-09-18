Americká stanice ABC pozastavila „na neurčito“ vysílání noční talk show Jimmyho Kimmela poté, co jeho komentáře k vraždě konzervativního aktivisty Charlieho Kirka vyvolaly kritiku. V noci na čtvrtek o tom informovala agentura AP. Krok televize přivítal prezident Donald Trump, který Kimmela označil za břídila.
Stanice ABC pozastavila show Jimmyho Kimmela kvůli jeho slovům o vraždě Kirka
Kimmel v pondělí ve svém pořadu prohlásil, že „banda“ kolem Trumpova hnutí MAGA (Make America Great Again – Udělejme Ameriku opět skvělou) se snaží na vraždě vydělat politické body. Kritizoval mimo jiné to, že Trump na Kirkovu počest nechal stáhnout vlajky na federálních budovách a úřadech na půl žerdi.
„Takhle dospělý člověk netruchlí nad někým, koho nazýval přítelem. Takhle truchlí čtyřleté dítě nad zlatou rybičkou,“ řekl Kimmel. Stanice BBC poznamenala, že vraždu předtím na síti Instagram odsoudil a Kirkově rodině tímto způsobem vyjádřil soustrast.
„Skvělá zpráva pro Ameriku,“ napsal Trump na své síti Truth Social s poznámkou, že show je zrušená. ABC nicméně uvedla, že vysílání pozastavuje na neurčito. „Kimmel nemá vůbec žádný talent a má ještě horší sledovanost než (Stephen) Colbert, pokud je to vůbec možné. To znamená, že na stanici Fake News (falešné zprávy – pozn. red.) NBC zůstávají Jimmy (Fallon) a Seth (Meyers), dva totální ztroskotanci,“ napsal Trump.
Americká televize CBS oznámila zrušení satirického pořadu The Late Show komika Stephena Colberta letos v půlce července. CBS tehdy v prohlášení uvedla, že talk show skončí v květnu příštího roku z čistě finančních důvodů. Oznámení ale přišlo pár dní poté, co Colbert kritizoval rozhodnutí Paramount Global, mateřské společnosti stanice CBS News, zaplatit 16 milionů dolarů (asi 339 milionů korun) na urovnání žaloby podané Trumpem během loňské prezidentské kampaně.
Federální komise by mohla udělit pokutu i odebrat licenci
Moderátor Kimmel ve svém pořadu často Trumpa kritizuje. Na nynější komentář týkající se Kirka reagoval předseda Federální komise pro komunikace (FCC) Brendan Carr, který naznačil, že jeho úřad by mohl věc prošetřit a udělit vysílacím společnostem pokutu, případně jim i odebrat licenci.
Společnosti, které vysílání ABC přebírají, případně jsou se stanicí provázané, následně oznámily, že talk show vysílat nebudou. Například velký telekomunikační konglomerát Sinclair oznámil, že Kimmelův pořad už vysílat nebude, i kdyby se ho stanice ABC rozhodla „bez náležitých kroků“ vrátit zpět do programu. Sinclair rovněž vyzval Kimmela, aby se omluvil. V pátečním čase, který byl vyhrazen pro talk show, Sinclair odvysílá poctu Kirkovi.
Jedenatřicetiletého konzervativního aktivistu, Trumpova spojence a otce dvou dětí Kirka zastřelil podle vyšetřovatelů dvaadvacetiletý Tyler Robinson 10. září, když hovořil se studenty v areálu Utah Valley University ve městě Orem v Utahu. Hrozí mu za to trest smrti.