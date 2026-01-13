Hlasitému kritikovi Trumpa hrozí, že přijde o výsluhy. Chtějí mě umlčet, míní

Americký senátor Mark Kelly žaluje ministerstvo obrany. Pentagon totiž spustil proceduru, na jejímž konci hrozí hlasitému kritikovi prezidenta Donalda Trumpa degradace a odebrání výsluh. Kelly, bývalý astronaut a vojenský pilot, je přesvědčen, že ho Trumpovi lidé chtějí umlčet.
Poslední tvrdý střet Kellyho s Trumpovou administrativou vyvolalo video demokratických politiků, bývalých vojáků, kde apelovali na ty současné ve smyslu, že mohou odmítnout vykonat nezákonné rozkazy. Demokraté jsou totiž přesvědčeni, že zabíjení údajných pašeráků drog na lodích u jižní Ameriky nemá oporu v zákonech.
Kellyho slova ale vyvolala Trumpův hněv. Americký prezident se tak na konci listopadu nechal slyšet, že podněcování ke vzpouře je trestáno smrtí. Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová pak musela odpovídat na dotazy médií, zda Trump chce popravovat členy Kongresu. Odvětila, že nikoli.
Ministr obrany Pete Hegseth rovněž poslal Kellymu vytýkací dopis. Veterán to považuje za pokus ho umlčet a brání se soudně.
Trump a Hegseth poslali podle Kellyho všem veteránům zprávu, ze které mrazí. „Když řeknete věci, které se prezidentovi nebo ministrovi nebudou líbit, zcenzurují vás, pohrozí snížením důchodu nebo dokonce stíháním,“ uvedl senátor.
Kelly na svých sociálních sítích také zveřejnil emotivní videa. Porovnává v nich svoji službu Spojeným státům s životem Donalda Trumpa. Minulý týden navíc uplynulo patnáct let od atentátu na Kellyho manželku, někdejší členku Sněmovny reprezentantů Gabby Giffordsovou. Střelec tehdy zavraždil šest lidí a třináct zranil. Giffordsová stále bojuje s doživotními následky, ale i přesto se angažuje v hnutí prosazujícím větší kontrolu zbraní.
Giffordsová s Kellym patří mezi nejviditelnější demokraty. Někteří spolustraníci proto už Kellyho vidí jako kandidáta na příštího prezidenta.