Federální soudkyně zamítla žaloby proti exšéfovi FBI Comeymu a prokurátorce Jamesové


před 27 mminutami|Zdroj: ČTK

Federální soudkyně v pondělí zamítla trestní řízení proti bývalému řediteli Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamesovi Comeymu a newyorské generální prokurátorce Letitii Jamesové, informuje agentura AP. Rozhodnutí soudkyně podle agentury zdůvodnila tím, že prokurátorka, která na naléhání prezidenta Donalda Trumpa vznesla obvinění, byla ministerstvem spravedlnosti jmenována nezákonným způsobem.

Rozhodnutí soudkyně Cameron McGowanové Currieové představuje ránu pro snahy Trumpovy administrativy postihnout prezidentovy politické odpůrce, píše AP. Zároveň také podtrhuje právní manévry, jejichž cílem bylo narychlo dosadit loajální prokurátorku ochotnou vznést obvinění.

Na základě těchto rozhodnutí se Lindsey Halliganová stala nejnovější prokurátorkou Trumpovy administrativy, která byla diskvalifikována kvůli způsobu, jakým byla jmenována. Oba obžalovaní požádali o zamítnutí případů tak, aby ministerstvo spravedlnosti nemohlo znovu vznést stejná obvinění. Podle AP není ale v tuto chvíli jasné, zda a jak se ministerstvo spravedlnosti pokusí stíhání obnovit.

Pondělní rozhodnutí se týká výhradně mechanismu, který Trumpova administrativa použila k jmenování Halliganové, bývalé poradkyně Bílého domu bez předchozích zkušeností v oblasti trestního práva, do čela jednoho z nejprestižnějších a nejdůležitějších úřadů ministerstva spravedlnosti.

Halliganová byla do této funkce jmenována v září poté, co byl jiný prozatímní americký prokurátor, Erik Siebert, pod tlakem Trumpovy administrativy, aby vznesl obvinění proti Comeymu a Jamesové, fakticky donucen odstoupit, napsala AP. Po Siebertově rezignaci Comeyovi právníci argumentovali tím, že soudci federálního okresního soudu by měli rozhodnout o tom, kdo jej nahradí.

Trump ale místo toho nominoval Halliganovou a veřejně vyzval ministryni spravedlnosti Pam Bondiovou, aby zakročila proti jeho odpůrcům, když na své sociální síti Truth Social napsal, že musí být dosaženo spravedlnosti.

Obžaloba ze lživé výpovědi

Comey byl o několik dní později obžalován na základě obvinění ze lživé výpovědi a maření vyšetřování v Kongresu a Jamesová byla krátce nato obviněna v rámci vyšetřování hypotečního podvodu. Právníci Jamesové a Comeyho poté napadli zákonnost jmenování federální prokurátorky Halliganové, která obvinění vznesla.

Demokratka Jamesová, která v roce 2023 vyhrála občanskoprávní žalobu za podvod proti Trumpovi, obvinění z hypotečního podvodu označila za „bezpředmětná“ a motivovaná „pomstou“.

Comey, kterého Trump odvolal na začátku svého prvního prezidentského mandátu v roce 2017, vinu v případu údajné lživé výpovědi v Kongresu rovněž odmítl. Trump od Comeyho odvolání z funkce v roce 2017 pravidelně napadal jeho postup při vyšetřování FBI, které mělo zjistit, zda Trumpovi spolupracovníci koordinovali své kroky s Ruskem za účelem ovlivnění prezidentských voleb v USA v roce 2016.

