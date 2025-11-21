Dle Trumpa lze chování skupiny demokratů trestat smrtí


před 30 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters, CBS News, Aljazeera

Americký prezident Donald Trump označil skupinu demokratických zákonodárců za zrádce a vzbouřence, kteří by mohli být potrestáni smrtí. Reagoval na jejich prohlášení, ve kterém vyzývali vojáky, aby neplnili rozkazy odporující zákonu, píší tiskové agentury. Demokratická strana nazvala Trumpův výrok naprosto ohavným.

Šestice demokratických členů Sněmovny reprezentantů a Senátu, kteří byli příslušníky ozbrojených složek a tajných služeb, tento týden zveřejnila video, ve kterém se přímo obrací na členy americké armády. Uvádí v něm, že Trumpova administrativa podle nich staví tyto instituce proti americkému lidu a ohrožuje zásady americké ústavy. „Víme, že jste v současné době pod enormním stresem a tlakem,“ řekli.

Jasné stanovisko vyjádřili ohledně případných rozkazů, které by byly v rozporu s americkými zákony. „Naše zákony jsou jasné: můžete odmítnout nelegální rozkazy,“ řekl senátor Mark Kelly. Ostatní zákonodárci se připojili s podobným komentářem, načež senátorka Elissa Slotkinová uzavřela: „Potřebujeme, abyste se postavili za naše zákony, naši ústavu. Nevzdávejte to.“

Donald Trump

Prezident Trump na jejich video reagoval ve čtvrtek na své síti Truth Social. Označil ho za „opravdu špatné a nebezpečné pro naši zemi“ a své hodnocení v témž příspěvku ještě zesílil: „VZBOUŘENECKÉ CHOVÁNÍ ZRÁDCŮ!!! ZAVŘÍT JE???“ V dalším příspěvku uvedl pouze: „VZBOUŘENECKÉ CHOVÁNÍ, trestatelné SMRTÍ!“ Na pozdější tiskové konferenci mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová na otázku, zda prezident chce popravit členy Kongresu, odpověděla „ne“.

Zdroj: Truth Social

Demokratická strana na síti X označila Trumpovy příspěvky volající po smrti za „naprosto ohavné“. Dotčení demokratičtí zákonodárci uvedli, že se nenechají zastrašit. Chuck Schumer, který vede demokraty v Senátu, označil Trumpovy příspěvky za přímou hrozbu. „Když Donald Trump používá jazyk popravy a zrady, někteří z jeho příznivců ho mohou velmi dobře poslouchat,“ řekl Schumer v Senátu. „Zapaluje sirku nasáklou benzinem,“ dodal.

Trump opět volá po potrestání svých odpůrců

Trumpovy příspěvky ze čtvrtka jsou nejnovějším příkladem toho, jak volá po potrestání těch, které považuje za politické nepřátele. Od svého návratu do prezidentského úřadu v lednu Trump občas volá po uvěznění svých protivníků a jeho ministerstvo spravedlnosti se zaměřilo na kritiky, jako jsou bývalí federální úředníci John Bolton a James Comey. Usiloval také o odvolání soudců a soudkyň, kteří blokovali jeho nařízení, nebo guvernérky Federálního rezervního systému Lisy Cookové.

Americký soud zablokoval odvolání členky Rady guvernérů Fedu Cookové
Lisa Cooková

V listopadu 2021 Trump obhajoval skandování svých příznivců, kteří volali po pověšení viceprezidenta Mikea Pence, když 6. ledna téhož roku zaútočili na Kapitol USA.

Za Trumpův „den lásky“ v Kapitolu skončily ve vězení stovky lidí
Útok na Kapitol

Zatímco přední demokraté v Kongresu uvedli, že Trumpova čtvrteční slova mohou podněcovat k násilí a že kontaktovali policii Kapitolu, aby zajistili bezpečnost demokratických zákonodárců, mnoho republikánů se k této záležitosti vůbec nevyjádřilo. „Každý z mých republikánských kolegů se musí postavit a rychle to odsoudit,“ vyzval ve svém prohlášení demokratický senátor Chris Coons.

