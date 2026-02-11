Soud odmítl žalobu na Kellyho kvůli výzvě k neuposlechnutí nelegálních rozkazů


před 19 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24, The Atlantic, CNN

Velká porota v USA odmítla obžalovat demokratického senátora Marka Kellyho a pět jeho stranických kolegů, kteří před časem vyzvali příslušníky armády a zpravodajských služeb, aby neuposlechli dle nich nelegální rozkazy od administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Ten dané politiky označil za zrádce. Šéf Pentagonu Pete Hegseth usiloval o degradaci Kellyho, který sloužil v námořnictvu. Kelly zároveň oznámil, že zvažuje prezidentskou kandidaturu v roce 2028.

Kapitán námořnictva a bývalý astronaut Kelly se ve videovýzvě připojil k Elise Slotkinové, bývalé analytičce Ústřední zpravodajské služby (CIA), která sloužila v Iráku, a dalším členům Sněmovny reprezentantů. Byli jimi Jason Crow, Maggie Goodlanderová, Chris Deluzio a Chrissy Houlahanová, kteří také mají zkušenosti z amerických ozbrojených sil nebo tajných služeb. 

Prokurátoři se je pokusili obvinit z porušení federálního zákona o zákazu zasahování do loajality, morálky či disciplíny ozbrojených sil Spojených států, sdělil agentuře Reuters nejmenovaný zdroj. O vznesení obžaloby usiloval úřad prokurátorky USA pro federální okrsek District of Columbia Jeanine Pirroové.

„Prokurátorka USA Jeanine Pirroová se dnes pokusila přesvědčit velkou porotu, aby mě obžalovala. Bylo to v reakci na to, že jsem zorganizovala natočení 90vteřinového videa, které pouze citovalo zákon. Pirroová to udělala na pokyn Trumpa, který opakovaně řekl, že bych měla být vyšetřována, zatčena a pověšena za podněcování k povstání,“ napsala ve středu na síti X Slotkinová.

Trump prohlásil, že „zrádci naší země by měli být ZATČENI A POSTAVENI PŘED SOUD“, a na sociálních sítích sdílel příspěvky, které zmiňovaly jejich oběšení. 

Demokratičtí zákonodárci video zveřejnili loni v listopadu v době, kdy Trumpova administrativa čelila kritice kvůli nasazení Národní gardy v amerických městech a kvůli smrtícím úderům na lodě v Karibiku, které vláda USA bez poskytnutí důkazů viní z pašování drog do Spojených států. Útoky navíc proběhly bez souhlasu Kongresu.

Snaha o Kellyho degradaci

Proti krokům Trumpovy administrativy se ohradil také Kelly, který v souvislosti s videem čelí pokusům Hegsetha degradovat ho z hodnosti kapitána námořnictva ve výslužbě.

„Jedná se o nehorázné zneužívání moci ze strany Donalda Trumpa a jeho přisluhovačů. Nestačilo, že mi Pete Hegseth zaslal oficiální výtku a pohrozil mi degradováním, teď se zdá, že se mě pokusili obvinit z trestného činu. A to vše proto, že jsem řekl něco, co se jim nelíbilo,“ napsal Kelly na X.

Dosud americké ozbrojené síly proti svým veteránům vedly pouze velmi málo trestních řízení kvůli činům, které dotyční vykonali po skončení vojenské služby, připomněl portál The Atlantic. Podle něj byla dosud shoda na tom, že členové Kongresu mají mít co nejširší svobodu slova, a představa, že ministr obrany podnikne soudní kroky proti zákonodárcům, se kterými nesouhlasí, byla dosud považovaná za úsměvnou.

Pokud by Hegseth dosáhl svého, nepotrestal by jen Kellyho, ale podařilo by se mu vytvořit precedens a vyvinout tlak na všechny vojenské veterány, kteří by pro příště museli poskytovat veřejná prohlášení s vědomím, že proti nim kvůli tomu může Pentagon podniknout konkrétní kroky. Vojenští veteráni přitom v americké společnosti často působí jako analytici, komentátoři nebo právě zákonodárci, kterým je i Kelly.

Trumpova administrativa popírá, že by jeho případ měl jakékoli souvislosti s prvním dodatkem ústavy, který zaručuje svobodu slova. Opakovaně uváděla, že ani veterán jako je Kelly nemá právo podkopávat vojenskou disciplínu tím, že vybízí ostatní ke zpochybňování vydaných rozkazů.

Návrat ze služby a postavení před vojenský soud

Během svého prvního funkčního období Trump uvažoval o tom, že by z výslužby povolal do aktivní služby důstojníky, které neměl v oblibě – včetně Stanleyho McChrystala a Williama McRavena – aby je postavil před vojenský soud. Představitelé Pentagonu mu to ale tehdy rozmluvili, napsal ve svých pamětech exministr obrany Mark Esper.

Trump se vyjadřoval kriticky i vůči generálovi ve výslužbě Marku Milleymu, který během své kariéry působil jako druhý předseda Sboru náčelníků štábů. Hegseth pak krátce po nástupu do úřadu zbavil Milleye bezpečnostní prověrky.

Ještě před aférou kolem Kellyho a jeho vyjádření několik bývalých příslušníků amerických ozbrojených sil hovořilo s magazínem The Atlantic pod podmínkou anonymity o Hegsethovi a jeho působení na sociálních sítích, kde napadá své oponenty.

Podle nich jsou veteráni nyní méně ochotní kritizovat vládu nebo její personální změny na resortu obrany, protože se obávají o své výsluhy nebo se bojí reakce svých současných zaměstnavatelů, kteří se pro změnu obávají negativní reakce vlády.

Kellyho prezidentská kandidatura

Kelly má pověst strohého muže, který je aktivní v senátním výboru pro ozbrojené služby a rád mluví o imigraci ve státě Arizona, za který je zvolen do Senátu. Nyní Kelly získává stovky tisíc nových sledujících na sociálních sítích a jeho podporovatelé se často ptají na jeho možnou prezidentskou kandidaturu.

Kelly koncem ledna stanici CNN sdělil, že začíná o kandidatuře na prezidenta vážně přemýšlet. „Stále si myslím, že to musí být ta správná osoba pro daný okamžik, a my zatím nevíme, kdy ten okamžik nastane,“ vzkázal ale.

O prezidentské kandidatuře za Demokratickou stranu přemýšlí také kalifornský guvernér Gavin Newsom, který na sociálních sítích dlouhodobě kritizuje Trumpa. V tuto chvíli se však demokraté i republikáni připravují na volby do Sněmovny reprezentantů v polovině prezidentského mandátu, takzvané midterms, které proběhnou v listopadu 2026. Po nich začnou přípravy na volební sezónu 2028 naplno a výběr prezidentského kandidáta získá na intenzitě.

