Peloton cyklistů na španělské Vueltě kvůli propalestinským demonstrantům, kterým se nelíbila účast izraelského týmu, nedokončil ani poslední etapu. Provizorně pak proběhl také ceremoniál – místo centra Madridu se odehrál na hotelovém parkovišti. Situaci nepomohla ani přítomnost patnácti set policistů. Socialistický premiér Pedro Sánchez označuje počínání židovského státu v Pásmu Gazy za genocidu a netajil se sympatiemi k aktivistům, kteří průběh letošního závodu opakovaně narušili. Sánchez si za svůj postoj vysloužil kritiku nejen od izraelského ministra zahraničí Gideona Saara, ale také od španělských opozičních politiků.
Španělský premiér chválí propalestinské demonstranty za narušení Vuelty