Twitter trvale zablokoval Trumpův účet. Obává se podněcování k násilí
Twitterový účet Donalda Trumpa

Republikánský senátor Tim Sheehy řekl k Trumpovým výrokům pouze: „No, to je jeho názor.“ Jeho kolega senátor Lindsey Graham novinářům řekl, že „nenávidí“ video demokratů, ale Trumpovu reakci na jejich poselství označil za „přehnanou“. „Je to nejnezodpovědnější věc, jakou jsem kdy od členů Kongresu viděl, tečka, ale s tím, co řekl prezident, nesouhlasím,“ prohlásil.

Trump v obou příspěvcích užívá sousloví „vzbouřenecké chování“. Pro civilisty neobsahuje americké právo žádné ustanovení o obvinění ze vzbouřenectví, existuje však trestný čin „vzbouřenecké spiknutí“, za který je maximální trest 20 let. Ten zákon definuje například jako pokus sesadit americkou vládu silou či zabránit silou výkonu práva. Pro vojáky obsahuje Jednotný vojenský trestní zákoník část o vzbouřenectví s možnými tresty včetně trestu smrti.

Spory ohledně vojenských akcí

Někteří demokraté v Kongresu ostře kritizovali Trumpovy vojenské údery proti podezřelým z obchodování s drogami v jižní části Karibiku a Tichomoří. Zaměřili se na pochyby o jejich zákonnosti a na nedostatek transparentnosti. Objevily se také obavy, že Trump zahájí útok na samotnou Venezuelu. Demokraté rovněž zpochybnili Trumpovy pokusy nasadit příslušníky Národní gardy na podporu represí proti imigrantům v amerických městech.

Kompetenčním sporům čelí Trumpova administrativa nejen doma, ale i v zahraničí. Slovní přestřelku vedl Trump na začátku týdne s mexickou prezidentkou Claudií Sheinbaumovou. Když prohlásil, že je ochoten udělat cokoli, aby zabránil vstupu drog do USA, oponovala mu Sheinbaumová tím, že vyloučila možnost amerických útoků proti kartelům na mexickém území.

Trump by zahájil útoky proti Mexiku, pokud by to zastavilo pašování drog do USA
Donald Trump

Ve stejnou dobu nainstalovali neznámí muži na pláž v severovýchodním Mexiku několik značek označujících území, které americké ministerstvo obrany považuje za zakázané. Mexické ministerstvo zahraničních věcí později oznámilo, že mexické námořnictvo značky, které se zdály být na mexickém území, odstranilo. „Původ značek a jejich umístění na národním území nebyly jasné,“ uvedlo ministerstvo v prohlášení.

Na značkách bylo v angličtině a španělštině napsáno „Varování: Omezený přístup“ a dále bylo vysvětleno, že se jedná o majetek ministerstva obrany a že byl „velitelem“ prohlášen za omezený. Stálo tam, že do oblasti není povolen neoprávněný vstup, fotografování ani kreslení. Pentagon následně uvedl, že je tam umístili dodavatelé americké armády, o kterých sdělil, že „budou spolupracovat s příslušnými úřady, aby se v budoucnu předešlo zmatkům“.

Incident se odehrál poblíž části mexicko-americké hranice, která je historicky vymezená řekou. „Řeka však mění svůj tok, vymílá koryto a břehy se posouvají – a podle smlouvy je nutné jasně vymezit státní hranici,“ uvedla prezidentka Sheinbaumová. Oblast je navíc citlivá kvůli nařízení prezidenta Trumpa přejmenovat Mexický záliv na Americký záliv, což Mexiko odmítlo.

Kanada a Mexiko posílí spolupráci v reakci na americká cla
Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová

