Federální policisté v neděli rozebrali část mírové iniciativy před Bílým domem, která je obecně považována za nejdelší nepřetržitý politický protest v historii Spojených států. Stalo se tak asi 36 hodin poté, co prezident Donald Trump vydal příkaz k odstranění. Akce, která mimo jiné vyzývá k jadernému odzbrojení, trvá nepřetržitě čtyřiačtyřicet let. Zažila tak sedm prezidentů, hurikány, sněhové bouře, povodně i nespočet konfliktů, píší americká média.
Přes čtyřicet let trvající mírovou akci před Bílým domem narušil Trumpův příkaz
Pietní akci zahájil v roce 1981 aktivista William Thomas na podporu jaderného odzbrojení a ukončení globálních konfliktů. Když Thomas v roce 2009 zemřel, další protestující, jako například Philipos Melaku-Bello, nepřetržitě strážili malý stan s transparenty, aby se vyhnuli jeho demontáži úřady.
Melaku-Bello agentuře AP sdělil, že policie stan odstranila v neděli brzy ráno. Úředníci podle něj místo chybně označili za přístřešek. „Rozdíl mezi táborem a pietní akcí je v tom, že tábor je místem, kde žijí bezdomovci,“ řekl aktivista. „Jak vidíte, nemám postel. Mám cedule a vztahuje se na to právo na svobodu projevu podle prvního dodatku ústavy,“ věří.
Bílý dům odstranění pietní akce potvrdil a ve svém prohlášení agentuře AP uvedl, že pietní akce představuje „nebezpečí pro ty, kteří Bílý dům a jeho okolí navštěvují“.
O stanu se Trump dozvěděl od novináře
O místě Trumpovi řekl korespondent konzervativní sítě Real America’s Voice Brian Glenn. Ten prezidentovi během setkání s novináři sdělil, že před Bílým domem stojí „modrý stan“, který je „ohyzdný“. „Přímo před Bílým domem stojí modrý stan, původně tam měl být jako protijaderný protest,“ řekl Glenn podle AP. „Spíše se z něj ale stal protiamerický, někdy i protitrumpovský stan,“ dodal.
Trump zpočátku tvrdil, že o něm nevěděl, ale pak rychle nařídil jeho odstranění. „Strhněte to, strhněte to ještě dnes, hned teď,“ nařídil prezident v pátek.
Melaku-Bello uvedl, že Glenn šířil dezinformace, když prezidentovi řekl, že ve stanu jsou krysy a „mohl by představovat národní bezpečnostní riziko“, protože by v něm lidé mohli schovávat zbraně. „Nebyly nalezeny žádné zbraně,“ řekl aktivista agentuře AP. „Řekl, že to tam bylo zamořené krysami. Když odstraňovali betonové bloky, nevylezla ani jedna krysa.“
Iniciativa prý přetrvá
V neděli kolem 6:30 ráno se podle čtyřiadvacetiletého dobrovolníka Willa Roosiena, který byl v té době na místě, objevili federální policisté a pracovníci Národní parkové služby s pick-upem a vozíkem. Roosien řekl, že mu policisté dali třicet minut na to, aby odstranil modrou plachtu, pod kterou se schovával před ranním deštěm, což odmítl.
Když policisté začali konstrukci rozebírat, Roosien se postavil před ně a svým tělem plachtu bránil. „Nasadili mi pouta,“ řekl Roosien s tím, že ho později propustili, aniž by ho zatkli. „Díky té plachtě můžeme být na místě 24 hodin denně – když je zima, když prší. Chrání protest.“
V neděli pak dorazili i aktivisté, kteří přišli na Lafayette Square, aby pomohli s obnovou. „Přišly sem stovky lidí, aby nám popřály hodně štěstí – volají nám právníci, chodí za námi. Lidé jsou prostě nadšení, že jsme pořád tady,“ řekl Melaku-Bello.
„Toto je instituce a Trump instituce nenávidí,“ řekl v neděli jeden z místních John Zangas, když seděl pod deštníkem. Zangas uvedl, že se na akci dobrovolně podílí již patnáct let. „Pravdou je, že oni odejdou, ale toto místo tu zůstane. Viděli jsme přicházet a odcházet mnoho prezidentů. Ale tohle tu zůstává,“ věří.