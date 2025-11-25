Pentagon pohrozil, že postaví senátora před vojenský soud

Pentagon oznámil, že vyšetřuje demokratického senátora Marka Kellyho, kapitána amerického námořnictva ve výslužbě, kvůli možné výzvě ke vzpouře. Ministerstvo obrany naznačilo, že by ho mohlo povolat zpět do aktivní služby, aby čelil vojenskému soudu nebo správnímu trestu. Spolu s dalšími pěti demokratickými zákonodárci totiž natočili video, v němž vyzvali vojáky a zpravodajce, aby odmítli nezákonné rozkazy. O případu informují četná americká média.
Šestice zákonodárců (vedle Kellyho také Elissa Slotkinová, Jason Crow, Maggie Goodlanderová, Chris Deluzio a Chrissy Houlahanová) se ve videu obrátila na členy vojenské a zpravodajské komunity, v níž v minulosti působili, aby odmítli plnit rozkazy, které považují za nezákonné.
Video z 18. listopadu podle pozorovatelů reaguje na obavy demokratů v Kongresu, že administrativa amerického prezidenta, republikána Donalda Trumpa, porušuje zákon. A to tím, že americké armádě nařizuje zabíjet podezřelé z obchodu s drogami při útocích na plavidla v latinskoamerických vodách.
Pentagon tvrdí, že tyto útoky jsou oprávněné, protože pašeráci drog jsou považováni za teroristy.
Hegseth obviňuje senátory z podněcování ke vzpouře
Pentagon na video demokratů reagoval prohlášením, že prověřuje „závažná obvinění“ proti Kellymu. Ačkoli neuvedl žádné následky spojené s možným trestním stíháním, americký ministr obrany (války) Pete Hegseth zveřejnil komentář, v němž Kellyho a další zákonodárce obvinil z podněcování ke vzpouře (povstání), uvedla agentura Reuters.
„Video bylo opovrženíhodné, bezohledné a nepravdivé,“ napsal ministr, který je také válečným veteránem. Šestici viní mezi jiným z toho, že podněcováním vojáků, aby ignorovali rozkazy svých velitelů, podkopávají všechny aspekty „dobrého pořádku a disciplíny“.
Prezident Trump považuje Kellyho a další demokraty za zrádce a vzbouřence a obvinil je z podněcování k povstání (vzpouře) a uvedl, že tento čin se trestá smrtí. Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová později upřesnila, že prezident nevolal po popravě těchto zákonodárců.
Stačí trocha zdravého rozumu, reaguje Kelly
Jedenašedesátiletý Kelly je bývalým astronautem a vyznamenaným veteránem. Od roku 2020 je senátorem za stát Arizona. Na krok Pentagonu o zahájení vyšetřování reagoval prohlášením, že se nenechá zastrašit. Připomněl, že v americkém námořnictvu strávil 25 let a absolvoval v Iráku a Kuvajtu 39 bojových misí.
„Nejdříve bych rád řekl, že jsem nikdy nezpochybňoval žádný rozkaz. A je nutné dodržovat všechny legální rozkazy. Jste také povinni neuposlechnout rozkazy nezákonné,“ řekl Rachel Maddowové z pořadu MS NOW. „A myslím, že většina lidí dokáže rozpoznat, co je nezákonný rozkaz, stačí k tomu jen trochu zdravého rozumu. Ale myslím, že je důležité, aby lidé věděli, že musí být schopni se postavit a ozvat se,“ dodal zákonodárce.
Vůdce demokratické menšiny v Senátu Chuck Schumer vydal vlastní prohlášení, ve kterém zprávu Pentagonu odsoudil a přirovnal jednání Trumpa k jednání diktátora. „Trump se pokouší využít Pentagon jako svého osobního útočného psa,“ napsal. „Stojím za senátorem Kellym, stejně jako by měl každý Američan, který nechce, aby mu vládl král.“
Pentagon po čistce
Obvinění vůči Kellymu následuje po čistce v Pentagonu, která se týkala vysokých představitelů nejrůznějších složek americké armády, uvedla agentura Reuters. Dodala, že stíhání Kellyho by vyvolalo otázky ohledně práva na svobodu projevu a oddělení moci podle Ústavy Spojených států.
Někteří experti se tak věnují svobodě projevu ve vztahu k ústavě. Jiní, například profesor na právnické fakultě Villanovy univerzity v Pensylvánii Brenner Fissel naznačují, že by Kelly mohl čelit právnímu riziku. Fissel řekl Reuters, že Kellyho v tomto případně nechrání imunita vztahující se na projevy ve Sněmovně reprezentantů či v Senátu. „Pokud to myslí vážně a plánují ho obvinit ze vzpoury a pobuřování, zdá se, že by se určitě pokusili ho vzít do vazby, pokud se domnívají, že se jedná o tak závažný trestný čin,“ dodal Fissell, bývalý obhájce u vojenských komisí v Guantanamu.
Profesor práva na Georgetownské univerzitě a právní analytik televize CNN Steve Vladeck řekl, že vojenský soud pro Kellyho je technicky proveditelnou možností, protože tři dřívější odvolací soudy potvrdily, že je ústavní soudit vojáky v důchodu před vojenským soudem.
Upozornil však, že v tomto případě by tomu tak nemuselo být, protože by šlo o výkon vojenské jurisdikce nad civilisty. „Vysloužilí vojáci se liší v tom, že alespoň teoreticky mohou být znovu povoláni do služby, ale i tak nedává smysl podrobit jednotlivce vojenské jurisdikci natrvalo jen proto, že v minulosti byli v aktivní službě,“ řekl Vladeck CNN.
Pozorovatelé uvádějí, že Trumpova administrativa usiluje o potrestání svých politických oponentů. Pentagon již varoval, že všichni vysloužilí vojáci mohou být povoláni zpět do služby. Ministerstvo spravedlnosti se pak například zaměřilo na bývalého Trumpova poradce pro národní bezpečnost Johna Boltona či bývalého ředitele FBI Jamese Comeyho. Obvinění vůči Comeymu však federální soudce nedávno zamítl, dodal Reuters.
