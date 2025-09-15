Španělský premiér chválí propalestinské demonstranty za narušení Vuelty


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Propalestinští demonstranti na Vueltě
Zdroj: ČT24

Peloton cyklistů na španělské Vueltě kvůli propalestinským demonstrantům, kterým se nelíbila účast izraelského týmu, nedokončil ani poslední etapu. Provizorně pak proběhl také ceremoniál – místo centra Madridu se odehrál na hotelovém parkovišti. Situaci nepomohla ani přítomnost patnácti set policistů. Socialistický premiér Pedro Sánchez označuje počínání židovského státu v Pásmu Gazy za genocidu a netajil se sympatiemi k aktivistům, kteří průběh letošního závodu opakovaně narušili. Sánchez si za svůj postoj vysloužil kritiku nejen od izraelského ministra zahraničí Gideona Saara, ale také od španělských opozičních politiků.

Načítání...